सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या सरकारच्या मसुद्यात ९०९ किलो किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाच्या पेट्रोल कारसाठी इंधन कार्यक्षमता नियम शिथिल करण्याचा प्रस्ताव होता. असे मानले जात होते की या सवलतीमुळे लहान कार विभागाचा सुमारे ९५% हिस्सा असलेल्या मारुती सुझुकीला फायदा होईल. टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रासह अनेक कंपन्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता, कारण हा नियम स्पर्धेचे संतुलन बिघडेल आणि फक्त एकाच कंपनीला अनुकूल ठरेल. आता, ऊर्जा मंत्रालयाने ही प्रस्तावित सवलत पूर्णपणे काढून टाकली आहे आणि नियम अधिक कडक केले आहेत.
सुधारित मसुद्यानुसार, वाहनांच्या वजनावर आधारित जास्त भरपाई आता दिली जाणार नाही. पूर्वी, जड वाहनांना जास्त सवलत मिळत होती, परंतु आता ही जास्त भरपाई कमी करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की टाटा आणि महिंद्रासारख्या कंपन्यांना त्यांच्या वाहनांची प्रत्यक्ष इंधन कार्यक्षमता सुधारावी लागेल. सरकार म्हणते की नवीन नियम केवळ कागदोपत्री नव्हे तर “वास्तविक जगातील कार्यक्षमता” वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.
हे नवीन कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता (CAFE) नियम एप्रिल २०२७ पासून लागू होतील आणि पुढील पाच वर्षांसाठी लागू राहतील. या नियमांनुसार, ऑटो कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण कार फ्लीटचे सरासरी उत्सर्जन कमी करावे लागेल. सरकार इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड कारना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट सिस्टम देखील सुरू करत आहे. ज्या कंपन्या अधिक ईव्ही आणि हायब्रिड विकतात त्यांना अतिरिक्त फायदे मिळतील. पालन न केल्यास प्रति कार $५५० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
भारताच्या एकूण ऊर्जा वापराच्या अंदाजे १२% वाहतूक क्षेत्राचा वाटा आहे आणि प्रवासी वाहनांचा सर्वाधिक वाटा आहे. मार्च २०३२ पर्यंत सरासरी कार उत्सर्जन ११४ ग्रॅम प्रति किमी वरून १०० ग्रॅम प्रति किमी पर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जर ईव्हीचा वाटा ११% पर्यंत पोहोचला तर हा आकडा प्रति किमी ७६ ग्रॅमपर्यंतही पोहोचू शकतो.
या निर्णयामुळे, हे स्पष्ट झाले आहे की कोणतीही कंपनी केवळ लहान किंवा हलक्या कारवर अवलंबून राहून नियमांपासून वाचू शकणार नाही. येत्या काळात, इलेक्ट्रिक, हायब्रिड आणि पर्यायी इंधन वाहने ऑटो उद्योगाची दिशा ठरवतील. लहान कारची “फॅड” संपल्यानंतर, खरी स्पर्धा आता तंत्रज्ञान आणि शाश्वत गतिशीलतेवर असेल.
