Taarak Mehta शोच्या सेटवर तोडफोड? गोकुलधाम सोसायटीचा व्हिडीओ पाहताच प्रेक्षकांची धडधड वाढली... अखेर निर्मात्यांनी सत्य सांगितलंच

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तारक मेहता शोच्या प्रत्येक चाहत्याच्या मनात गोकुलधाम सोसायटी वसलेली आहे. मात्र आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल व्हिडीओमुळे प्रेक्षकांची धाकधूक वाढली आहे. या व्हायरल व्हिडीओमध्ये गोकुलधाम सोसायटीच्या सेटवर मोठ्या प्रमाणात तोडफोड होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. चारही बाजूला मजूर काम करत असल्याचे दिसत आहेत, तसेच संपूर्ण सेट खांब आणि फळ्यांनी झाकून टाकण्यात आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून चाहत्यांची धाकधूक वाढली आहे आणि गोकुलधाम सोसायटी आता कायमची संपणार आहे का, असा प्रश्न सर्वांच्या मनात निर्माण झाला आहे. (फोटो सौजन्य: Instagram)
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये गोकुलधाम सोसायटीचा लोकप्रिय सेट पाहायला मिळत आहे. हा सेट प्रेक्षक गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहत आहेत. पण यावेळी सेटवर शूटिंग नाही तर तर कंस्ट्रक्शनच काम सुरु असल्याचं दिसत आहे. ठिकठिकाणी भिंती आणि स्ट्रक्चरवर काम सुरु असल्याचे दिसत आहे. या व्हिडीओमुळे आता प्रेक्षकांनी वेगवेगळे अंदाज वर्तवण्यास सुरुवात केली आहे. एका यूजरने विचारले आहे की, शो बंद होणार आहे का? सेट तुटण्याचे कारण काय? तर दुसऱ्या यूजरने म्हटलं आहे की, गोकुलधामचा संपूर्ण सेट आता बदलणार आहे.
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चाहत्यांची चिंता वाढत असतानाच आता शोचे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी यांनी स्वत: या व्हायरल व्हिडीओमागील संपूर्ण सत्य सांगितलं आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, गोकुलधाम सोसायटी कायमची तोडली जात नाही तर ती केवळ दुरुस्त केली जात आहे.
व्हिडीओमध्ये असित मोदी यांनी म्हटलं आहे की, जे होत आहे चांगल्यासाठी होत आहे. गोकुलधाम सोसायटी दुरुस्त केली जात आहे. काही दिवसांनी तुम्हाला नव्या रंग-रुपात आणि एका नव्या अवतारात आपली गोकुलधाम सोसायटी पाहायला मिळणार आहे. देवाकडे प्रार्थना आहे की, तुम्हाला सोसायटीचे हे नवीन रुप नक्कीच आवडेल. व्हिडिओमध्ये असित मोदी कामाचा आढावा घेतानाही दिसत आहेत. ते कार्यस्थळावरील अभियंते, पर्यवेक्षक आणि कामगारांशी संवाद साधत आहेत आणि काम सुरक्षितपणे पूर्ण होईल याची खात्री करण्यासाठी सूचना देत आहेत.
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गोकुलधाम सोसायटीच्या सेटला आधुनिक लुक देण्याची तयारी सुरु आहे. सेटच्या अनेक भागांना नवीन डिझाईन दिले जाईल, ज्यामुळे सेट आधीपेक्षा जास्त आकर्षक आणि फ्रेश विजुअल अनुभव देईल. यापूर्वी देखील शो मध्ये गोकुलधाम सोसायटीचे रेनोवेशन करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा गोकुलधाम सोसायटी एका नव्या रुपात पाहायला मिळणार आहे. ज्यामुळे प्रेक्षकामध्ये उत्सुकता वाढली आहे.