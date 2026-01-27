Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • India Pakistan Conflict Unsc Pahalgam Terror Attack Operation Sindoor

India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक

India Pakistan Tension : UNSC त भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानची बोलती बंद केली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी प्रपोगंडाला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाविरोधात ठोस पावले उचलावीत असे भारताने म्हटले आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 01:29 PM
UNSC

India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • पाकिस्तानची पुन्हा बोलती बंद
  • UNSC मध्ये दहशतवादावर भारताने सुनावले खडे बोल
  • जाणून घ्या काय म्हटले?
India on Pakistan in UNSC : नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र शिखर परिषदेत भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानला (Pakistan) खडे बोल सुनावले आहे.  भारताने दहशतवाद आणि  दुहेरी भूमिकेवर पाकिस्तानच्या धोरणावर कठोर टीका केली आहे. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना समर्थन करणे, खोटा प्रपोगंडा पसरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी पुराव्यांसह स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानचा केवळ भारताला आणि भारतीय नागरिकांना नुकसान पोहोचवण्याचा हेतू आहे.

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत पाकिस्तानच्या प्रतनिधींनी भारताच्या पाकिस्तानवरील लष्करी कारवाईवर द्वेषपूर्ण विधाने केली होती. भारताने ही विधाने खोटे आणि स्वार्थी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताने पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख करत या हल्ल्यात २६ निरापराध लोकांचा बळी घेतला असल्याचे सांगितले. हा हल्ला पाकिस्तानच्या दहशतवादाला खतपाणी देण्यामुळे झाला असल्याचे सांगितले.

आत्मपरिक्षणाचा सल्ला

UNSC मध्ये बोलताना पी. हरीश यांनी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले. तसेच त्यांनी पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीवर भाष्य करत देशाच्या संविधानात २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लष्कराला संरक्षण दिले असल्याचे म्हटले. ही कृती पाकिस्तानच्या लोकशाही व्यवस्थेला धोका पोहोचवणारी असल्याचे पी. हरीश यांनी ठासून सांगितले.

दहशतवादविरोधी पावले उचलण्याचा सल्ला

याच वेळी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याचा सल्ला दिली. तसेच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद्यांविरोधात आणि दहशतवादाविरोधात कठोर पावले उचलत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानच्या धोरणांवर आणि दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये. भारताने हेही स्पष्ट केले की, दहशतवादाला पाठिंबा देणाऱ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध करणे योग्य नाही. भारताच्या सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्याचे स्पष्ट केले.  याशिवाय पी. हरीश यांनी भारत नेहमीच पाकिस्तानच्या दहशतवादी आणि धोकादायक भूमिकेविरोधात कारवाई करत राहिले असे स्पष्ट केले.


पाकिस्तानची बोलती बंद! UNSC च्या बैठकीत हल्ल्याबाबत एकाही प्रश्नाचे देता आले नाही उत्तर

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारताने UNSC मध्ये पाकिस्तानवर कोणते आरोप केले?

    Ans: भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील स्थायी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांना समर्थन करणे, खोटा प्रपोगंडा पसरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

  • Que: भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कोणते आवाहन केले आहे?

    Ans: भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करत नाही तोपर्यंत त्यांच्या धोरणावर आणि दाव्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

  • Que: भारताने संयुक्त राष्ट्र परिषदेत दहशतवादावर काय भूमिका घेतली?

    Ans: भारताने दहशतवादाला अवैध ठरवले असून याविरोधात आपल्या नागरिकांचे रक्षण करत राहिल असे म्हटले आहे.

Web Title: India pakistan conflict unsc pahalgam terror attack operation sindoor

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 01:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज
1

Middle East War : अमेरिकेची हल्ल्याची जंगी तयारी! महाकाय घातक जहाज हिंद समुद्रात दाखल; इराणही प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

US-EU Tension : अमेरिकेशिवाय तुमची लायकी काय? भारत-ईयू Mother of Deals मुळे ट्रम्पचा जळफळाट ; युरोपला गंभीर इशारा
2

US-EU Tension : अमेरिकेशिवाय तुमची लायकी काय? भारत-ईयू Mother of Deals मुळे ट्रम्पचा जळफळाट ; युरोपला गंभीर इशारा

अमेरिकेत हिमवादळाचा कहर! भीषण थंडीत २५ जणांचा मृत्यू, वीजपुरवठा खंडित झाल्याने परिस्थिती बिकट
3

अमेरिकेत हिमवादळाचा कहर! भीषण थंडीत २५ जणांचा मृत्यू, वीजपुरवठा खंडित झाल्याने परिस्थिती बिकट

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा
4

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक

India Pakistan Conflict : भारताने UNSC पाकिस्तानची बोलती केली बंद; दहशतवादावर भर सभेत सर्जिकल स्ट्राईक

Jan 27, 2026 | 01:25 PM
वाढलेले वजन होईल महिनाभरात कमी! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा ‘या’ पौष्टिक पदार्थांचे सेवन

वाढलेले वजन होईल महिनाभरात कमी! सकाळच्या नाश्त्यात नियमित करा ‘या’ पौष्टिक पदार्थांचे सेवन

Jan 27, 2026 | 01:22 PM
Rahul Gandhi Patka : राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

Rahul Gandhi Patka : राहुल गांधींकडून राष्ट्रपतींचा अपमान? अनेकदा सांगूनही आसामचा पटाका घालण्याची झिडकारली विनंती

Jan 27, 2026 | 01:20 PM
पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला

पुरंदरमधील रस्त्यांवर गतिरोधकांची गरज; सायकल स्पर्धेनंतर वाहनांचा वेग वाढला

Jan 27, 2026 | 01:13 PM
कुत्रा-मांजर-गाढवांनाही उमेदवारीची कायदेशीर परवानगी द्या; बळीराजा शेतकरी संघटनेची निवेदनाद्वारे अजब मागणी

कुत्रा-मांजर-गाढवांनाही उमेदवारीची कायदेशीर परवानगी द्या; बळीराजा शेतकरी संघटनेची निवेदनाद्वारे अजब मागणी

Jan 27, 2026 | 01:11 PM
IND vs ZIM Toss Update : भारताच्या सुपर 6 च्या पहिल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी आव्हान, जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs ZIM Toss Update : भारताच्या सुपर 6 च्या पहिल्या सामन्यात पहिले फलंदाजी आव्हान, जाणून घ्या दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 27, 2026 | 01:10 PM
India EU FTA Impact: मुक्त व्यापार करार मंजूर होताच लक्झरी कार स्वस्त होतील का?

India EU FTA Impact: मुक्त व्यापार करार मंजूर होताच लक्झरी कार स्वस्त होतील का?

Jan 27, 2026 | 01:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM