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अजब-गजब! अंगठी खरेदी करायला गेला अन् 40 लाखांची डायमंड रिंग गिळून आला, पुढे जे घडलं… Video Viral

Updated On: Jul 11, 2026 | 10:15 AM IST
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सारांश

Man Swallowed Diamond Ring : पैशांच्या लालसेपोटी जीव धोक्यात घातला...! अंगठी खरेदी करण्याच्या नावाखाली व्यक्तीने गुपचूप गिळली ४० लाखांची डायमंड रिंग. घटना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली असून यूजर्सने व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

अजब-गजब! अंगठी खरेदी करायला गेला अन् 40 लाखांची डायमंड रिंग गिळून आला, पुढे जे घडलं... Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका सीसीटीव्ही व्हिडिओने नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
  • व्हिडिओतील घटनेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
  • या घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्था आणि सीसीटीव्हीच्या महत्त्वाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. इथे कधी काय दिसेल ते सांगता येत नाही. कधी धक्कादायक स्टंट्सचे व्हिडिओ शेअर होतात, तर कधी थक्क करणाऱ्या घटनांचे व्हिडिओज शेअर होतात. अशात अलिकडेच एक अजब-गजब घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली आहे ज्यात एक व्यक्ती ४० लाखांची हिऱ्याची अंगठी गिळताना दिसून आला. मुख्य म्हणजे ही संपूर्ण घटना दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाली ज्यानंतर याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला. चला घटनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

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नक्की काय घडलं?

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक व्यक्ती दागिण्यांच्या दुकानामध्ये अंगठी खरेदी करण्यासाठी आल्याचे दिसते. अंगठ्यांचे सॅम्पल्स चेक करत असतानाच तो अचानक एक अंगठी सराईतपणे आपल्या तोंडात टाकतो आणि मग दुसऱ्या अंगठ्यांवर आपली नजर टाकतो. सदर दृष्य पाहून त्याने चोरीच्या उद्देशाने सर्व प्रकार केल्याचे समजते. अंगठी गिळल्यानंतर जणू काही घडलंच नाही असं दर्शवत तो दुकानदारासोबत गप्पा मारतो आणि आणखी अंगठ्यांचे सॅम्पल्स पाहू लागतो. हे संपूर्ण दृष्य सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाल्याचे घटना उघडकीस आली. यूजर्स व्हिडिओतील दृष्ये पाहून हैराण झाली असून त्याने नक्की असं का केलं असा सवाल आता नेटकऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

 

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दरम्यान व्हिडिओतील दृष्ये नक्की कुठली आहेत याची अधिकृत माहिती समोर आली नसून नवराष्ट्र व्हिडिओतील दाव्याची पुष्टी करत नाही. घटनेचा व्हिडिओ @elegance.jewellers नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला चांगलेच व्ह्यूज मिळाले असून अनेक यूजर्सने कमेंट सेक्शनमध्ये घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “आणखी करा की एलपीजीच्या किमतीत वाढ! खुद्द देवही याच्या विरोधात आहेत!”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “सीसीटीव्ही नसता तर ही चोरी कदाचित कधीच समोर आली नसती”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “काही क्षणांच्या लालसेमुळे आयुष्यभराची अडचण ओढवू शकते”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral cctv video man swallows rs 40 lakh diamond ring in jewellery shop

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Published On: Jul 11, 2026 | 10:15 AM

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