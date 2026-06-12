लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

लोकांच्या आरोग्याशी खेळ! हिरव्या रंगात बुडवून विकली जातेय काकडी? भाजीवाल्याचा कारनामा येईल संताप, Video Viral
व्हायरल होत असलेल्या सीसीटीव्ही व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की रस्त्यावरचा पसरिसर दिसत आहे. लोक, गाड्या ये-जा करताना दिसत आहे. याच वेळी रस्त्याच्या कडेने एक लंगडा भिकारी जाताना दिसत आहे. त्याच्याकडे पाहिल्यावर खरोखरच वाटेल की तो अपंग आहे. काठीचा आधारे तो सावकाश पुझे सरकत आहे. याच वेळी अचाक असे काही घडते की त्याने हाततली काठी ठेवून धूम ठोकली आहे. काठीच्या आधारे पुढे सरकत असताना त्याच्या दिशेने अचावक कुत्री धावत येताता. हे पाहून भिकाऱ्याची चांगली घाबरगुंजी उडते. तो क्षणाचाही विलंब न करता हातातली काठी रस्त्यावर फेकून देतो आणि दोन्ही पायांनी पळत सुटतो. हे दृश्य पाहून आसपासचे लोक आश्चर्यचकित होता.
लाठी के सहारे चल रहा था लेकिन कुत्तों को देखते ही ऐसी दौड़ लगाई कि सारी मजबूरी पीछे छूट गई! 😳 कुछ लोग मेहनत से नहीं लोगों की भावनाओं से कमाई करते हैं। pic.twitter.com/RJaZ2sj2jn — Jamal | Viral desk (@jamalk38) June 11, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @jamalk38 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने कुत्र्यांनी चांगलीच चौकशी केलेली दिसतेय असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान लंगड्याचं सोंग चांगलंच भारी पडलं असे म्हटले आहे. तर काहींनी या अशा प्रकारांमुळे गरजूंवरील विश्वास कमी होता चालला असल्याचं म्हटले आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.