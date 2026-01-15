Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रेम की वेड? आठवण आली की मृत पतीच्या अस्थींना चाटू लागते ही महिला… म्हणाली, “हेच माझं व्यसन”; धक्कादायक Video Viral

Weird Addiction : खाण्या-पिण्याचे नाही तर अस्थी चाटण्याचे व्यसन... पतीच्या निधनानंतर महिलेला लागलं अनोखं वेड. दृश्ये पाहून सर्वांचे शरीर थरथर कापू लागले. व्हिडिओतून जाणून घ्या अनोखी कथा.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:15 PM
  • अमेरिकेतील एका महिलेची धक्कादायक कहाणी सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहे.
  • महिलेला कोणत्या खाण्या-पिण्याची नाही तर चक्क पतीच्या अस्थी चाटण्याची लत लागली.
  • व्हिडिओतील दृश्ये पाहून आता युजर्स देखील अचंबित झाले आहेत.
प्रेमात व्यक्ती वेडा होतो असं म्हटलं जातं. या वेडेपणची कोणतीही हद्द नाही. प्रेमात पागल होऊन अनेकजण अशा काही गोष्टी करतात ज्यांचा आपण कधी स्वप्नातही विचार केला नसेल. अशात अलीकडेच अमेरिकेतील टेनेसी येथील एका महिलेची अनोखी कहाणी समोर आली आहे ज्यात तिने प्रेमाच्या वेडेपणाची मर्यादा ओलांडल्याचे दिसून आले. महिलेच्या पतीचे निधन झाले असून ती जेव्हाही त्याच्या आठवणीत व्याकुळ होते तेव्हा ती पतीच्या अस्थी चाटण्यास सुरुवात करते. महिलेने दावा केला आहे की, तिला पतीच्या अस्थी चाटण्याचे आता व्यसन लागले आहे.

काय आहे प्रकरण?

महिलेचे नाव कॅसी असून तिच्या पतीचे दम्याच्या झटक्याने निधन झाले होते. पतीच्या निधनानंतर कॅसीच्या आयुष्यात मोठी उलथापालथ झाली. पतीच्या निधनानंतर कॅसीला फार दुःख झाले. तिने शेवटपर्यंत पतीच्या अस्थी आपल्या जवळ सांभाळून ठेवल्या. अस्थींना चाटण्याची तिची ही सवय फार योगायोगाने सुरु झाली. एकेदिवशी बॉक्समध्ये साठवून ठवलेली पतीची अस्थी तिच्या हातांवर पडली. यांनतर या अस्थींना फेकणे किंवा झाडणे कॅसीला योग्य वाटले नाही. यामुळे तिने हातावर पडलेली ही अस्थी चाटून साफ केली. इथूनच एक अनोखे व्यसन सुरु झाले ज्याने संपूर्ण जगाला हादरवून सोडले.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कॅसीची ही कथा सर्वात आधी २०११ मध्ये टीएलसीच्या लोकप्रिय टीव्ही शो, माय स्ट्रेंज ॲडिक्शनमधून समोर आली. कॅसीच्या या व्यसनावर आरोग्य तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, अंत्यसंस्कारानंतर उरलेल्या त्या राखेत आणि रासायनिक आणि विषारी घटक आढळून येतात जे मानवी शरीरासाठी चांगले नाही. कॅसीची मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. दरम्यान कॅसीचे हे व्यसन ‘पिका’ नावाच्या खाण्याच्या विकाराशी संबंधित आहे ज्यात व्यक्तीला माती, केस, कागद, सिमेंट, वीट, धातू यांसारख्या गोष्टी खाण्याची सवय लागते.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 15, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

