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संतापजनक! नर्सने रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली ग्लुकोजची बाटली, म्हणाली ‘जा खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घे’; Video Viral

Updated On: Jun 20, 2026 | 10:45 AM IST
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सारांश

Government Hospital Video : जखमेवर मलम नाही, उलट अपमानाची भर! शाब्दिक वादाने हिंसक वळण घेतले अन् नर्सने थेट रुग्णालयातच हाणामारी सुरु केली. कानशिलात मारली, शिवीगाळ केली अन् ग्लुकोजची बाटलीही अंगावर फेकली. सरकारी रुग्णालयातील हा सर्व प्रकार पाहून यूजर्स नर्सवर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.

संतापजनक! नर्सने रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली ग्लुकोजची बाटली, म्हणाली 'जा खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घे'; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • सरकारी रुग्णालयातील एका घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
  • रुग्णाच्या नातेवाईक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादानंतर परिस्थिती तणावपूर्ण बनल्याचे सांगितले जात आहे.
  • व्हिडिओ समोर आल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे
मध्य प्रदेशच्या मुरैना जिल्हा रुग्णालयातून एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्याला पाहून आरोग्य व्यवस्थेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. घटनेचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत असून यात एक सरकारी रुग्णालयातील नर्स रुग्णावर हल्ला करताना दिसली. तिने ग्लुकोज बाटली रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली आणि नंतर त्याला खाजगी रुग्णालयात जाण्यास सांगू लागली. एका किरकोळ वादाचे रुपांतर हाणामारीत झाले आणि नंतर नर्सने जे केले ते आता सोशल मिडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. चला नक्की प्रकरण काय ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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व्हायरल व्हिडिओने खळबळ

गुरुवारी संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास सोशल मिडियावर एका रुग्णालयातील व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होऊ लागला. व्हिडिओमध्ये नर्स रुग्णावर उपचार न करता त्याला मारहाण करताना दिसली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर समजले की, मुरैना जिल्ह्याच्या एका सरकारी रुग्णालयात हा सर्व प्रकरा घडला आहे. आरोपानुसार, नर्सने रुग्णाला कानशिलात मारली, शिवीगाळ केली आणि इतकंच नाही तर ग्लुकोजची बाटली देखील त्याच्या अंगावर फेकली. या घटनेच्या व्हिडिओ समोर येताच यातील दृष्यांनी यूजर्सना हैराण केलं.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णाच्या नातेवाईकाने नर्सला मेंदूतून ग्लुकोजची बाटली काढण्यास सांगितले. यावरून त्या दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. असा आरोप आहे की, वाद वाढत गेल्याने नर्सचा संयम सुटला आणि परिस्थितीचे रूपांतर हाणामारीत झाले. व्हायरल व्हिडिओत कथितरित्या असे म्हणताना ऐकू येते की, “तुम्ही सरकारी रुग्णालयात का आलात? उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात जा.” नर्सच्या या वक्तव्यामुळे नेटकरी चांगलेच संतापले असून नर्सवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

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कुटुंबाने रेकाॅर्ड केली घटना

माहितीनुसार, तिथे उपस्थित असलेल्या कुटुंबातील एका सदस्याने नर्सचे हे गैरवर्तन आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केले आणि नंतर सोशल मिडियावर व्हिडिओला शेअर केले. व्हिडिओ व्हायरल होताच आता प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर रुग्णालयाच्या कार्यव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित झाले. लोकांचे म्हणणे आहे की, सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना फक्त उपचार नाही तर सन्मानपूर्वत वागणूक देखील मिळायला हवी.

Web Title: Nurse throws glucose bottle at patient in morena government hospital video viral

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Published On: Jun 20, 2026 | 10:44 AM

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