दबक्या पावलांनी आली अन्…! पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत सिंहीणीने केली शिकार; जंगलातील ‘तो’ थरारक क्षण कॅमेऱ्यात कैद, Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की पर्यटक जीपमध्ये बसून जंगलाची सफारी करत आहे. याच वेळी एक गाय जंगलाच्या रस्त्यावरुन जाताना दिसत आहे. तर याच वेळी एक सिंहणी अत्यंत दबक्या पावलांन गायीचा पाठलाग करताना दिसत आहे. तर एक सिंहीणी सफारी जीपच्या मागे लपलेली आहे. जीपमध्ये बसलेले सर्वजण गोंधळात दिसत आहे. सिंहणी अगदी शांत, दबा धरुन संधीची वाट बघत होती. गाय पुढे जाताच सिंहणीने तिच्यावर झडप मारली आहे. गायीच्या थेट मानेचा घोटा धरला आहे. हा हल्ला एवढ्या पटकन झाला की गायीला स्वत:ला वाचवण्याची संधीही मिळालेली नाही. याच वेळी तिथे एक सिंह येतो आणि दोघे मिशळून शिकार पूर्ण करतात. हा सर्व प्रकार पाहून पर्यटाकांचा श्वास रोखला होता.
व्हायरल व्हिडिओ
Watch | Viral Video Shows Lioness Hunting in Front of Tourists in Gujarat’s Gir Forest pic.twitter.com/igQWGoL9Ap — DeshGujarat (@DeshGujarat) May 12, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लटफॉर्म एक्सवर @DeshGujarat या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. असा थरार क्वचितच पाहायला मिळतो, निसर्गाचे हे रुप फार भयानक होते अशी प्रतिक्रिया एका पर्यटकाने दिली आहे. तर दुसऱ्या एकाने हे दृश्य अगदी वाईल्ड लाईफ डॉक्युमेंटरीसारखे वाटले असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.