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ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

Updated On: Jun 12, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एका व्हिडिओने लोकांचे लक्ष्य वेधले आहे. एका महिलेने अत्यंत धाडसाने सापाला रेस्क्यूक केले आहे. तिचे हे धाडस पाहून काहींनी कौतुक केले आहे. तर काहींनी साप विषारी नसल्यामुळे इतक्या सहज रेस्क्यू करता आलं असल्याचे म्हटले आहे.

Snake Rescuee Video

ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्...; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक् (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ताई तर धुरंधर निघाल्या!
  • लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…
  • VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक महिला कोणतीही भीती न बाळगता सापाला रेस्क्यू करताना दिसत आहे. हे पाहून अनेकांचे डोळे विस्फोरले आहेत. या व्हिडिओने लोकांचे लक्ष्य वेधून घेतले आहे. महिलेच्या धाडसाचे सर्वजण कौतुक करत आहेत.

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नेमकं काय घडलं ?

सहसा सापाचं नाव जरी ऐकले तरी अनेकांची घाबरगुंडी उडते. लोकांच्या अंगावर शहारे उभे राहतात. पण या ताईने अगदी रस्सी असल्.यासारखे सापाला उचलले आहे आणि रेस्क्यू केले आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक महिला लांबचक सापाला रेस्क्यू करत आहे. तिच्या चेहऱ्यावर कोणत्याही प्रकारची भीती नाही.

अतिशय आत्मविश्वासाने ती सापाला नियंत्रित करत आहे. सापाची लांबी पाहून तो कोब्रा असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु तरीही महिला अत्यंत शांतपणे त्याला संभाळून रेस्क्यू करत आहे. सापाने महिलेला वेटोळा घातल्याचेही व्हिडिओत दिसत आहे. यानंतर ती त्याला एका डब्यात बंद करते.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @Poojadhkd या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकजण हा व्हिडिओ पाहून आश्चर्यचकित झाले आहेत. काहींनी महिलेच्या धाडसाचे कौतुक केले आहे. तचर काहींना हा साप विषारी नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळेच सापाला सहज रेस्क्यू करता आलं असे लोकांचे म्हणणे आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman rescue snake like rope video viral

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Published On: Jun 12, 2026 | 07:20 PM

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