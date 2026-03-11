Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

जळगावमध्ये विमा रकमेच्या लालसेपोटी धक्कादायक फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ५० लाख रुपयांचा विमा मिळवण्यासाठी एका व्यक्तीच्या मृत्यूचा अपघात झाल्याचा बनाव रचण्यात आल्याचे समोर आले.

Updated On: Mar 11, 2026 | 11:46 AM
५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव; जळगावमध्ये अपघाताची बनावट स्क्रिप्ट, डॉक्टरांसह ९ जण अटकेत

५० लाखांच्या विम्यासाठी मृत्यूचा बनाव

Follow Us:
Follow Us:
  • जळगावच्या चाळीसगावमध्ये दुचाकी अपघातात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा बनाव करून ५० लाखांच्या विम्याचा दावा करण्यात आला.
  • विमा कंपनीला संशय आल्याने खासगी डिटेक्टिव्हकडून तपास करण्यात आला आणि धक्कादायक कारण उघड झाले.
  • या प्रकरणात मृताची पत्नी, डॉक्टर, विमा एजंटसह एकूण ९ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
जळगावातून एक थक्क करणारी बातमी समोर आली आहे. एखाद्या चित्रपटालाही लाजवेल अशी गुन्ह्याची स्क्रीप्ट जळगावच्या चाळीसगावात लिहण्यात आली आहे. मात्र सत्याच्चा दिवा कितीही अंधारात लपवला तरी एक दिक्स उजेडात येतो. या प्रकरणातही नेमके हेच झालं आणि उघड झाला. ५० लाखांच्या विम्यासाठी चक्क मृत्यूचा बनाव रचल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जळगावातील दहिवद फाट्यावर दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला आणि त्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचा बनाव रचण्यात आला. या कथित अपघाताच्या आधारे ५० लाख रुपयांच्या अपघाती विम्याचा दावा करण्यात आला होता. मृत व्यक्ती राजेंद्र जाधव असल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले.

Nashik News : म्हाडा योजनेत कोट्यवधींचा घोटाळा, बिल्डरांकडून शासनाची फसवणूक

चाळीसगाव ग्रामीण रुणालयात मृत्यू झाल्याचे दाखवले

पैशांसाठी रवलेल्या या डावाचा इन्शुरन्स कंपनीला संशय आला आणि इथेच डाव फसत गेला. अरुणा जाधव यानी श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे चिमा रक्कम मागितली होती, या दाव्यानुसार १९ पछिल २०२५ रोजी रात्री अपघात झाला होता. या अपघातात जाधव गंभीर जखमी झाले आणि चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले.

विमा कंपनीने डिटेक्टिव्हकडून केला तपास

मात्र विमा कंपनीला संशय आल्यानंतर त्यांनी खासगी डिटेक्टिव्ह एजन्सीकडून तपास सुरू केला. तपासात एकामागोमाग धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या. तपासात उघड झाले की राजेंद्र जाधवा यांचा प्रत्यक्ष मृत्यू हा अपघातात नव्हे. तर २३ फेब्रुवारी २०२४ ला यकृताच्या गंभीर आजारामुळे झाला होता. इतकेच नाही तर, घरात लावलेल्या त्यांच्या फोटोवरही मृत्यूची हीच तारीख नमूद होती. यामुळे संपूर्ण कथित अपघात बनावट असल्याचा संशय अधिकच बळावला.

Nashik News : प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांवर अन्याय, शासनाच्या कर्जमाफीच्या निकषांवरून संताप

डॉक्टर-पोलिसांसह ९ जण अटकेत

तपासात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, मृताच्या नावावर देगवेगळ्या विमा कंपन्यांकडून अनेक पॉलिसी काढण्यात आल्या होत्या. फक्त ५० लाख नव्हे तर विविध कंपन्यांकडून तब्बल साडेसात कोटी रुपये मिळवण्याचा डाव रचला गेला होता. या प्रकरणात मृताची पत्नी अरुणा जाधव आणि भाऊ चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयातील तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी, विमा एजेंट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासोबतच मेहुनबारे आणि चाळीसगाव पोलिस करण्यात आली. डॉक्टरांसह ९ जणांना अटक ठाण्यातील ४ पोलिस कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Jalgaon fake accident insurance scam 9 arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 11:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalgaon Crime: क्राईम थ्रिलरलाही लाजवेल असा कट; बनावट अपघात दाखवून विम्याचे 50 लाख लाटण्याचा प्रयत्न
1

Jalgaon Crime: क्राईम थ्रिलरलाही लाजवेल असा कट; बनावट अपघात दाखवून विम्याचे 50 लाख लाटण्याचा प्रयत्न

महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार! उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय
2

महाविद्यालयांतील अतिरिक्त शुल्कांवर नियंत्रण आणणार! उच्च शिक्षण मंत्र्यांचा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

हास्याचा जबरदस्त डोस! स्टँडअप कॉमेडियन मंदार भिडेची महाराष्ट्र टूर; प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज

Mar 11, 2026 | 12:47 PM
Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

Mar 11, 2026 | 12:45 PM
Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Bhooth Bangla चा भन्नाट पोस्टर रिलीज; झाडावर उलटे लटकलेल्या अक्षयच्या लूकने वाढवला सस्पेन्स!

Mar 11, 2026 | 12:38 PM
गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

गुढीपाडव्याच्या लिंगदेव यात्रेचा विक्रमी लिलाव! संगीत आखाडीसाठी १६ लाखांहून अधिकची बोली, देश-विदेशातील भूमिपुत्रांचा सहभाग

Mar 11, 2026 | 12:36 PM
Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Jalna Crime: लग्नाचे आमिष, अत्याचार आणि चार महिन्यांची गर्भवती; शिक्षा टाळण्यासाठी आरोपीने काय केलं बघा…

Mar 11, 2026 | 12:33 PM
Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Harish Rana euthanasia case: अखेर मृत्यूशी झुंज संपणार! सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, हरिश राणाला मिळणार इच्छामरण

Mar 11, 2026 | 12:28 PM
Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Nuclear Threat: जगावर अणुयुद्धाचं सावट! जमिनीखाली शेकडो फूट खोल सुरक्षित आहेत Iranचे अणू बॉम्ब; IAEA चा सावधानतेचा इशारा

Mar 11, 2026 | 12:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM