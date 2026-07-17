याला तर ऑस्कर दिला पाहिजे! आधी लंगडत आला अन् खायला मिळताच…; लबाड डोगेश भाईचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही, Video Viral

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक कुत्रा लंगडत-लंडगत काही लोकांच्या जवळ जात आहे. बाजूला लोक टेबलावर बसून जेवताना दिसत आहे. तो पूर्णपणे झोपून पुढे लोकांकडे खायला मिळवण्यासाठी जीवाच्या अकांताने लंगडत जात आहे. हे पाहून जेवायला बसलेल्या एकाला त्याची दया येते. तो त्याच्या ताटातील अन्न कुत्र्याला खायला देतो. पण पुढच्याच क्षणी असे घडते की पाहून विश्वास बसणार नाही. श्वान अन्न मिळताच ते तोंडात धरतो आणि चाटकन दोन पयांवर उभा राहतो. यानंतर अन्न तोंडात धरुन सुसाट वेगाने पळन जातो. श्वानाच्या हे लबाड कृत्य पाहून आसपसाचे लोक हसू लागतात.
ये तो एक्टिंग ऑस्कर्स लेवल का है….😂 pic.twitter.com/XFpY3v48Rn — एंजेल (@Im_Angel_77) July 15, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Im_Angel_77 या अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरता येणे कठीण जात आहे. अनेकांना या श्वानाला त्याच्या अॅक्टिंगसाठी ऑस्करच दिला पाहिजे असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने हा तर माणसासारखाच लबाड निघाला अशी कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हा तर एख नंबरचा ड्रामेबाज निघाला अशी कमेंट केली आहे. सध्या सोशल मीडियालर डोगेश भाईची या कृतीची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.