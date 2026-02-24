Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून… Video Viral

Russian Women Video : श्रद्धेला कसलेही बंधन नसते हेच खरे... विदेशातून भारतात आलेल्या रशियन महिलांनी वृंदावनात भक्तिभावाने सर्वात कठोर आध्यात्मिक परिक्रमा पूर्ण केली. त्यांच्या भक्तीने आता भाविकांचे मन जिंकले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 10:00 AM
श्रद्धेला सीमेचे बंधन नाही! रशियन महिलांनी राधाकुंडात केली दंडवत परिक्रमा, भक्तिमय भाव पाहून युजर्स गेले भारावून... Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • रशियन महिलांच्या भक्तिमय व्हिडिओने युजर्सचे मन जिंकले.
  • व्हिडिओत त्या वृंदावनातील पवित्र राधाकुंड येथे संपूर्ण कुंडाभोवती साष्टांग दंडवत परिक्रमा करताना दिसल्या.
  • राधाकुंडाचा इतिहास फार रंजक असून आध्यात्मिकदृष्ट्या या स्थळाला फार महत्त्व आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक निरनिराळे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी आनंददायी तर कधी थक्क करणारे दृष्य शेअर केले जातात. परंतु अलिकडे सातासमुद्रापलिकडून आलेल्या एका अनोख्या भक्तीभावाने यूजर्सचे मन जिंकले आहे. सोशल मिडियावर वृंदावनातील पवित्र राधाकुंडातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे ज्यात रशियन महिलांचा एक गट संपूर्ण कुंडाभोवती दंडवत परिक्रमा करताना दिसून आल्या. सीमा, भाषा आणि संस्कृती यांपलीकडे जाऊन व्यक्त झालेल्या या भक्तीभावाने उपस्थित भाविकही भारावून गेले. त्यांच्या या अध्यात्मिक समर्पणाची चर्चा सध्या सोशल मीडियावरही रंगली आहे.

वैष्णव परंपरेतील सर्वात पवित्र स्थळांपैकी एक असलेल्या वृंदावनातील राधा कुंडाच्या आसपास दंडवत परिक्रमा करून रशियन महिलांच्या एका गटाने लक्ष वेधले आहे. भक्तीच्या या तीव्र स्वरूपात, त्या आळीपाळीने पूर्ण शरीराने साष्टांग दंडवत करतात. प्रत्येक भक्त जमिनीवर पडून, पोहोचलेल्या जागेची नोंद करतो, नंतर उठतो आणि पुढे जातो तर पुढची कृती त्याच बिंदूपासून पुढे जाते. ही कृती नम्रता, समर्पण आणि दैवी शक्तीला पूर्ण समर्पण यांचे प्रतीक आहे आणि ब्रज प्रदेशातील सर्वात कठोर आध्यात्मिक पद्धतींपैकी एक मानली जाते.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

गौडीय वैष्णव परंपरेनुसार, राधा कुंडाची उत्पत्ती कृष्ण आणि राधा यांच्या पवित्र लीलातून झाली आहे. कृष्णाने बैलाचे रूप धारण केलेल्या अरिष्टासुर राक्षसाचा पराभव केल्यानंतर, राधेने त्याला त्या कृत्याचे प्रायश्चित्त करण्यास आणि पवित्र जलात स्नान करून स्वतःला शुद्ध करण्यास सांगितले. त्यानंतर कृष्णाने पृथ्वीवर प्रहार केला आणि सर्व पवित्र नद्यांना त्या ठिकाणी प्रकट होण्यास बोलावले, ज्यामुळे श्याम कुंड निर्माण झाला. प्रत्युत्तरादाखल, श्री राधाराणी आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या बांगड्या वापरून एक वेगळे तळे खोदले आणि पवित्र नद्यांनी ते भरले असे मानले जाते, ते तळे राधा कुंड बनले, जे वृंदावनातील सर्वात आध्यात्मिकदृष्ट्या शक्तिशाली ठिकाणांपैकी एक म्हणून पूजनीय आहे. आज, जगभरातील भक्त आशीर्वाद, शुद्धीकरण आणि दैवी कृपा मिळविण्यासाठी परिक्रमा करण्यासाठी तेथे जातात.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Feb 24, 2026 | 10:00 AM

