थायलंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात; धावत्या ट्रेनवर कोसळली भलीमोठी क्रेन, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

Thailand Train Accident : थायलंडमध्ये एक भयावह अपघात घडला आहे. एका धावत्या ट्रेनवर भलीमोठी क्रेन कोसळली आहे. यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. या अपघाताचा एक भयावह व्हिडिओही पाहायला मिळत आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 11:58 AM
थायलॅंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात; धावत्या ट्रेनवर कोसळली भलीमोठी क्रेन, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

  • धावती ट्रेन बनली मृत्यूचा सापळा
  • थायलंडमध्ये भयावह ट्रेन अपघात
  • ट्रेनवर कोसळली अवाढव्य क्रेन, अनेकांचा मृत्यू
Thailand Train Accident : थायलंडमध्ये (Thailand) एक दुर्दैवी अपघात झाल आहे. राजधानी बॅंकॉकहून जाणाऱ्या एका ट्रेनवर भलीमोठी क्रेन कोसळली आहे. यावेळी हायस्पीड क्रेन रेल्वे प्रकल्पाचे काम सुरु असताना ही घटना घडली आहे. एक अवाढव्य क्रेन धावत्या ट्रेनवर कोसळली आहे. या अपघातात २२ जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ३० जण जखमी झाले आहे. याचा एक भयावह व्हिडिओही समोर आला आहे.

थायलंडमध्ये भगवान विष्णूची मुर्ती जमीनदोस्त; भारतातून रोष व्यक्त होताच थाई सरकारने दिले उत्तर

थायलंडमधील ट्रेन अपघाताने (Train Accident) संपूर्ण देश हादरला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बॅंकॉकच्या ईशान्येकडे २३० किमी (१४३) अंतरावर असलेल्या नाखोन रत्चासिमा प्रांतात सिखिओमध्ये हा अपघात घडला आहे. बुधवारी (१४ जानेवारी २०२६) रोजी सकाळी ट्रेन उबोन रत्चाथानीकडे रवाना झाली होती. यावेळी अचानक एक भलीमोठी क्रेन ट्रेनवर कोसळली आहे.

क्रेन पडल्यावर लागली ट्रेनला आग

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पावर काम सुरु होते. यावेळी एक क्रेन ट्रेनच्या डब्यावर पडली. यामुळे रेल्वेचा डबा रुळावरुन कोसळला. व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की, रेल्वेचा चक्काचूर झाला आहे. या घटनेनंतर रेल्वेला भीषण आग लागली आहे. आग विझवण्यात आली असून लोकांच्या बचावचे कार्य सुरु आहे. क्रेन आणि ट्रेनमधील धडक एवढी जोरदा होती की ट्रेनचे छत पूर्णपमे कोसळले आहे. खिडक्या, दरवाजे तुटले आहेत.

लोकांच्या बचावाचे कार्य सुरुच

सध्या मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले असून त्यांच्या बचावाचे कार्य सुरु आहे. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. क्रेन आणि ट्रेन एकात अडकेल्या ती वेगळे करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे,

‘हा हिंदूंचा अपमान…’ ; कंबोडियात भगवान विष्णूच्या मूर्तीची तोडफोड; भारताने घेतला आक्षेप

बातमी अपडेट होत आहे.

