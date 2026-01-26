Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Foreign Woman Shared A Trick Of How To Talk In Hindi Video Goes Viral

परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा… असं आहे होय!

सोशल मीडियावर रोज काही ना काही मजेशीर व्हायरल होत असते. सध्या असाच एक भन्नाट व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका परदेशी महिलेने हिंदी बोलण्याचा एक शॉर्टकर्ट सांगितला आहे, जो जाणून अनेकजणांना हसू फुटले आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 04:13 PM
Viral Video

परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा... असं आहे होय! (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • परदेशी महिलेने सांगितला हिंदू बोलण्याचा भन्नाट फॉर्म्युला
  • व्हिडिओ पाहून लोक हैराण म्हणाले…
  • पहा काय ट्रीक आहे?
Viral Video : सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. यामध्ये काही व्हिडिओ पाहून अत्यंत संताप येतो, तर काही व्हिडिओ हे थेट मनाला भिडतात. काही व्हिडिओ पाहून किळसवाणे वाटते, तर काही व्हिडिओ हे क्षणात मन जिंकून घेतात. सध्या एक भन्नाट ट्रिकचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एका परदेशी महिलेने हिंदी सोप्या पद्धतीने बोलण्याची एक रंजक अशी ट्रिक सांगितली आहे. हा व्हिडिओ परदेशी पर्यटकांसाठी बणवण्यात आला आहे, परंतु या व्हिडिओ भारतीयांचे लक्ष अधिक वेधले आहे.

काय आहे हिंदी बोलण्याची सोपी ट्रिक?

परदेशी महिला व्हिडिओमध्ये सांगते की, हिंदी शिकणे अजिबात अवघड नाही. तुम्हाला फक्त अच्छा शब्द वेगवेगळ्या प्रसंगी वापरता आला पाहिजे. या महिलेने या अच्छा शब्दाचा वापर होकार देताना, खूप छान बोलताना, समजल्याचे दाखवताना आणि दैनंदिन जीवनात इतर काही संवादांमध्ये कसा वापरायचा हे सांगितले आहे. ही ट्रीक परदेशी लोकांसाठी तर नक्कीच फायद्याची आहे. कारण अनेकदा त्यांना भारतात आल्यावर हिंदी बोलणे अवघड जाते. परंतु या व्हिडिओने भारतीयांचे लक्ष वेधले असून अनेकांनी महिलेचे कौतुक केलेले आहे.

जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज! देसी स्टाईलमध्ये घेतला भारतीय बिर्याणीचा आस्वाद, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

व्हायरल व्हिडिओ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by factswithsamad (@factswithsamad)

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, अच्छा… असं होय! तर दुसऱ्या एकाने मॅडम तुम्हाला भारतीयांचे गुपित कसं कळाले असे म्हटले आहे. आणखी काहींनी ही ट्रीक सगळीकडे चांगलीच कामी येते, अगदी मराठीमध्ये बोलताना सुद्धा असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

क्या से क्या हो गया! काकांच्या अंगातला रेहमान किडा जागला अन् त्यांनी असं काही केलं की सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Foreign woman shared a trick of how to talk in hindi video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज! देसी स्टाईलमध्ये घेतला भारतीय बिर्याणीचा आस्वाद, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…
1

जपानच्या राजदूताचा अनोखा अंदाज! देसी स्टाईलमध्ये घेतला भारतीय बिर्याणीचा आस्वाद, VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले…

IND vs NZ: बुमराहच्या कातील बॉलिंगने न्यूझीलंडची गळचेपी, पहिल्याच बॉलवर उडवला स्टंप, Viral Video
2

IND vs NZ: बुमराहच्या कातील बॉलिंगने न्यूझीलंडची गळचेपी, पहिल्याच बॉलवर उडवला स्टंप, Viral Video

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL
3

अरेरे! प्रेयसीला भेटायला गेला अन्… ‘असं’ फुटलं पठ्ठ्याच्या बिंग, पाहा नेमकं काय घडलं VIDEO VIRAL

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL
4

कडाक्याची थंडी अन् मुसळधार बर्फवृष्टी! देशाचे रक्षण करतानाही भारतीय जवानांच्या चेहऱ्यावर हास्य, लुटला क्रिकेटचा आनंद, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा… असं आहे होय!

परदेशी महिलेने सांगितली हिंदी बोलण्याची भन्नाट ट्रिक; VIDEO पाहून तुम्हीही म्हणाल, अच्छा… असं आहे होय!

Jan 26, 2026 | 04:13 PM
“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”

“बाबासाहेबांचं नाव भाषणात का नाही घेतलं?” सरकारी कर्मचारी गिरीश महाजनांवर संतापली, म्हणाली “सस्पेंड केलं तरी चालेल, पण…”

Jan 26, 2026 | 04:08 PM
मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी

मालेगावमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रमाला गालबोट; परेड ग्राऊंडजवळ झाला भीषण स्फोट, 5 जण जखमी

Jan 26, 2026 | 04:07 PM
IND vs NZ T-20 Series : श्रेयस अय्यरला लागली लॉटरी! संघातील स्थान राहणार कायम; तिलक वर्मा T20I मालिकेबाहेर

IND vs NZ T-20 Series : श्रेयस अय्यरला लागली लॉटरी! संघातील स्थान राहणार कायम; तिलक वर्मा T20I मालिकेबाहेर

Jan 26, 2026 | 04:05 PM
Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Kolhapur Crime : वैद्यकीय तपासणीसाठी जे. जे. रुग्णालयाचा नकार ; बोगस दिव्यांग शिक्षकांना ‘क्लीन चीट’ देण्याचा डाव ?

Jan 26, 2026 | 03:57 PM
Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Cyber Fraud Case: शेअर ट्रेडिंगमध्ये ५०% नफ्याचं आमिष अन् इंजिनिअरला ४३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी असा लावला चुना

Jan 26, 2026 | 03:53 PM
Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Dhurandhar चित्रपटातील अभिनेत्याला अटक, लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी कारवाई, गुन्हा दाखल

Jan 26, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM