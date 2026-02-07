22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

शाहरुख खानच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे. शाहरुख वर्षाची अखेर त्याच्या बहुप्रतिक्षित “किंग” चित्रपटाने करेल, जो सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित अॅक्शन-थ्रिलर आहे. या चित्रपटानंतर अभिनेता कोणत्या नवीन प्रोजेक्टवर काम करेल याबद्दल काही सस्पेन्स आहे.२००४ मध्ये आलेल्या बहुचर्चित चित्रपट “मैं हूं ना” चा सिक्वेल सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. शाहरुख खानने साकारलेल्या मेजर राम प्रसाद शर्माच्या भूमिकेला व्यापक प्रशंसा मिळाली. आता २२ वर्षांनंतर त्याच जगात परतण्याची तयारी सुरू आहे. असे म्हटले जात आहे की चित्रपटातील शाहरुखची भूमिका काहीतरी खास असेल.
काही दिवसांपूर्वी, शाहरुख खानच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली होती. फराह खान तिच्या “मैं हूं ना” या हिट चित्रपटाचा सिक्वेल बनवत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तिने “मैं हूं ना २” ची पटकथा अंतिम केली आहे. शाहरुख या चित्रपटात दुहेरी भूमिका साकारणार असल्याचे वृत्त आहे, ज्याबद्दल अभिनेता खूप उत्सुक आहे. दिग्दर्शक-नृत्यदिग्दर्शिका फराह सध्या पटकथेवर काम करत आहे. “मैं हूं ना २” साठी मूळ कलाकारांना परत आणण्याबाबतही चर्चा सुरू होती.
या बातमीने शाहरुख खानच्या चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा निर्माण झाली. स्पष्टपणे, “मैं हूं ना” हा त्याच्या चित्रपटसृष्टीतील एक चित्रपट आहे ज्याची गाणी आणि कथा आजही लक्षात ठेवली जाते.पण आता, फराह खानने तिच्या चित्रपटाच्या सिक्वेलबद्दलच्या अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे, ज्यामुळे शाहरुख खानचे चाहते दु:खी होऊ शकतात.
टाईम्स ऑफ इंडियाशी झालेल्या संभाषणादरम्यान फराहने सांगितले की “मैं हूं ना २” शी संबंधित सर्व बातम्या खोट्या आहेत आणि सर्वांना या अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केले. याचा अर्थ दिग्दर्शकाला “मैं हूं ना २” पूर्ण करण्याची घाई नाही. ती सध्या नवीन चित्रपट दिग्दर्शित करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.”
