अरे बापरे! लग्नात वर नव्हे तर दोन वधू; मुलीने मुलीसोबतच केलं लग्न, पाहून युजर्स अवाक्; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, गावातील लग्नाचे दृष्य दाखवण्यात आले आहे. पण या लग्नात वराची उपस्थिती नसते तर चक्क मुलगीच वर बनून दुसऱ्या मुलासोबत लग्न करत असते. व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात एका मुलीने वधूचा पोशाख परिधान केलेला असतो तर दुसरीने वराचा पोशाख परिधान केलेला असतो. गावातील काही महिला त्यांच्यामागून चालताना दिसतात. व्हिडिओ शेअर करताना त्याच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिण्यात आले आहे की, ‘आता मुले लग्न करू शकत नाहीत. कारण मुली एकमेकांशी लग्न करत आहेत.तुम्ही आधीच तुमची नोकरी गमावली आहे, आता तुम्ही तुमचा जीवनसाथी देखील गमावत आहात’. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला असून अनेकांनी या विवाहावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी मुलीच मुलींसोबत लग्न करत असल्याने मुलांविषयी खंत व्यक्त केली तर काहींनी मुलींच्या या कृतीला धाडसी पाऊल मानले.
अब लड़को की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि अब लड़कियां आपस में ही शादी करने लगी। अभी तक तो तुम्हारा रोजगार छिना था अब तुमसे तुम्हारा जीवन साथी भी छिनने लगा। वीडियो मे देख सकते है स्पष्टतः pic.twitter.com/nauRcn4waq — Argumentor (@Mountain4u) February 27, 2026
हा व्हायरल व्हिडिओ @Mountain4u नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर मुलींनी एकमेकांशी लग्न केले तर मुले कुठे जातील? मुलांकडे कोणते पर्याय असतील ते कोणी सांगू शकेल का?” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते आपापसातच सेट होत आहेत. आम्ही फक्त जनगणनेसाठी आलो आहोत. खरे सांगायचे तर, आम्हा अविवाहितांसाठी कोणतेही भविष्य नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “जगात नक्की हे काय घडत आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.