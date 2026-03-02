चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

शिकार करायला बगळा सज्ज पण तितक्यातच सापाने पलटला वार, मान आवळली अन्… शिकारीचा Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
व्हिडिओच्या सुरुवातीला, तुम्ही एका मुलीला पाण्याखाली उभी असलेली पाहू शकता, तेव्हा अचानक एक मगर तिच्या दिशेने पोहत येते. पहिल्या दृष्टीक्षेपात, हे दृश्य धक्कादायक आहे, कारण मगरींना जगातील सर्वात धोकादायक प्राण्यांपैकी एक मानले जाते. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, मुलीच्या चेहऱ्यावर अजिबात भीती दिसत नाही. ती न घाबरता मगरीच्या जवळ जाते आणि तिला हातात पकडून कुरवाळू लागते. मुख्य म्हणजे, मगरही शांत राहते आणि तिला कोणतीही हानी पोहचवत नाही आणि खूप दिवसांनी भेटलेल्या मैत्रिणींसारखे ते एकमेकांना भेटू लागतात. दृष्य फारच अजब असून लोक वेगाने व्हिडिओला शेअर करत आहेत.
हा व्हिडिओ @megafonodelsureste नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “मी एकाच वेळी घाबरलो आणि मोहितही झालो” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे त्यांचे पहिल्यांदाच भेटणे नाहीये” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “या जगात काहीही धोकादायक नाही. जर तुम्ही दयाळूपणा आणि प्रेम पसरवले तर”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.