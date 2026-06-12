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लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

Beggar Viral Video : सोशल मीडियावर एका भिकाऱ्याचा एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. त्याचं लंगड्यांचं सोंग असं बाहेर पडलं आहे पाहून लोकही आश्चर्यचिकत झाले आहे. नेटकऱ्यांनी मात्र याचा आनंद लुटला आहे.

Beggar Viral Video

लंगड्याचं सोंग पडलं भारी! कुत्रे मागे लागताच भरधाव धावत सुटला भिकारी; नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लंगड्याचं सोंग पडलं भारी
  • कुत्रा दिसताच काठी फेकून भरधाव धावत सुटला भिकारी
  • नेटकऱ्यांनी घेतली मज्जा
  • व्हिडिओ व्हायरल
Beggar Viral Video : सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. यामध्ये काही व्हिडिओ पाहून तीव्र संताप येतो, तर काही व्हिडिओ इतके मजेशीर असतात की हसून पोट दुखून येते. सध्या एक अत्यंत मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका भिकाऱ्याला लंगड्यांचं सोंग करणं भागी पडलं आहे. त्याच्या मागे कुत्रे लागल्याने त्याचं खरं रुप काही सेकंदातच समोर आले आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी भिकाऱ्याची मज्जा घेतली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या सीसीटीव्ही व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की रस्त्यावरचा पसरिसर दिसत आहे. लोक, गाड्या ये-जा करताना दिसत आहे. याच वेळी रस्त्याच्या कडेने एक लंगडा भिकारी जाताना दिसत आहे. त्याच्याकडे पाहिल्यावर खरोखरच वाटेल की तो अपंग आहे. काठीचा आधारे तो सावकाश पुझे सरकत आहे. याच वेळी अचाक असे काही घडते की त्याने हाततली काठी ठेवून धूम ठोकली आहे. काठीच्या आधारे पुढे सरकत असताना त्याच्या दिशेने अचावक कुत्री धावत येताता. हे पाहून भिकाऱ्याची चांगली घाबरगुंजी उडते. तो क्षणाचाही विलंब न करता  हातातली काठी रस्त्यावर फेकून देतो आणि दोन्ही पायांनी पळत सुटतो. हे दृश्य पाहून आसपासचे लोक आश्चर्यचकित होता.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @jamalk38 या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने कुत्र्यांनी चांगलीच चौकशी केलेली दिसतेय असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकान लंगड्याचं सोंग चांगलंच भारी पडलं असे म्हटले आहे. तर काहींनी या अशा प्रकारांमुळे गरजूंवरील विश्वास कमी होता चालला असल्याचं म्हटले आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Beggar runs after dogs chase him video viral

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:40 PM

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