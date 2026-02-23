Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वाऱ्याचा एक झोत अन् भलामोठा ट्रक क्षणार्थात हवेत…; टेक्सासच्या हायवेवर थरारक अपघात, Video Viral

सोशल मीडियावर एक थरारक अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका भल्यामोठ्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला आहे. एक वाऱ्याची झुळक आली आणि पूर्ण ट्रक पलटी करुन गेली आहे. हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:16 PM
Truck overturns due strong in sec video goes viral

वाऱ्याचा एक झोत अन् भलामोठा ट्रक क्षणार्थात हवेत...; टेक्सासच्या हायवेवर थरारक अपघात, Video Viral

  • भलामोठा ट्रक क्षणात वाऱ्यामुळे हवेत उडाला अन्…
  • टेक्सासच्या हायवेवर थरारक खेळ
  • व्हिडिओ व्हायरल
Accident Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्यला पाहायला मिळतात. यामध्ये तुम्ही अपघाताचे अनेक थरारक व्हिडिओ पाहिले असतील. सध्या असाच एक अपघाताचा थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. वाऱ्याच्या एका झोत्याने भल्यामोठ्या ट्रकला हवेत उडवले आणि पलटी केले आहे. टेक्सासच्या हायवेवर हा थरारक अपघात झाला आहे. यावरुन निसर्गाच्या ताकदीपुढे मानवाची कोणतीही शक्त कामी पडत नाही हे स्पष्ट होते.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, हायवेवरुन काही गाड्या धावत आहेत. यामध्ये दोन भलेमोठे ट्रक आहेत. याच वेळी वारे देखील ३० ते ४० मैल वेगाने वाहत आहे. वाऱ्याच्या वेगामुळे ट्रक रस्त्यावरुन धावत असताना डगमगतो आणि अचानक पलटी होतो. भलामोठा ट्रक पूर्णपमे एका बाजूला कोलंडून गेला आहे. निसर्गाच्या शक्तीसमोर कोणतेही तांत्रिक शक्ती, मानवी शक्ती उपयोगी पडत नाही हे स्पष्ट दिसून येते. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, तातडीने पोलिस आणि रुग्णवाहिका देखील तेथे पोहचले आहेत.

माऊलीच्या आयुष्याचं सार्थक झालं! लेकानं आईचं ‘ते’ स्वप्न केलं पूर्ण; VIDEO पाहून व्हाल भावूक

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @dineshdangi84 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत. वाऱ्यामध्ये प्रचंड ताकद असे लोकांचे म्हणणे आहे. वादळी वारे असेल तर सर्वकाही क्षणात उद्ध्वस्त होऊ शकते. एका नेटकऱ्याने व्हिडिओ पाहिल्यानंतर भारतात असे घडले तर लोक आधी ट्रकमधील सामान लुटलतील असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने, पोलिस आणि रुग्णवाहिका केवढ्या लवकर पोहचली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, नाहीतर भारतात… अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रोत पुन्हा घमासान; दोन तरुणांनी भर प्रवासात एकमेकांना तुडवलं, Video तुफान व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 23, 2026 | 03:16 PM

