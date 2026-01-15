Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

चालू बाईकवर पेटला वाद, बायकोने 27 सेकंदात नवऱ्याला 14 कानशिलात हाणल्या; पण नेमकं घडलं काय? Video Viral

Husband Wife Fight : नवऱ्याला एक्ससोबत पकडताच बायकोने भररस्त्यात घातला राडा. चालू बाईकवरच नवऱ्याला धु धु धुतलं अन् पती-पत्नीच्या हाय व्होल्टेज ड्रामाने सर्वांचंच लक्ष वेधलं.

Updated On: Jan 15, 2026 | 09:16 AM
चालू बाईकवर पेटला वाद, बायकोने 27 सेकंदात नवऱ्याला 14 कानशिलात हाणल्या; पण नेमकं घडलं काय? Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • व्हायरल व्हिडिओत पत्नीने चालू बाईकवरच पतीला केस पकडून सलग थप्पड मारल्याचं दिसत आहे, ज्यामुळे रस्त्यावर धोका निर्माण झाला.
  • अवघ्या 27 सेकंदांत पतीला तब्बल 14 थप्पड मारत पत्नीने सर्वांनाच थक्क केलं.
  • लाखो व्ह्यूजसोबत व्हिडिओवर युजर्सकडून मजेशीर तसेच गंभीर प्रतिक्रिया येत आहेत.
नवरा बायकोच्या नात्यात फक्त प्रेमच नाही तर भांडण, रुसवे फुगवे देखील होत असतात. नवरा-बायकोमध्ये भांडण होणं सामान्य गोष्ट आहे पण जेव्हा ही भांडण चार भिंतीच्या बाहेर जातात तेव्हा तो चर्चेचा विषय बनतो. अलीकडेच सोशल मीडियावर एक नवरा-बायकोमधील वादाचा एक अनोखा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात बायको नवऱ्याला चालू बाईकवर एका मागून एक ठप्पड मारताना दिसून आली. परिस्थितीचे भान न ठेवता चालू रस्त्यावर नवरा-बायकोमध्ये सुरु झालेल्या या वादाचे दर्शन आजूबाजूच्या लोकांनी घेतले तर काहींनी आपल्या फोनच्या कॅमेरामध्ये हे दृश्य कैद केले. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात, बाईकवर बसून पती आणि पत्नी कुठे तरी जात असल्याचे दिसते. पण याचवेळी काही वादावादीमुळे पत्नी रागातच पतीचे केस पकडून त्याला एका मागोमाग कानशिलात हाणू लागते. या व्हिडीओमध्ये दिसते की, पती बाइक चालवत आहे आणि पत्नी मागे बसली आहे. अचानक ती पतीवर हल्ला करते आणि एकापाठोपाठ पातीवर थप्पडांचा वर्षाव करू लागते. लोकांनी जेव्हा या थप्पड मोजल्या तेव्हा लक्षात आले की, महिलेने 27 सेकंदात तब्बल 14 वेळा पतीला कानाखाली मारली आहे. व्हिडीओमध्ये असा दावा केला जात आहे की, पत्नीने पतीला त्याच्या एक्ससोबत पकडल्यामुळे ती पतीला मारत आहे.

दरम्यान या घटनेचा व्हिडिओ @gharkekalesh नावाच्या इंस्टाग्राम एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “बटाट्याऐवजी तो कांदा घेऊन आला असेल म्हणून बायको त्याला हाणत आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हेल्मेट घातला असता तर या माणसाचे डोके वाचले असते. बाईक चालवताना हेल्मेट घालायला हवे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “रोडवरच ही अवस्था आहे तर घरी तर मग ती त्याच्यासोबत काय करत असेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Jan 15, 2026 | 09:16 AM

