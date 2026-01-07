Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने लावली जीवाची बाजी, Video Viral

सोशल मीडियावर रोज काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ सोशल मीडियावर आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक व्हिडिओ नेटकऱ्यांच्या अत्यंत पसंतीस पडला आहे. हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 11:59 AM
viral video man risked his life to to rescue bird entangled in wires

माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने लावली जीवाची बाजी, Video Viral

  • तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने लावली जीवाची बाजी
  • थेट क्रेनवर चढला अन्
  • व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी केले कौतुक
Viral Video : सोशषल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही असे व्हिडिओ असतात जे पाहिल्यावर संताप येतो. तर काही थेट मनाला भिडणारे व्हिडिओही असतात. सध्या असाच एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये माणुसकी जिवंत असल्याचा प्रत्यय आला आहे. एका तरुणाने तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी आपल्या जीवाची बाजी मारली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या चर्चेचा विषय ठरला असून नेटकऱ्यांकडून तरुणाचे कौतुक होत आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती क्रेनला लटकलेला दिसत आहे. हा व्हिडिओ तिथेच असलेल्या खांबाच्या तारेवर अडकलेल्या पक्षाला वाचवताना दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता की, पक्षी तिथून निसटण्यासाठी फडफड करत आहे. जीवाच्या आकांताने सुटकेसाठी उडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे पाहून तरुणाने निष्पाप जीवाला वाचवण्यासाठी धाव घेतली आहे. तरुण थेट क्रेनला लटकला आहे. त्याने हातात एक कात्री घेतली असून तो तार कापण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरुन पक्षी तिथून आझाद होईल आणि उंची भरारी घेऊ शकेल. काही मिनिटांचा प्रयत्नानंतर तरुण यामध्ये यशस्वी झाला आहे. पक्ष्याने जीव मोकळा होताचा हवेत उंच भरारी घेतली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओ कॉलचा मोह आज्जीलाही आवरेना… हात थरथरत असतानाही नातीकडून घेतले प्रक्षिक्षण, पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅफॉर्म एक्सवर @thetatvaindia या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी यावर तरुणाचे कौतुक केले आहे. प्राणीप्रेमींना तर हा व्हिडिओ अत्यंत आवडला आहे. तरुणाचे नेटकऱ्यांकडून भरभरुन कौतुक केले जात आहे. पुन्हा एकदा लोकांचा माणुसकी जिवंत असल्यावर विश्वास बसला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्ही देखील तरुणाचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाही.

थायलंडच्या ट्रान्सव्हुमनने भारतीय व्यक्तीला भररस्त्यात लाथा-बुक्यांनी चोपलं, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral video man risked his life to to rescue bird entangled in wires news in marathi

Published On: Jan 07, 2026 | 11:59 AM

