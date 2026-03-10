Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गर्लफ्रेंडसोबत स्टंट करणं चांगलंच महागात पडलं, डोक्यावर उचलताच मान तुटली अन् घटनेचा Video Viral

Stunt Video : प्रेमाचा स्टंट ठरला जीवघेणा? गर्लफ्रेंडला खांद्यावर उचलत बाॅयफ्रेंड करु लागला स्टंट तितक्यातच तोल गेला आणि मानेवर आदळली प्रयसी. घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 02:52 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • तरुण गर्लफ्रेंडला खांद्यावर उचलून स्टंट करण्याचा प्रयत्न करत असताना बॅलेन्स बिघडल्याने दोघे जोरात जमिनीवर आदळले.
  • पडताना मुलीचा संपूर्ण भार तरुणाच्या मानेवर आणि वरच्या मणक्यावर पडल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
  • या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून लाखो लोकांनी तो पाहिला आणि विविध प्रतिक्रिया दिल्या.
सोशल मिडियावर व्हायरल होण्यासाठी अनेक लोक काही ना काही स्टंट्स करुन लोकांना थक्क करण्याचा आणि त्यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा विचार करत असतात. अशात अलिकडेच स्टंट करताना तरुणासोबत घडलेल्या एका जीवघेण्या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये, प्रियकर आपल्या प्रयसीला मानेवर उचलक स्टंट करण्याचा प्रयत्न करतो आणि यातच मोठी दुर्घटना घडते. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर केला जात आहे. चला यात नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

वरातीत नाचण्यासाठी भाड्याने मिळत आहेत भुतं, पाहून भीत नाही पण हसू नक्कीच येईल; मजेदार Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हिडिओची सुरुवात घरातल्या सामान्य आणि आनंदी वातावरणाने होते. काही मित्र हॉलमध्ये बसून गप्पा मारत आहेत, टीव्ही चालू आहे. सगळेजण आराम करत आहेत. दरम्यान, एक तरुण त्याच्या गर्लफ्रेडसोबत तिथे येतो आणि काहीतरी मजेदार करुन दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. तरुण आपल्या प्रयसीला खांद्यावर उचलण्याचा कर्तब करुन दाखवणार असतो पण तितक्यात त्याचा बॅलेन्स ढासळतो आणि तो प्रेयसीला घेऊन जमिनीवर जोरदार आदळतो. तो जवळच असलेल्या भिंतीवर आणि खिडकीवर आदळतो ज्यामुळे त्याला गंभार दुखापत झाल्याचा अंदाज आहे. मुलीचा संपूर्ण भार थेट त्याच्या मानेवर आणि वरच्या मणक्यावर पडतो जे व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येते.

भावाच्या युक्तीला तोड नाही…! शरीराभोवती पोती गुंडाळून त्यावर लावले पिठाचे गोळे अन् क्षणातच पकडले डझनभर मासे; Video Viral

व्हिडिओमध्ये पडण्याची ताकद स्पष्टपणे दिसून येते. तो तरुण जमिनीवर आदळताच त्याची मान झटक्याने वळते. हे दृश्य इतके अचानक आहे की तिथे उपस्थित असलेले त्याचे मित्रही काय घडले हे क्षणभर समजू शकत नाहीत. सुरुवातीला, त्यांना वाटते की हे सामान्य आहे पण जेव्हा तरुण तिथून उठत नाही, हालचाल करत नाही तेव्हा त्यांना समजते की समस्या गंभीर आहे. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असून याला आतापर्यंत 9.7 मिलियन व्यूज मिळालेले आहेत. व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हा एक कठीण खेळ आहे, घरी अशा गोष्टी करून पाहू नका असे ते नेहमीच म्हणतात याचे एक कारण आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मी तिथे असतो तर खूप हसलो असतो” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तो पुरुष आहे हे त्याला सिद्ध करायचे होते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Stunt with girlfriend turns costly man breaks his neck while lifting her on head shocking video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Mar 10, 2026 | 02:52 PM
