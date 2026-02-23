Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Fans Stunned By Farah Khans Husband New Look Seeing The Photo They Ask Age Reversed Or Ai Magic

फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

फराह खानचा पती आणि चित्रपट निर्माता शिरीष कुंदरचे अलीकडील फोटो त्याच्या परिवर्तनाबद्दल सर्वाधिक चर्चा निर्माण करत आहेत. अनेक चाहते म्हणतात की तो नेहमीपेक्षा अधिक तंदुरुस्त आणि तरुण दिसत आहे.

Updated On: Feb 23, 2026 | 03:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

प्रसिद्ध बॉलीवूड कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शिका फराह खानचा पती आणि चित्रपट निर्माते शिरीष कुंदर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. सहसा लो प्रोफाइल राहणाऱ्या शिरीषने अलीकडेच त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर नवीन फोटो पोस्ट केले आहे. ज्यामुळे त्याच्या फॉलोअर्सना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दिसण्यापासून दूर राहणाऱ्या शिरीषचा हा नवा अवतार अनेकांसाठी अनपेक्षित होता. अलीकडे, शिरीष सोशल मीडियावर पूर्वीपेक्षा जास्त सक्रिय झाला आहे. त्याचे अलीकडील फोटो त्याच्या परिवर्तनाबद्दल सर्वाधिक चर्चा निर्माण करत आहेत. अनेक चाहते म्हणतात की तो नेहमीपेक्षा अधिक तंदुरुस्त आणि तरुण दिसत आहे.

एका फोटोमध्ये त्याने त्याच्या टोन्ड बॉडीचा फ्लॉन्ट दाखवला, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये त्याने शर्टशिवाय कॅमेऱ्यासमोर आत्मविश्वासाने पोज दिली. या फोटोंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला. काही फोटोंमध्ये शिरीषचा फिट आणि बोल्ड स्टाईल दिसत होता, तर दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने शार्प आणि स्टायलिश सूट घालून पूर्णपणे वेगळा लूक सादर केला. या हाय-फॅशन अवतारात तो अत्यंत क्लासी दिसत होता. त्याच्या नवीन स्टाईलने चाहत्यांना आश्चर्यचकित केले आणि प्रभावित केले. एकाच व्यक्तीच्या दोन पूर्णपणे भिन्न स्टाईल, एकीकडे फिटनेस-केंद्रित आणि दुसरीकडे औपचारिक भव्यता, लोकांना बोलण्याचे कारण दिले.

विमानात बसलेल्या त्याच्या एका विशिष्ट फोटोमुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. अनेकांनी त्याच्या प्रवासाच्या ठिकाणाबद्दल अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली. जरी त्याने त्याच्या प्रवासाच्या योजनांबद्दल कोणतीही विशिष्ट माहिती शेअर केली नसली तरी, त्या फोटोमुळे सोशल मीडियावर निश्चितच चर्चा निर्माण झाली आहे. शिरीषच्या नवीन लूकवर मिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अनेक चाहत्यांनी त्याला देखणा आणि वयहीन म्हणून वर्णन केले आहे, तर काहींनी फोटोंच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काही इंटरनेट वापरकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की हे फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वापरून तयार केले आहेत की फोटोशॉप.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shirish Kunder (@shirishkunder)


Bigg Boss Marathi 6: प्रभू तू चोर आहेस चोर…, प्राजक्ताच्या Power Key मुळे घरात उडाला गोंधळ, डॉनने पालटला गेम, पाहा Promo

या संपूर्ण प्रकरणावर फराह खानच्या प्रतिक्रियेचीही चर्चा झाली. तिने शिरीषच्या एका पोस्टवर विनोदी कमेंट केली, “तुम्ही कुठेतरी जात आहात का?” असे लिहिले आणि विमानाच्या फोटोवर एक मजेदार स्मायली जोडली. तिच्या हलक्याफुलक्या कमेंटने चाहत्यांना आठवण करून दिली की हे जोडपे त्यांच्या मजेदार आणि विनोदी विनोदबुद्धीसाठी ओळखले जाते.

British Academy Film Awards च्या मंचावर झळकली आलिया भट्ट; ‘नमस्कार’ म्हणत हिंदीतून साधला प्रेक्षकांशी संवाद

 

Web Title: Fans stunned by farah khans husband new look seeing the photo they ask age reversed or ai magic

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 03:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर
1

O Romeo Box Office Collection Day 10: ‘ओ रोमियो’ची दुसऱ्या रविवारी कमाई किती? कमाईत वाढ की घसरण? वाचा सविस्तर

जेहच्या वाढदिवशी Kareena Kapoor चा खास उपक्रम; झाड लावून दिला पर्यावरणाचा संदेश, पाहा फोटो
2

जेहच्या वाढदिवशी Kareena Kapoor चा खास उपक्रम; झाड लावून दिला पर्यावरणाचा संदेश, पाहा फोटो

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण
3

Malaika Arora 19 वर्षांनी छोट्या बिजनेसमॅनसोबत रिलेशनशिपमध्ये? रोममध्ये व्हेकेशन एन्जॉय करतेय अभिनेत्री, चर्चेला उधाण

Anupam Kher यांना भावला ‘Subedar’चा ट्रेलर; Anil Kapoor यांच्या कामाचे कौतुक करत म्हणाले…
4

Anupam Kher यांना भावला ‘Subedar’चा ट्रेलर; Anil Kapoor यांच्या कामाचे कौतुक करत म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

फराह खानच्या पतीच्या नवीन लूकने चाहते थक्क; फोटो पाहून प्रश्न उपस्थित, म्हणाले – वय कमी झालं की AI चा कमाल?

Feb 23, 2026 | 03:00 PM
Hingoli News : प्राचार्यांची बदली अन् विद्यार्थांनी सुरु केले अन्नत्याग आंदोलन; भावनांना मिळाला योग्य न्याय

Hingoli News : प्राचार्यांची बदली अन् विद्यार्थांनी सुरु केले अन्नत्याग आंदोलन; भावनांना मिळाला योग्य न्याय

Feb 23, 2026 | 02:57 PM
Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Iran-US Conflict: ‘तातडीने तेहरान सोडा…’ अमेरिका इराणवर हल्ल्यासाठी तयार; भारत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

Feb 23, 2026 | 02:49 PM
छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

छत्रपती संभाजीनगरचा पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत! जायकवाडीत वीज बिघाड, पंधरा दिवसांनंतरच स्थिती पूर्ववत होणार

Feb 23, 2026 | 02:44 PM
गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

गरमागरम वरण भातासोबत खा चविष्ट भरलेली हिरवी मिरची, झणझणीत पदार्थाने वाढेल जिभेची चव

Feb 23, 2026 | 02:40 PM
तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

तीन महिन्यांच्या चिमूकल्याचा अंत अन् आईने उचलले भयंकर पाऊल; राहत्या घरी थेट…

Feb 23, 2026 | 02:38 PM
‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

‘द पॅराडाइज’ मधील ‘आया शेर’चा दमदार प्रोमो रिलीज; नानीच्या वाढदिवशी गाण्याची खास भेट!

Feb 23, 2026 | 02:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM