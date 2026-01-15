Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Bike Riding Influencer Teaches Lesson To Man Making Obscene Signs Viral News In Marathi

इन्फ्लुएंसरला अश्लील इशारे करणं पडलं महागात, बाईक थांबवतंच तिने युवकाला घडवली जन्माची अद्दल… Video Viral

Viral Video : छेड काढली आणि तिथेच फसला. इन्फ्लुएंसर मुलीने बाईक थांबवतच तरुणाला अशी अद्दल घडवली की सर्वजण पाहतच राहिले. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता युजर्स महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करत आहेत.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:33 AM
इन्फ्लुएंसरला अश्लील इशारे करणं पडलं महागात, बाईक थांबवतंच तिने युवकाला घडवली जन्माची अद्दल... Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • ई-रिक्षातून अश्लील इशारे करणाऱ्या व्यक्तीला इन्फ्लुएंसरने बाईक थांबवून जाब विचारला.
  • घटनेचा व्हिडिओ कॅमेरात कैद असल्याचं सांगत तिने व्यक्तीची चूक उघड केली.
  • या घटनेनंतर सोशल मीडियावर इन्फ्लुएंसरच्या धाडसाचं कौतुक होत असून, अशा गैरवर्तनाविरोधात आवाज उठवण्याचा ठोस संदेश मिळतो.
सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओ कधी आपल्याला हसवतात, कधी राग आणतात तर काही हसू अनावर करतात. या व्हिडिओजमधून अनेकदा समाजातील कठोर वास्तव देखील आपल्या डोळ्यासमोर आणले जाते. अशीच एक घटना अलीकडे इंटरनेटवर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात एका इन्फ्लुएंसरला ई-रिक्षात बसलेला व्यक्ती अश्लील इशारे करताना दिसून आला. ही घटना मुलींसोबत अधिकतर घडून येते पण यावर कुणीही आवाज उठवत नाही. व्हिडिओत मात्र इन्फ्लुएंसरने याविरोधात आवाज उठवल्याचे दिसून आले. तिने आपली बाईक थांबवतच व्यक्तीला जन्माची अद्दल घडवली. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

चालू बाईकवर पेटला वाद, बायकोने 27 सेकंदात नवऱ्याला 14 कानशिलात हाणल्या; पण नेमकं घडलं काय? Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये इन्फ्लुएंसर बाईक चालवताना दिसून येते. याचवेळी बाजूने जाणाऱ्या ई-रिक्षातून एक प्रवासी महिलेला अश्लील इशारे करतो. यानंतर महिला आपला मान राखत त्याच्या या गैरकृत्यावर त्याला अद्दल घावण्याचा निर्णय घेते आणि ई-रिक्षाला बाजूला थांबायला सांगते. महिला जाब विचारायला जाताच व्यक्ती आपण केलेल्या कृत्याला लपवण्याचा प्रयत्न करतो. तो दावा करतो की त्याने असे काहीच केले नाही ज्यावर महिला उत्तर देत म्हणते की तिच्या कॅमेरामध्ये ही सर्व घटना कैद झाली आहे. व्यक्तीला कात्रीत पकडतच ती त्याला कानशिलात लागवतानाही दिसून येते. या घटनेनंतर रस्त्यावर गर्दी जमली. दुसऱ्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये तो तरुण खुर्चीवर बसलेला दिसतो तर दुसरा एक माणूस त्याला मारहाण करताना दिसतो. यादरम्यान, तो तरुण हात जोडून माफी मागताना आणि आपली चूक कबूल करतानाही दिसून येतो.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ziddi Nitya 😖 (@nikkirideruk_03)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ziddi Nitya 😖 (@nikkirideruk_03)

अतिथि देवो: भव! गोव्यात हरवलेल्या परदेशी महिलेसाठी भारतीय कॅब ड्रायव्हर बनली देवदुत, Video Viral

युजर्स आता महिलेच्या धाडसाचे कौतुक करत आहे. अनेक महिलांसोबत अशा घटना घडतात पण याविषयी कुणीच आवाज उचलत नाही. इन्फ्लुएंसर व्यक्तीच्या चुकीकडे दुर्लक्ष न करता त्याला चांगली शिक्षा दिली ज्यामुळे पुढे जाऊन तो पुन्हा अशी चूक करणार नाही. व्हिडिओवर अनेक युजर्सने कमेंट करत घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “ऑनलाइन व्ह्यूज आणि सहानुभूती मिळवण्यासाठी फक्त रील बनवण्याऐवजी तिने स्वतःसाठी भूमिका घेतली. ती कणखर आहे ” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अशा गोष्टी कधीही सहन नाही केल्या पाहिजेत, त्याच्यासोबत जे घडलं त्यासाठी तो पात्र आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ताई तुम्ही बरोबर केलंत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral bike riding influencer teaches lesson to man making obscene signs viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 10:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral
1

चुकीचा आरोप अन् व्यक्तीने जीवाची लावली बाजी, कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संपवलं आयुष्य; पुन्हा एकदा तो Video झालाय Viral

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले
2

लव्ह-जिहाद मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! सोयाबीन आहे सांगत मुस्लिम बॉयफ्रेंडने ब्राह्मण गर्लफ्रेंडला खाऊ घातलं चिकन, पाहून युजर्स भडकले

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral
3

भाजीवाल्याचा मुलगा झाला CRPF मध्ये भरती, धावत पळत आला अन् आईच्या मिठीतच फुटला अश्रूंचा बांध; Video Viral

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL
4

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

Jan 21, 2026 | 08:40 AM
Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Kerala News: बसमधील गैरवर्तनाचा आरोप, इन्फ्लुएन्सर तरुणीचा व्हिडीओ व्हायरल; 42 वर्षीय तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

‘Intimate Wash’ चा अतिवापर शरीरासाठी ठरेल जीवघेणा! महिलेच्या शरीरातील हे अवयव झाले पूर्णपणे निकामी

Jan 21, 2026 | 08:39 AM
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM