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काशी विश्वनाथ मंदिरात बनावट पुजाऱ्याचा भांडाफोड; दर्शनासाठी मागितले ४ हजार रुपये, मग पोलिसांनी जे केलं… Video Viral

Updated On: Aug 05, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

काशी विश्वनाथ मंदिरात दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांची फसवणूक करणाऱ्या एका बनावट पुजाऱ्याचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. फरार होऊ पाहणाऱ्या आरोपीच्या मुसक्या आवळत आरोपीने लुटलेले पैसे पोलिसांनी महिलेला परत मिळवून दिले.

काशी विश्वनाथ मंदिरात बनावट पुजाऱ्याचा भांडाफोड; दर्शनासाठी मागितले ४ हजार रुपये, मग पोलिसांनी जे केलं... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • झटपट दर्शनाचे आमिष दाखवत भाविकांकडून मोठी रक्कम उकळल्याचा आरोप.
  • महिलेची तक्रार मिळताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आरोपीला ताब्यात घेतले.
  • फसवणुकीत घेतलेली रक्कम पीडितेला परत देत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
उत्तर प्रदेश हे धार्मिकदृष्ट्या फार पवित्र ठिकाण मानले जाते. इथे अनेक मंदिर आणि धार्मिक वास्तू आहेत. मागील काही काळापासून मंदिर घोटाळ्याच्या घटना फार वाढत चालल्या आहेत. अशातच अलिकडे वाराणसीतील श्री काशी विश्वनाथ धाम येथे घडलेला एक प्रकार सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओत केलेल्या दाव्यानुसार, भगवान शिवाच्या दर्शनासाठी आलेल्या म्हैसूर येथील एका महिला भक्ताची एका पूजाऱ्याने फसवणूक केली. सहज दर्शन देण्याच्या बहाण्याने पूजाऱ्याने तिच्याकडून ४,००० रुपये वसूल केल्याची माहिती आहे. हा प्रकार उघडकीस येताच पोलिसांनी तातडीने कायदेशीर कारवाई करत महिलेला तिचे पैसे परत मिळवून दिले आहेत. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे जो इंटरनेटवर सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे.

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झटपट दर्शनाच्या नावाने उकळले हजारो रुपये…

म्हैसूरहून एक महिला भक्त वाराणसीच्या चेतगंजचा रहिवासी असलेल्या आरोपी बसंत पांडे याच्याजवळ गेली. लांब रांगेत न लागता डायरेक्ट झटपट दर्शन घेण्यासाठी त्याने तिच्याकडे पैशांची मागणी केली. जलद दर्शनाच्या आमिषाला बळी पडून महिलेने त्याला ४,००० रुपये दिले. इतकंच नाही तर आरोपी दलालाने महिलेसह आणखी चार जणांशी सहज दर्शनाच्या नावाखाली पैशांच्या लेणदेणची बोलणी करुन ठेवली होती.

आमिषाला बळी पडलेली महिला जेव्हा मंदिर परिसरात उभी होती तेव्हा ऑन ड्युटीवर असलेले सिगरा पोलिस ठाण्यातील इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा आपल्या सहकाऱ्यांसह तेथे दाखल झाले. महिलेला रडताना पाहून जेव्हा त्यांनी सर्व घटनेची चाैकशी केली तेव्हा फसवणूकीच्या प्रकाराचा उलगडा झाला. यानंतर इंस्पेक्टर तत्काळ आजूबाजूच्या दुकानांमध्ये चाैकशी केली ज्यातून दलालाची ओळख बसंत पाण्डेय अशी झाली. पोलिसांची उपस्थिती जाणवताच आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत होता परंतु इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा यांनी आपल्या सतर्कतेच्या जोरावर आरोपीला फरार होण्याआधीच पकडलं.

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लुटलेले पैसे केले परत…

पोलिसांनी आरोपीला पकडत सर्व सत्यतेची पडताळणी केली आणि आरोपीने पिडित महिलेकडून घेतलेले ४००० रुपये सुरक्षितरित्या तिला परत केले. यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी आरोपीला पोलिस ठाण्यात घेऊन आले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Kashi vishwanath temple fake priest cheated devotee rs4000 for vip darshan police arrested

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Published On: Aug 05, 2026 | 03:00 PM

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