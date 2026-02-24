Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chhatrapati Sambhajinagar: भरधाव कार कोसळली कालव्यात; पती-पत्नी बुडाले पाण्यात; चालक बचावला

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात चांगतपुरीजवळ कार कालव्यात कोसळली. चालक बचावला; मात्र कारमधील पती-पत्नी बेपत्ता. बचावासाठी गेलेला एक तरुणही हरवला असून तिघांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 09:48 AM
  • कार उजव्या कालव्यात कोसळली
  • चालकाने उडी मारून जीव वाचवला
  • कारमधील पती-पत्नी पाण्यात बेपत्ता
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील चांगतपुरी गावात एक अपघात झाल्याचे समोर आले आहे. यात चालकाचा ताबा सुटल्याने कार उजव्या कालव्यात कोसळलीय दरम्यान या भीषण अपघातात करचालक बचावला आहे. तर कारमधील पती-पत्नी बुडाले असून अद्याप ते बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. सोमवारच्या रात्री अकरा ते साडे अकरा वाजेच्या सुमारास हा भीषण अपघात घडल्याचे सुमारास घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चांगतपुरी गावाजवळील कालव्याच्या पुलालगत चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्याने कार कालव्यात गेली. दरम्यान, चालकाने कारबाहेर उडी मारली. कालव्याला पाणी असल्यामुळे कारमधील पती-पत्नी असे दोघे कारसह पाण्यात बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी मदतीसाठी घटनास्थळी धाव घेतली.

रात्री उशिरा जेसीबीने कार पाण्याबाहेर काढण्यात आली. रात्री उशिरापर्यंत पाण्यात बेपत्ता झालेल्या दोघांचा शोध अद्याप सुरू होता. तर वाचवण्यासाठी गेलेला गावातील एक तरुणही बेपत्ता आहे. त्यामुळे आता एकूण तिन जणांचा शोध रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव संग्राम धोंडीराम शिंदे असे आहे. तो मूळचा सांगली जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तो पोलीस भरतीसाठी छत्रपती संभाजीनगरला आला होता. शनिवारी सकाळी साधारण ८.१५ वाजता १६०० मीटरची फिजिकल टेस्ट सुरू झाली. संग्रामने उत्साहात धावायला सुरुवात केली. त्याने काही अंतर पार केला, मात्र त्याला रनिंग लाइनवर धावत असतांना चक्कर आली आणि तो रनिंग लाइनवर पडला. विशेष म्हणजे पहिल्या दोन फेरीत तो पहिला आला होता.

संग्राम अत्यंत मेहनती आणि जिद्दी होता. पोलिसात भरती झाल्यावर आपल्या कुटुंबातील दारिद्र्य त्याला दूर करायचं होतं. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सकाळी लवकर उडून तो सराव करीत होता. मात्र नियतीला काही वेगळं मान्य होत. त्याचा स्वप्न पूर्ण होण्याआधीच त्याचा मृत्यू झाला. अचानक झालेल्या निधनाने शिंदे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: पुलाजवळ चालकाचा ताबा सुटल्याने कार कालव्यात गेली.

  • Que: किती जण बेपत्ता आहेत?

    Ans: पती-पत्नी आणि बचावासाठी गेलेला एक तरुण — एकूण तीन जण.

  • Que: चालकाचे काय झाले?

    Ans: त्याने कारमधून उडी मारून जीव वाचवला.

