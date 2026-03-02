Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Middle East मध्ये CBSE च्या 10 वी आणि 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या, समोर आले बनावट सर्क्युलरचे सत्य

मध्य पूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, सीबीएसईने दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. नवीन तारखा नंतर जाहीर केल्या जातील. नक्की काय आहे यामध्ये तथ्य? जाणून घ्या

Updated On: Mar 02, 2026 | 09:55 AM
  • मध्यपूर्वेतील परीक्षा पुढे ढकलल्या?
  • काय आहे तथ्य?
  • सीबीएसईची परीक्षा कधी होणार 
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) मध्य पूर्व प्रदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बोर्डाने २०२६ च्या दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. या परीक्षा २ मार्च २०२६ रोजी नियोजित होत्या, परंतु सध्याच्या परिस्थितीमुळे त्या आता पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणाव आणि सुरक्षा चिंता लक्षात घेता CBSE ने हा निर्णय घेतला आहे. 

बोर्डाने म्हटले आहे की विद्यार्थी, शिक्षक आणि परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे, म्हणूनच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बोर्डाने स्पष्ट केले की परीक्षा रद्द करण्यात आल्या नाहीत, तर फक्त पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. CBSE परीक्षा पुढे ढकलल्याचा दावा करणारे बनावट परिपत्रक अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर प्रसारित केले जात आहे, ज्यामुळे CBSE ने अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

कोणत्या देशांमध्ये परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत?

CBSE नुसार, हा निर्णय मध्य पूर्वेतील अनेक देशांमध्ये लागू होईल जिथे CBSE-संलग्न शाळा आणि परीक्षा केंद्रे आहेत. यामध्ये समाविष्ट आहे:

  • बहारीन
  • इराण
  • कुवैत
  • ओमान
  • कतार
  • सौदी अरेबिया
  • संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)
या देशांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी सीबीएसई परीक्षा देतात आणि सध्याची परिस्थिती पाहता या देशांमध्ये परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. 

CBSE च्या विद्यार्थ्यांनो! दहावीची परीक्षा आता दोन वेळा; २०२६ पासून नवा नियम लागू

परीक्षा का पुढे ढकलण्यात आल्या?

मध्य पूर्वेतील अलिकडच्या बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थिती, तणाव आणि संघर्षामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. बोर्डाचा असा विश्वास आहे की अशा वातावरणात परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित राहणार नाही. सीबीएसई सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि परिस्थिती सामान्य झाल्यावरच नवीन तारखा जाहीर करेल. 

सीबीएसईने अद्याप नवीन तारखा जाहीर केलेल्या नाहीत. बोर्डाने परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर नवीन परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाइट आणि त्यांच्या शाळांशी संपर्कात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हा निर्णय फक्त मध्य पूर्व प्रदेशासाठी लागू आहे. भारतात, दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा वेळापत्रकानुसार घेतल्या जातील. भारतीय विद्यार्थ्यांना घाबरण्याची गरज नाही. भारतामध्ये सदर परीक्षा दिलेल्या वेळेनुसारच घेण्यात येणार आहेत. 

Published On: Mar 02, 2026 | 09:53 AM

