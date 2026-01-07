माणुसकी अजूनही जिवंत आहे! तारेत अडकलेल्या पक्ष्याला वाचवण्यासाठी तरुणाने लावली जीवाची बाजी, Video Viral

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक व्यक्ती क्रेनला लटकलेला दिसत आहे. हा व्हिडिओ तिथेच असलेल्या खांबाच्या तारेवर अडकलेल्या पक्षाला वाचवताना दिसत आहे. तुम्ही पाहू शकता की, पक्षी तिथून निसटण्यासाठी फडफड करत आहे. जीवाच्या आकांताने सुटकेसाठी उडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे पाहून तरुणाने निष्पाप जीवाला वाचवण्यासाठी धाव घेतली आहे. तरुण थेट क्रेनला लटकला आहे. त्याने हातात एक कात्री घेतली असून तो तार कापण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरुन पक्षी तिथून आझाद होईल आणि उंची भरारी घेऊ शकेल. काही मिनिटांचा प्रयत्नानंतर तरुण यामध्ये यशस्वी झाला आहे. पक्ष्याने जीव मोकळा होताचा हवेत उंच भरारी घेतली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.
व्हिडिओ कॉलचा मोह आज्जीलाही आवरेना… हात थरथरत असतानाही नातीकडून घेतले प्रक्षिक्षण, पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral
व्हायरल व्हिडिओ
📍Punjab | Viral video shows man hanging from a crane to rescue bird entangled in wires. pic.twitter.com/bYXLSlpp3e — The Tatva (@thetatvaindia) January 6, 2026
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅफॉर्म एक्सवर @thetatvaindia या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहे. अनेकांनी यावर तरुणाचे कौतुक केले आहे. प्राणीप्रेमींना तर हा व्हिडिओ अत्यंत आवडला आहे. तरुणाचे नेटकऱ्यांकडून भरभरुन कौतुक केले जात आहे. पुन्हा एकदा लोकांचा माणुसकी जिवंत असल्यावर विश्वास बसला आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्ही देखील तरुणाचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाही.
थायलंडच्या ट्रान्सव्हुमनने भारतीय व्यक्तीला भररस्त्यात लाथा-बुक्यांनी चोपलं, पण नक्की घडलं काय? Video Viral
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.