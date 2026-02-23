फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

प्रसिद्ध बॉलीवूड कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शिका फराह खानचा पती आणि चित्रपट निर्माते शिरीष कुंदर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. सहसा लो प्रोफाइल राहणाऱ्या शिरीषने अलीकडेच त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर नवीन फोटो पोस्ट केले आहे. ज्यामुळे त्याच्या फॉलोअर्सना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दिसण्यापासून दूर राहणाऱ्या शिरीषचा हा नवा अवतार अनेकांसाठी अनपेक्षित होता. अलीकडे, शिरीष सोशल मीडियावर पूर्वीपेक्षा जास्त सक्रिय झाला आहे. त्याचे अलीकडील फोटो त्याच्या परिवर्तनाबद्दल सर्वाधिक चर्चा निर्माण करत आहेत. अनेक चाहते म्हणतात की तो नेहमीपेक्षा अधिक तंदुरुस्त आणि तरुण दिसत आहे.
एका फोटोमध्ये त्याने त्याच्या टोन्ड बॉडीचा फ्लॉन्ट दाखवला, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याने शर्टशिवाय कॅमेऱ्यासमोर आत्मविश्वासाने पोज दिली. या फोटोंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. काही फोटोंमध्ये शिरीषचा फिट आणि बोल्ड स्टाईल दिसत होता, तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने शार्प आणि स्टायलिश सूट घालून पूर्णपणे वेगळा लूक सादर केला. या हाय-फॅशन अवतारात तो अत्यंत क्लासी दिसत होता. त्याच्या नवीन स्टाईलने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आणि प्रभावित केले. एकाच व्यक्तीच्या दोन पूर्णपणे भिन्न स्टाईल, एकीकडे फिटनेस-केंद्रित आणि दुसरीकडे औपचारिक भव्यता, लोकांना बोलण्याचे कारण दिले.
विमानात बसलेल्या त्याच्या एका विशिष्ट फोटोमुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. अनेकांनी त्याच्या प्रवासाच्या ठिकाणाबद्दल अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली. जरी त्याने त्याच्या प्रवासाच्या योजनांबद्दल कोणतीही विशिष्ट माहिती शेअर केली नसली तरी, त्या फोटोमुळे सोशल मीडियावर निश्चितच चर्चा निर्माण झाली आहे. शिरीषच्या नवीन लूकवर मिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अनेक चाहत्यांनी त्याला देखणा आणि वयहीन म्हणून वर्णन केले आहे, तर काहींनी फोटोंच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही इंटरनेट वापरकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की हे फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरून तयार केले आहेत की फोटोशॉप.
या संपूर्ण प्रकरणावर फराह खानच्या प्रतिक्रियेचीही चर्चा झाली. तिने शिरीषच्या एका पोस्टवर विनोदी कमेंट केली, “तुम्ही कुठेतरी जात आहात का?” असे लिहिले आणि विमानाच्या फोटोवर एक मजेदार स्मायली जोडली. तिच्या हलक्याफुलक्या कमेंटने चाहत्यांना आठवण करून दिली की हे जोडपे त्यांच्या मजेदार आणि विनोदी विनोदबुद्धीसाठी ओळखले जाते.
