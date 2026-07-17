भंयकर! बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार; मृतदेहाला ओढत नेलं अन्…, VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप 

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, रस्त्याच्या मधोमध एक व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. एक तरुण हातात मोठा दांडा घेऊन जमिनीवर पडलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीचा पाय पकडून त्याला निगृणपणे ओढत नेते आहे. हे पाहून कोणाच्याही अंगाचा थरकाप उडेल. काहीतरी भंयकर घडल्याचा भास होत आहे. याच वेळी समोर एक बाईकस्वार येत असतो. रस्त्यावरील हा थरारक प्रकार पाहून तो आपली बाईक थांबवतो. बाईस्वार थांबताच हातात मोठा लाकूड घेतलाल तरुण त्याच्या दिशेने घावून जातो आणि त्याच्यावर हल्ला चढवतो. यामुळे बाईकस्वार घाबरुन स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी तिथून पळून जातो. यांनतर रस्त्यावर झोपलेला तरुण आणि हत्या केल्याची नाटक करणार तरुण बाईक घेऊन तिथून फरार होतात.
Who are giving them ideas bro?? 😭 pic.twitter.com/pzB9h5xuF1 — कुंभकरण (@_kumbhkaran) July 16, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @_kumbhkaran या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी, व्ह्यूज आणि लाईक्ससासाठी हा प्रकार केल्याचा दावा केला जात आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, या अशा प्रँक्समुळे चोरांना चोरीची नवी आयडिया मिळत आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आपला देश खरचे एखाद्या कार्टूनशो सारखा वाटतो असे म्हटले आहे. सध्या ही चोरी घटना आहे की कोणता प्रँक याबाबत पुष्टी झालेली नाही. परंतु अनेकांकडून तरुणांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. चोरी असो किंवा प्रँक असा धोकादायक प्रकार चुकीचा असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.