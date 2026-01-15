इन्फ्लुएंसरला अश्लील इशारे करणं पडलं महागात, बाईक थांबवतंच तिने युवकाला घडवली जन्माची अद्दल... Video Viral

चालू बाईकवर पेटला वाद, बायकोने 27 सेकंदात नवऱ्याला 14 कानशिलात हाणल्या; पण नेमकं घडलं काय? Video Viral
काय घडलं व्हिडिओत?
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये इन्फ्लुएंसर बाईक चालवताना दिसून येते. याचवेळी बाजूने जाणाऱ्या ई-रिक्षातून एक प्रवासी महिलेला अश्लील इशारे करतो. यानंतर महिला आपला मान राखत त्याच्या या गैरकृत्यावर त्याला अद्दल घावण्याचा निर्णय घेते आणि ई-रिक्षाला बाजूला थांबायला सांगते. महिला जाब विचारायला जाताच व्यक्ती आपण केलेल्या कृत्याला लपवण्याचा प्रयत्न करतो. तो दावा करतो की त्याने असे काहीच केले नाही ज्यावर महिला उत्तर देत म्हणते की तिच्या कॅमेरामध्ये ही सर्व घटना कैद झाली आहे. व्यक्तीला कात्रीत पकडतच ती त्याला कानशिलात लागवतानाही दिसून येते. या घटनेनंतर रस्त्यावर गर्दी जमली. दुसऱ्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये तो तरुण खुर्चीवर बसलेला दिसतो तर दुसरा एक माणूस त्याला मारहाण करताना दिसतो. यादरम्यान, तो तरुण हात जोडून माफी मागताना आणि आपली चूक कबूल करतानाही दिसून येतो.
युजर्स आता महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करत आहे. अनेक महिलांसोबत अशा घटना घडतात पण याविषयी कुणीच आवाज उचलत नाही. इन्फ्लुएंसर व्यक्तीच्या चुकीकडे दुर्लक्ष न करता त्याला चांगली शिक्षा दिली ज्यामुळे पुढे जाऊन तो पुन्हा अशी चूक करणार नाही. व्हिडिओवर अनेक युजर्सने कमेंट करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “ऑनलाइन व्ह्यूज आणि सहानुभूती मिळवण्यासाठी फक्त रील बनवण्याऐवजी तिने स्वतःसाठी भूमिका घेतली. ती कणखर आहे ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा गोष्टी कधीही सहन नाही केल्या पाहिजेत, त्याच्यासोबत जे घडलं त्यासाठी तो पात्र आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ताई तुम्ही बरोबर केलंत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.