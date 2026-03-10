मुंबई मेट्रोत लहान मुलाचा जीवघेणा प्रताप; VIDEO व्हायरल होताच प्रशासनाचा संताप, पालकांना धाडली नोटीस

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता की, मेट्रोच्या डब्यात प्रवाशींची गर्दी आहे. एक मुलागा मेट्रोच्या सीटवर चढून हॅंडलला धरुन लटकत आहे. कोलांट्याउड्या मारत आहे. एका पोलवरुन दुसऱ्या पोलवर जात आहे. त्याच्या या स्टंटबाजीमुळे आसपासचे प्रवासी घाबरुन गेले आहेत. अशी स्टंटबाजी सार्वजनिक ठिकाणी धोकादायक आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral
व्हायरल व्हिडिओ
Our alert passenger @varshasay sent us this video of a child performing some unsafe stunts inside our metro. We appeal to all parents to discourage their children from playing this way inside the metro. It is unsafe for your kids and also other passengers. It is also a punishable… pic.twitter.com/Q0g8A4bWgz — Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (@MMMOCL_Official) March 10, 2026
व्हिडिओ व्हायरल होताच मुंबई मेट्रो प्रशासनाने संताप व्यक्त केला आहे. मेट्रोचा कोच स्टंटबाजीसाठी नाही, खेळासाठी नाही असे ठणकावून सांगितले आहे. पालकांना मुलाला समाजूवन सांगण्यास आणि पुन्हा असे घडू न देण्यास सांगितले आहे. याशिवाय इतर प्रवाशांनाही अशा प्रकार स्टंटबाजी करणाऱ्यांना रोखण्याचे आवाहन केले आहे. चुकूनही मेट्रो अचानक थांबली तर किंवा कोणाचा धक्का लागल्यास मुलाला गंभीर दुखापत होऊ शकते. अशा बेजबाबदार कृत्यामुळे मुलाचा जीव धोक्यात येईल. तसेच आसपाच्या प्रवाशांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुंबई प्रशासाने शेअर करत याची माहिती दिली आहे. तसेच लोकांना असे धोकादायक स्टंट न करण्याचे आवाहन केले आहे.
वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.