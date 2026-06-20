संतापजनक! नर्सने रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली ग्लुकोजची बाटली, म्हणाली ‘जा खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घे’; Video Viral

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गुरुवारी संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास सोशल मिडियावर एका रुग्णालयातील व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होऊ लागला. व्हिडिओमध्ये नर्स रुग्णावर उपचार न करता त्याला मारहाण करताना दिसली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर समजले की, मुरैना जिल्ह्याच्या एका सरकारी रुग्णालयात हा सर्व प्रकरा घडला आहे. आरोपानुसार, नर्सने रुग्णाला कानशिलात मारली, शिवीगाळ केली आणि इतकंच नाही तर ग्लुकोजची बाटली देखील त्याच्या अंगावर फेकली. या घटनेच्या व्हिडिओ समोर येताच यातील दृष्यांनी यूजर्सना हैराण केलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णाच्या नातेवाईकाने नर्सला मेंदूतून ग्लुकोजची बाटली काढण्यास सांगितले. यावरून त्या दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. असा आरोप आहे की, वाद वाढत गेल्याने नर्सचा संयम सुटला आणि परिस्थितीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. व्हायरल व्हिडिओत कथितरित्या असे म्हणताना ऐकू येते की, “तुम्ही सरकारी रुग्णालयात का आलात? उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात जा.” नर्सच्या या वक्तव्यामुळे नेटकरी चांगलेच संतापले असून नर्सवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
Nurse ko mareej ke sath aise pesh ana kis had tak sahi hai ? Patient umeed leke hospital ata hai aur fir ye sab 👏 pic.twitter.com/2kChtu6L7k — Sharma Ji (@Hsharma2712) June 20, 2026
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माहितीनुसार, तिथे उपस्थित असलेल्या कुटुंबातील एका सदस्याने नर्सचे हे गैरवर्तन आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि नंतर सोशल मिडियावर व्हिडिओला शेअर केले. व्हिडिओ व्हायरल होताच आता प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयाच्या कार्यव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकांचे म्हणणे आहे की, सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना फक्त उपचार नाही तर सन्मानपूर्वत वागणूक देखील मिळायला हवी.