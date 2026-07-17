शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भंयकर! बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार; मृतदेहाला ओढत नेलं अन्…, VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप 

Updated On: Jul 17, 2026 | 11:39 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोशल मीडियावर भयंकर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. दोन तरुणांनी बाईक पळवण्यासाठी असे काही कृत्य केले आहे की पाहून पोलिसही चक्रावतील. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Bike Robbery

भंयकर! बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार; मृतदेहाला ओढत नेलं अन्..., VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार
  • मृतदेहाला ओढत नेलं अन्…,
  • VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून हसू आवरणे कठीण होते, तर काही व्हिडिओ पाहिल्यावर तळपायाची आग मस्तकात जाते. सध्या असाच एक संतापजनक आणि भंयकर प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बाईक लुटण्साठी दोन तरुणांनी भयंकर प्रँक केला असून पाहून नेटकरी संतापले आहे. नेमकं काय केलं आहे या तरुणांनी जाणून घेऊयात.

अरे बापरे! श्वानाचं डोक अडकलं भिंतीत… डोकं आत आणि शरीर बाहेर, पाहून यूजर्सना बसला धक्का; Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, रस्त्याच्या मधोमध एक व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. एक तरुण हातात मोठा दांडा घेऊन जमिनीवर पडलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीचा पाय पकडून त्याला निगृणपणे ओढत नेते आहे. हे पाहून कोणाच्याही अंगाचा थरकाप उडेल. काहीतरी भंयकर घडल्याचा भास होत आहे. याच वेळी समोर एक बाईकस्वार येत असतो. रस्त्यावरील हा थरारक प्रकार पाहून तो आपली बाईक थांबवतो. बाईस्वार थांबताच हातात मोठा लाकूड घेतलाल तरुण त्याच्या दिशेने घावून जातो आणि त्याच्यावर हल्ला चढवतो. यामुळे बाईकस्वार घाबरुन स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी तिथून पळून जातो. यांनतर रस्त्यावर झोपलेला तरुण आणि हत्या केल्याची नाटक करणार तरुण बाईक घेऊन तिथून फरार होतात.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @_kumbhkaran या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी, व्ह्यूज आणि लाईक्ससासाठी हा प्रकार केल्याचा दावा केला जात आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, या अशा प्रँक्समुळे चोरांना चोरीची नवी आयडिया मिळत आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने आपला देश खरचे एखाद्या कार्टूनशो सारखा वाटतो असे म्हटले आहे. सध्या ही चोरी घटना आहे की कोणता प्रँक याबाबत पुष्टी झालेली नाही. परंतु अनेकांकडून तरुणांवर कारवाईची मागणी केली जात आहे. चोरी असो किंवा प्रँक असा धोकादायक प्रकार चुकीचा असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.

‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bike robbery murder video body dragged on road goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 11:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय गरज होती भावा! काठीचा असा वापर कुणी कधी केलाच नसेल, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही चक्रावून जाल…
1

काय गरज होती भावा! काठीचा असा वापर कुणी कधी केलाच नसेल, Viral Video पाहाल तर तुम्हीही चक्रावून जाल…

अरे बापरे! श्वानाचं डोक अडकलं भिंतीत… डोकं आत आणि शरीर बाहेर, पाहून यूजर्सना बसला धक्का; Video Viral
2

अरे बापरे! श्वानाचं डोक अडकलं भिंतीत… डोकं आत आणि शरीर बाहेर, पाहून यूजर्सना बसला धक्का; Video Viral

‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल
3

‘दारू कमी प्या… पेट्रोलमध्ये मिसळायची आहे’ ; संसदेतील ‘तो’ VIDEO तुफान व्हायरल

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉलची सुंदर कहाणी! ज्याला लहानपणी मिठी मारली, ‘तो खेळाडू फायनलमध्ये मेस्सीला देणार टक्कर
4

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉलची सुंदर कहाणी! ज्याला लहानपणी मिठी मारली, ‘तो खेळाडू फायनलमध्ये मेस्सीला देणार टक्कर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भंयकर! बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार; मृतदेहाला ओढत नेलं अन्…, VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप 

भंयकर! बाईक लुटण्यासाठी रस्त्यावर मर्डरचा थरार; मृतदेहाला ओढत नेलं अन्…, VIDEO व्हायरल होताच नेटकऱ्यांचा संताप 

Jul 17, 2026 | 11:39 AM
Metro 3 Update: मेट्रो-३ भुयारी मार्गिकेत आता अखंड मोबाईल नेटवर्क, प्रवाशांना मोठा दिलासा

Metro 3 Update: मेट्रो-३ भुयारी मार्गिकेत आता अखंड मोबाईल नेटवर्क, प्रवाशांना मोठा दिलासा

Jul 17, 2026 | 11:36 AM
Mumbai Crime : मैत्रीचे नाते संपले रक्तरंजित शेवटाने; मुंब्र्यातील थरारक हत्येचा उलगडा

Mumbai Crime : मैत्रीचे नाते संपले रक्तरंजित शेवटाने; मुंब्र्यातील थरारक हत्येचा उलगडा

Jul 17, 2026 | 11:29 AM
Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

Vinayak Chaturthi Special: भगवान गणेश आणि देवी सरस्वती यांचे नाते काय? जाणून घ्या विविध पुराणांतील उल्लेख

Jul 17, 2026 | 11:25 AM
काय आहे सरकारची नवी MPMS स्कीम? स्मार्टफोनची किंमत होणार कमी? जाणून घ्या सविस्तर

काय आहे सरकारची नवी MPMS स्कीम? स्मार्टफोनची किंमत होणार कमी? जाणून घ्या सविस्तर

Jul 17, 2026 | 11:11 AM
Ketan Agrawal Murder Case : सिया गोयलसह चेतन चौधरीला कोर्टाचा दणका ! थेट न्यायालयाने…

Ketan Agrawal Murder Case : सिया गोयलसह चेतन चौधरीला कोर्टाचा दणका ! थेट न्यायालयाने…

Jul 17, 2026 | 11:10 AM
World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास?

World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास?

Jul 17, 2026 | 10:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा