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याला तर ऑस्कर दिला पाहिजे! आधी लंगडत आला अन् खायला मिळताच…; लबाड डोगेश भाईचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही, Video Viral

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:25 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर डोगेश भाईचा एक अतिशय मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या डोगेश भाईने खायला मिळवण्यासाठी असा लबाडपणा केला आहे की पाहून हसू आवरणार नाही. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

Dog Viral Video

याला तर ऑस्कर दिला पाहिजे! आधी लंगडत आला अन् खायला मिळताच...; लबाड डोगेश भाईचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आधी लंगडत होता, पण खायला मिळताच…
  • लबाड श्वानाचा ड्रामा पाहून हसू आवरणार नाही
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Dog Viral Video : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल सांगता येत नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही व्हिडिओ पाहून हसू आवरणे कठीण होऊन जाते. सध्या असाच एक मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान वेगाने व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक श्वानाने अन्न मिळवण्यासाठी असे काही केले आहे पाहून तुम्हाला हूस आवरणार नाही. सुरुवातील त्याची तुम्हाला दया येईल, पण नंतर सत्य समजताच हसून हसून पोट दुखेल. पाहा नेमकं काय केलं या श्वानाने.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक कुत्रा लंगडत-लंडगत काही लोकांच्या जवळ जात आहे. बाजूला लोक टेबलावर बसून जेवताना दिसत आहे. तो पूर्णपणे झोपून पुढे लोकांकडे खायला मिळवण्यासाठी जीवाच्या अकांताने लंगडत जात आहे. हे पाहून जेवायला बसलेल्या एकाला त्याची दया येते. तो त्याच्या ताटातील अन्न कुत्र्याला खायला देतो. पण पुढच्याच क्षणी असे घडते की पाहून विश्वास बसणार नाही. श्वान अन्न मिळताच ते तोंडात धरतो आणि चाटकन दोन पयांवर उभा राहतो. यानंतर अन्न तोंडात धरुन सुसाट वेगाने पळन जातो. श्वानाच्या हे लबाड कृत्य पाहून आसपसाचे लोक हसू लागतात.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Im_Angel_77 या अकाऊंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना हसू आवरता येणे कठीण जात आहे. अनेकांना या श्वानाला त्याच्या अॅक्टिंगसाठी ऑस्करच दिला पाहिजे असे म्हटले आहे. एका नेटकऱ्याने हा तर माणसासारखाच लबाड निघाला अशी कमेंट केली आहे. तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने हा तर एख नंबरचा ड्रामेबाज निघाला अशी कमेंट केली आहे. सध्या सोशल मीडियालर डोगेश भाईची या कृतीची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Dog pretends to limp for food video viral

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:25 PM

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