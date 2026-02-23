वाऱ्याचा एक झोत अन् भलामोठा ट्रक क्षणार्थात हवेत…; टेक्सासच्या हायवेवर थरारक अपघात, Video Viral

नेमकं काय घडलं?
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, हायवेवरुन काही गाड्या धावत आहेत. यामध्ये दोन भलेमोठे ट्रक आहेत. याच वेळी वारे देखील ३० ते ४० मैल वेगाने वाहत आहे. वाऱ्याच्या वेगामुळे ट्रक रस्त्यावरुन धावत असताना डगमगतो आणि अचानक पलटी होतो. भलामोठा ट्रक पूर्णपमे एका बाजूला कोलंडून गेला आहे. निसर्गाच्या शक्तीसमोर कोणतेही तांत्रिक शक्ती, मानवी शक्ती उपयोगी पडत नाही हे स्पष्ट दिसून येते. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, तातडीने पोलिस आणि रुग्णवाहिका देखील तेथे पोहचले आहेत.
व्हायरल व्हिडिओ
टेक्सास के डुमास में तेज़ हवाओं से एक चलता ट्रक पलट गया… हवा की रफ्तार करीब 30 से 40+ मील प्रति घंटा थी…. pic.twitter.com/0mQILGbk5E — Dinesh Dangi (@dineshdangi84) February 18, 2026
नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @dineshdangi84 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण थक्क झाले आहेत. वाऱ्यामध्ये प्रचंड ताकद असे लोकांचे म्हणणे आहे. वादळी वारे असेल तर सर्वकाही क्षणात उद्ध्वस्त होऊ शकते. एका नेटकऱ्याने व्हिडिओ पाहिल्यानंतर भारतात असे घडले तर लोक आधी ट्रकमधील सामान लुटलतील असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने, पोलिस आणि रुग्णवाहिका केवढ्या लवकर पोहचली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे, नाहीतर भारतात… अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
