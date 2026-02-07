Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सूरजकुंड मेळ्यात भीषण दुर्घटना! फिरता पाळणा अचानक कोसळला; एकाचा मृत्यू, १३ जखमी, पाहा काळीज धडधडवणारा Video

फरीदाबादमधील सूरजकुंड मेळ्यात सुनामी पाळणा कोसळून मोठी दुर्घटना घडली आहे. या अपघातात एका पोलीस निरीक्षकाचा मृत्यू झाला असून १३ पर्यटक जखमी झाले आहेत. आयोजकांच्या हलगर्जीपणावर आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:34 PM
Sunami Ride Collapses at Surajkund Fair: हरियाणातील फरीदाबाद येथे सुरू असलेल्या जगप्रसिद्ध सूरजकुंड मेळ्यात शनिवारी संध्याकाळी काळीज धडधडवणारी घटना घडली. मेळ्यातील ‘सुनामी’ नावाचा मोठा पाळणा अचानक कोसळल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एका पोलीस निरीक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, अन्य १३ जण जखमी झाले आहेत.

बचावकार्य करताना ‘खाकी’चा अंत

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात शनिवारी संध्याकाळी ६:१५ वाजताच्या सुमारास घडला. पाळणा कोसळल्याने समजताच मदतकार्यासाठी धावलेले पलवल येथे तैनात असलेले पोलीस निरीक्षक जगदीश प्रसाद यांचा बचावकार्यादरम्यान गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू झाला. या अपघातात अन्य अर्धा डझन लोकही जखमी झाले असून त्यात काही पोलीस कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याची शक्यता आहे.

प्रशासनाकडून अधिकृत माहिती

जिल्हा उपायुक्त (DC) आयुष सिंह यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, “या दुर्घटनेत एकूण १३ लोक जखमी झाले आहेत, तर एकाचा मृत्यू झाला आहे.” घटनेनंतर जिल्हा उपायुक्त, पर्यटन विभागाचे एमडी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सध्या संपूर्ण परिसराची बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे.

एकाच दिवशी दोन अपघात; आयोजक पिंजऱ्यात

शनिवारी सूरजकुंड मेळ्यात एकामागून एक दोन अपघात घडले, ज्यामुळे आयोजकांच्या नियोजनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे: पहिली घटना फूड कोर्टमध्ये जोराच्या वाऱ्यामुळे मुख्य गेट कोसळले, ज्यात दोन जण जखमी झाले. तर, दुसरी घटना: ‘सुनामी’ पाळणा कोसळला, ज्याने संपूर्ण मेळा हादरवून टाकला.

मेळ्यात घबराटीचे वातावरण

ज्यावेळी हा अपघात घडला, तेव्हा मेळ्यात अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरू होते. पाळणा कोसळताच परिसरात प्रचंड अफरातफर माजली आणि लोक जीव वाचवण्यासाठी सैरावैरा धावू लागले. ढिगाऱ्याखाली गाडल्या गेलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने बचाव पथके तैनात केली आहेत.

दोषींवर कडक कारवाईचे आदेश

पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. मेळा समिती आणि झुल्यांच्या संचालकांनी सुरक्षेचे नियम पाळले होते की नाही, याची तपासणी केली जात आहे. “या दुर्घटनेत जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल,” असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री सैनी यांनी दुःख केले व्यक्त

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केले. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, “फरिदाबादमधील सूरजकुंड मेळ्यादरम्यान झालेल्या अपघातामुळे मला खूप दुःख झाले आहे. या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांबद्दल मी मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. जखमींवर योग्य आणि तात्काळ उपचार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. जखमींना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी हरियाणा सरकार पूर्ण तत्परतेने आणि संवेदनशीलतेने काम करत आहे.”

Web Title: A terrible accident at the surajkund fair the ferris wheel suddenly collapsed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 09:34 PM

Topics:  

