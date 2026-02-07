Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • Karjat Election 2026 News Marathi Before Leaving For The Wedding Ceremony The Family Members Voted At The Polling Station

Karjat Election 2026 : आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांसाठी आज मतदान होत आहे. अशातच आज नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात पोहचला आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 04:55 PM
आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

आधी लगीन लोकशाहीचं! नवरदेव वरातीसह मतदान केंद्रात

Follow Us:
Follow Us:

कर्जत : राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांसाठी आज (7 फेब्रुवारी) मतदान होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३१ जागांसाठी आणि पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. एकूण ७,४३८ उमेदवार निवडणुकीसाठी पात्र आहेत आणि २ कोटी ८ लाख २० हजार ७०२ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. अशातच कर्जतमधून एक बातमी समोर येत आहे . कर्जतमधील आत्रंड नीड गावातील नवरदेव आणि कुटुंबातील सदस्यांनी लग्न सोहळ्याला निघण्याआधी मतदान केंद्रात जाऊन रस्त्यात थांबून केले मतदान केले.
कर्जत तालुक्यातील आत्रंड नीड गावातील संदेश सुरेश धुके यांचे आज लग्न आहे.पनवेल येथे लग्न सोहळ्याला जात असताना आज असलेले मतदान लक्षात घेऊन नवरदेव संदेश आणि त्यांचे कुटुंबीय हे ब्रास बँड पथक यांच्यासह वराती मधून गावातून पनवेल कडे निघाले होते.मात्र लग्न सोहळ्यासाठी जात असताना रस्त्यामध्ये असलेल्या कशेळे जिल्हा परिषद गटाच्या मतदान केंद्रात थांबून आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्याचे काम करण्यात आले आहे.

Mahrashtra Politics: “… शंका बळावत चालली आहे” अजित पवार प्लेन क्रॅश प्रकरणात सपकाळांचे भाष्य

आत्रंड नीड गावातील नवरदेव संदेश सुरेश धुळे हा आपल्या लग्नासाठी पनवेल येथील सावळे रसायनी येथे निघाला होता. रस्त्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा आत्रंड निड येथे वरात रस्त्यामध्ये थांबून मतदान केंद्रावर जाऊन नवरदेवाकडून मतदान करण्यात आले.तसेच नवरदेवाचे वडील सुरेश दामू धुळे आई संगीता सुरेश धुळे व भाऊ आदेश धुले या कुटुंबाने रस्त्यामध्ये नवरदेवाची वरात थांबून मतदान करत एक आदर्श निर्माण केला आहे. लग्नासाठी जात असताना रस्त्यामध्ये वरात थांबून मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करण्याचे काम धुले कुटुंबियांकडून करण्यात आले.लग्नासाठी विलंब होईल याचाही विचार न करता प्रथम देशाचे नागरिक आणि देश हितासाठी मतदान हे केलेच पाहिजे. असे म्हणत, रस्त्यामध्ये वरात थांबून प्रथम मतदान केले व नंतर पुढे सावळे रसायनी पनवेल येथे लग्नासाठी निघून गेले.लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्याचे काम धुळे कुटुंबाकडून करण्यात आले आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर किंवा त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर केला आहेत. त्यानुसार ५ फेब्रुवारी रोजी सर्वत्र मतदान झाले असते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर मतदानाची तारीख बदलण्यात आली. त्यानुसार शनिवारी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे.

Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

Web Title: Karjat election 2026 news marathi before leaving for the wedding ceremony the family members voted at the polling station

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र
1

Raigad News: म्हसळा राजकारण तापलं! राष्ट्रवादीला रोखण्यासाठी पक्षांची हातमिळवणी, शेकाप-उबाठा-शरद पवार गट एकत्र

Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष
2

Raigad Zilla Parishad: रायगडची सत्ता कुणाच्या हाती? जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश
3

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर
4

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

पैसे तयार ठेवा! SBI म्युच्युअल फंडचा मेगा-IPO सप्टेंबर २०२६ येण्याच्या तयारीत, 2200 कोटींचा नफा..

Feb 07, 2026 | 05:33 PM
IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

IND vs USA, T20 World Cup 2026 : वानखेडेवरील खेळपट्टी कुणाला देईल भाव! गोलंदाज की फलंदाज? वाचा सविस्तर माहिती 

Feb 07, 2026 | 05:28 PM
मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

Feb 07, 2026 | 05:27 PM
Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Tata Punch EV Facelift ची लाँच डेट ठरली! ‘या’ दिवशी होणार एन्ट्री; ५०० किमी रेंजसह मिळणार हायटेक फीचर्स

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

‘Rang de Basanti’ 20 वर्षांनंतरही जीवंत! राकेश ओमप्रकाश मेहरा टीमसाठी खास स्पेशल स्क्रीनिंग

Feb 07, 2026 | 05:18 PM
CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

CTET Question Paper 2026 : सीटीईटी पेपर-२ वरून गोंधळ, दोन केंद्रांवर परीक्षा रद्द, १५ दिवसांत पुन्हा परीक्षा

Feb 07, 2026 | 05:17 PM
मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

मुलांनो, चला तयारी सुरू करा! ‘ही’ Bank 5 हजार पदांची भरती करणार; प्रोसेस एकदम सोपी, वाचाच…

Feb 07, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM