Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

शाहरुख खानचा २००४ मध्ये आलेल्या बहुचर्चित चित्रपट "मैं हूं ना" चा सिक्वेल सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.याबद्दल आता फराह खानने एक मोठी अपडेट दिली आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 04:45 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

शाहरुख खानच्या चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी येत आहे. शाहरुख वर्षाची अखेर त्याच्या बहुप्रतिक्षित “किंग” चित्रपटाने करेल, जो सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित अॅक्शन-थ्रिलर आहे. या चित्रपटानंतर अभिनेता कोणत्या नवीन प्रोजेक्टवर काम करेल याबद्दल काही सस्पेन्स आहे.२००४ मध्ये आलेल्या बहुचर्चित चित्रपट “मैं हूं ना” चा सिक्वेल सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. शाहरुख खानने साकारलेल्या मेजर राम प्रसाद शर्माच्या भूमिकेला व्यापक प्रशंसा मिळाली. आता २२ वर्षांनंतर त्याच जगात परतण्याची तयारी सुरू आहे. असे म्हटले जात आहे की चित्रपटातील शाहरुखची भूमिका काहीतरी खास असेल.

काही दिवसांपूर्वी, शाहरुख खानच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली होती. फराह खान तिच्या “मैं हूं ना” या हिट चित्रपटाचा सिक्वेल बनवत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. तिने “मैं हूं ना २” ची पटकथा अंतिम केली आहे. शाहरुख या चित्रपटात दुहेरी भूमिका साकारणार असल्याचे वृत्त आहे, ज्याबद्दल अभिनेता खूप उत्सुक आहे. दिग्दर्शक-नृत्यदिग्दर्शिका फराह सध्या पटकथेवर काम करत आहे. “मैं हूं ना २” साठी मूळ कलाकारांना परत आणण्याबाबतही चर्चा सुरू होती.

Sunil Thapa Dies: ‘ मेरी कोम’ फेम अभिनेता सुनील थापा यांचे निधन, वयाच्या ६८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

या बातमीने शाहरुख खानच्या चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा निर्माण झाली. स्पष्टपणे, “मैं हूं ना” हा त्याच्या चित्रपटसृष्टीतील एक चित्रपट आहे ज्याची गाणी आणि कथा आजही लक्षात ठेवली जाते.पण आता, फराह खानने तिच्या चित्रपटाच्या सिक्वेलबद्दलच्या अफवांवर स्पष्टीकरण दिले आहे, ज्यामुळे शाहरुख खानचे चाहते दु:खी होऊ शकतात.

टाईम्स ऑफ इंडियाशी झालेल्या संभाषणादरम्यान फराहने सांगितले की “मैं हूं ना २” शी संबंधित सर्व बातम्या खोट्या आहेत आणि सर्वांना या अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केले. याचा अर्थ दिग्दर्शकाला “मैं हूं ना २” पूर्ण करण्याची घाई नाही. ती सध्या नवीन चित्रपट दिग्दर्शित करण्याच्या मनःस्थितीत नाही.”

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Web Title: Will there be a sequel to the movie main hoon na farah khan reveals the truth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 04:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…
1

“मी फक्त थोडी विश्रांती..”, विक्रांत मेस्सीचे रिटायरमेंट पोस्टवर स्पष्टीकरण, म्हणाला…

रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का
2

रिलीज आधीच Toxicने बदलला ‘Dhurandhar 2’चा गेम, रणवीर सिंहच्या चित्रपटाला दक्षिणेत मोठा धक्का

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट
3

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो
4

रणबीर कपूरच्या ‘Ramayana’मध्ये साऊथ सुपरस्टारची धमाकेदार एन्ट्री; या भूमिकेत दिसू शकतो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

22 वर्षांनंतर शाहरुख खानच्या ‘मैं हूं ना’चा सिक्वेल येणार? फराह खानने सांगितली खरी माहिती

Feb 07, 2026 | 04:45 PM
India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

India Fuel Efficiency Rules: लहान कार घेणाऱ्यांचे टेन्शन वाढले! सरकारने बदलले ‘फ्यूल एफिशिएंसी’ नियम; ऑटो सेक्टरमध्ये मोठी खळबळ

Feb 07, 2026 | 04:43 PM
WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live : ईडन गार्डन्सवर हेटमायरची झुंजार खेळी! वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर183 धावांचे लक्ष्य 

WI vs SCO, T20 World Cup 2026 Live : ईडन गार्डन्सवर हेटमायरची झुंजार खेळी! वेस्ट इंडिजचे स्कॉटलंडसमोर183 धावांचे लक्ष्य 

Feb 07, 2026 | 04:41 PM
Google Smartphone Discount: महागडा Pixel 10 झाला स्वस्त! ऑफर पाहून खरेदीचा मोह आवरणार नाही, वाचा फीचर्स

Google Smartphone Discount: महागडा Pixel 10 झाला स्वस्त! ऑफर पाहून खरेदीचा मोह आवरणार नाही, वाचा फीचर्स

Feb 07, 2026 | 04:38 PM
Mahrashtra Politics: “… शंका बळावत चालली आहे” अजित पवार प्लेन क्रॅश प्रकरणात सपकाळांचे भाष्य

Mahrashtra Politics: “… शंका बळावत चालली आहे” अजित पवार प्लेन क्रॅश प्रकरणात सपकाळांचे भाष्य

Feb 07, 2026 | 04:34 PM
फरार Nirav Modi ला मोठा दणका! ब्रिटन न्यायालयाने खटला पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळली, भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा?

फरार Nirav Modi ला मोठा दणका! ब्रिटन न्यायालयाने खटला पुढे ढकलण्याची मागणी फेटाळली, भारतात आणण्याचा मार्ग मोकळा?

Feb 07, 2026 | 04:27 PM
ZP Election 2026 : जुन्नर तालुक्यात ‘बोगस’ मतदानामुळे युवकांचा संताप! मतदान केंद्रावर नेमकं काय घडलं?

ZP Election 2026 : जुन्नर तालुक्यात ‘बोगस’ मतदानामुळे युवकांचा संताप! मतदान केंद्रावर नेमकं काय घडलं?

Feb 07, 2026 | 04:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM