IND vs USA : सुंदर-बुमराहच्या फिटनेसबद्दल सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी अपडेट, विजयानंतरही कर्णधार खूश नाही…

India vs USA : अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी खूप निराशा केली. त्या वेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाबाद ८४ धावा करत संघाचा मान राखला. नंतर, भारतीय गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी करत टीम इंडियाला २९ धावांनी विजय मिळवून दिला. विजयानंतर, टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने वॉशिंग्टन सुंदर आणि जसप्रीत बुमराह यांच्या फिटनेसबद्दल महत्त्वपूर्ण अपडेट दिले. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की ते विजयावर खूश नाहीत.
सामन्यानंतरच्या त्याच्या शानदार खेळीसाठी कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाही सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. सामन्यानंतरच्या सादरीकरण समारंभात त्याच्या खेळीबद्दल बोलताना सूर्या म्हणाला, “खरं तर, आम्ही ज्या स्थितीत होतो, ६ बाद ७७, तेव्हा मला किती दबाव जाणवत होता हे मीच सांगू शकतो. पण त्याच वेळी, मला खात्री होती की मी अशाच परिस्थितीत फलंदाजी केली आहे. मी माझे बरेच क्रिकेट मुंबई क्रिकेट मैदाने, आझाद मैदान, क्रॉस मैदान येथे खेळलो आहे, म्हणून मला माहित होते की जर मी शेवटपर्यंत फलंदाजी केली तर मी फरक करू शकतो.”
AFG vs NZ : न्यूझीलंड – अफगाणिस्तान आमनेसामने! राशिद खानने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी
विजयानंतरही सूर्याने आपली नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, “वानखेडेवरील नेहमीच्या खेळपट्टीपेक्षा ती थोडी वेगळी खेळपट्टी होती. पण त्याच वेळी, आम्हाला माहित होते की जेव्हा आम्ही सकाळी उठलो तेव्हा बाहेर फारसा सूर्यप्रकाश नव्हता. मला वाटते की क्युरेटर आणि ग्राउंड्समनने सर्वोत्तम खेळपट्टी तयार करण्याचा प्रयत्न केला. पण मला वाटते की काही गोष्टी त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. त्यामुळे खेळपट्टीला पाणी देण्यासाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश नव्हता. पण आम्ही सर्वकाही दुर्लक्ष करू शकत नाही. आम्ही थोडे चांगले फलंदाजी करू शकलो असतो. मला वाटते की जिंकल्यानंतरही तुम्ही खूप काही शिकता. आज आम्हाला कळले की आम्ही थोडे चांगले फलंदाजी करू शकलो असतो, किंवा कदाचित थोडे हुशार फलंदाजी करू शकलो असतो.”
जसप्रीत बुमराह तापामुळे आजचा सामना खेळला नाही. वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे अद्याप संघात सामील झालेला नाही. अभिषेक शर्मा देखील पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता. तिन्ही खेळाडूंबद्दल बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, “आम्ही आता विश्रांती घेऊ. आमच्याकडे भरपूर वेळ आहे, पुढील सामन्यासाठी पाच दिवस बाकी आहेत. आम्ही अधिक मजबूत होऊन परत येऊ. वाशी दिल्लीत आमच्यासोबत येत आहे; तो ठीक आहे. बुमराह देखील बरा आहे. अभिषेक जसा आजारी होता तसाच त्यालाही हवामानामुळे खूप ताप आला होता. पण तो विश्रांती घेत आहे आणि सर्व काही ठीक आहे.”