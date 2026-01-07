Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

व्हिडिओ कॉलचा मोह आज्जीलाही आवरेना… हात थरथरत असतानाही नातीकडून घेतले प्रक्षिक्षण, पाहून युजर्सही झाले खुश; Video Viral

Grandmother Cute Video : डिजिटल जगात आज्जीची झाल्या स्मार्ट. हात थरथरत असतानाही नातीला बाजूला बसवून शिकू लागल्या व्हिडिओ कॉल कसा लावायचा... दृश्य पाहून युजर्सने आठवणींना दिला उजाळा.

Jan 07, 2026 | 10:55 AM
(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • सोशल मीडियावर एका आजींचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्या आपल्या नातीच्या मदतीने मोबाईलवर व्हिडिओ कॉल करायला शिकताना दिसत आहेत.
  • हात थरथरत असतानाही आजींची जिद्द, उत्सुकता आणि शिकण्याचा जोश पाहून नेटकऱ्यांची मनं जिंकली.
  • आज्जीचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
शिक्षणाला वयाची मर्यादा नसते अखेर तेच खरं. सोशल मीडियावर अलीकडे एका आजींचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे ज्यात ती डिजिटल जगात राहण्यासाठी आपल्या फोनवर व्हिडिओ कॉल कसा लावायचा ते शिकताना दिसून आली. आपल्या नातीच्या मदतीने ती व्हिडिओ कॉल करायला शिकत होती. मुख्य म्हणजे यावेळी आज्जीचे हात थरथरत होते पण तरीही तिने आपली जिद्द सोडली नाही आणि ती मोठ्या आवडीने ती प्रशिक्षण घेऊ लागली. व्हिडिओतील आजींचा जोश पाहून युजर्स खुश झाले आणि त्यांनी वेगाने हे दृश्य शेअर करण्यास सुरुवात केली. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

थायलंडच्या ट्रान्सव्हुमनने भारतीय व्यक्तीला भररस्त्यात लाथा-बुक्यांनी चोपलं, पण नक्की घडलं काय? Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ @chatori__amma नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये एक वृद्ध महिला मोबाईल स्क्रीनवर हळूहळू बोटे फिरवत असल्याचे दिसून आले आहे. तिचे हात थोडे थरथर कापत आहेत, परंतु शिकण्याची तिची उत्सुकता व्हिडिओत स्पष्ट दिसून येते. नात ओजस्वी चतुर्वेदी तिच्या आजीला धीराने समजावून सांगते की कोणती बटणे दाबायची आणि कधी स्क्रीनला स्पर्श करायचा. हा क्षण केवळ तंत्रज्ञान शिकण्याचा नाही तर पिढ्यांमधील प्रेम आणि विश्वासाचे देखील सुंदर दर्शन घडवते. व्हिडिओला आतापर्यंत १५ लाखांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे आणि ७५,००० हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Chatori Amma (@chatori__amma)

चोरी करायला गेला, पण बाहेर पडायचा मार्गच हरवला; एक्झॉस्ट फॅनमध्ये अडकून चोराची झाली फजिती; मजेदार Video Viral

हा व्हिडिओ फक्त व्हिडिओ कॉलची गोष्ट नाही, तर प्रेम, संयम आणि आपलेपणा वयाच्या अडथळ्यांना कसे तोडू शकतो हे दाखवतो. व्हिडिओवर अनेक युजर्सने कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका युजरने लिहिले आहे, “माझी आजी अक्षरशः प्रत्येक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहे आणि तिला वाटेल तेव्हा ती सर्वांना फोन करते, ती आता प्रो झाली आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “माझी नानी अगदी अशीच होती. मी तिला तिचा पहिला (आणि शेवटचा) अँड्रॉइड फोन दिला आणि ती सगळं शिकण्यासाठी खूप उत्सुक होती. यामुळे सगळ्या आठवणी डोळ्यासमोर आल्या” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “सुंदर व्हिडिओ”.

Jan 07, 2026 | 10:55 AM

