Karad News : उंब्रज येथील ज्वेलर्सच्या दुकानात भरदिवसा चोरी; तब्बल अडीच लाखांच्या रकमेसह सोन्या-चांदीची बॅगही लंपास

उंब्रज : उंब्रज (ता.कराड) येथील चोरे रोड परिसरात सोमवारी (दि.२३) सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास दिवसाढवळ्या धाडसी चोरीची घटना घडली. येथील श्री वागदेवी ज्वेलर्स या दुकानाचे मालक गणेश यादव (चोरेकर) यांची दुकानावर ठेवलेली दागिन्यांनी भरलेली सॅक अज्ञात चोरट्याने लंपास केल्याने व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. चोरट्यांनी रेकी करुन हा डल्ला मारल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न होत लवकरच या घटनेचा उलगडा होईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
या सॅकमध्ये ९ तोळे सोने, पाच किलो ८६८ ग्रॅम चांदी, रोख रक्कम २ लाख ४० हजार रुपये, मोबाईल हेडसेट असा एकूण १५ लाख ५ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल होता. एमएच ५० व्ही ९१७० या स्कुटीवर पायात निळ्या रंगाची सॅक ठेवली होती. याबाबत उंब्रज पोलीस व घटनास्थळावरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, सोन्या-चांदीचे व्यापारी गणेश यादव हे नेहमीप्रमाणे सकाळी दहाच्या सुमारास दुचाकीवरून दुकानजवळ आले.
दुकानासमोरील शेडमध्ये त्यांनी दुचाकी लावली. मात्र, सोने व चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असणारी बॅग सोबत न नेता ती त्यांनी दुचाकीवरच ठेवली व दुकानाचे शटर उघडण्यात गणेश यादव व्यस्त असल्याचे पाहून त्यांच्या पाळतीवर असणाऱ्या चोरट्यांनी दुचाकीवरून आले. एक चोरटा बॅग हातात घेऊन पळत सुटला व दुचाकीवरून भरधाव वेगाने निघून गेला. हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे.
घटनेची माहिती मिळताच उंब्रज पोलिसांनी पोलीस पथक घटनास्थळी धाव घेतली. श्वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, चोरट्याने पूर्वनियोजन करून रेकी केल्यानंतरच हा डल्ला मारल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पोलिसांत देण्यात आली फिर्याद
याबाबत गणेश नथुराम यादव (वय ४५, रा. चोरे ता. कराड) यांनी उंब्रज पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, दोन अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
