होळी सणाचा आनंद वाढवण्यासाठी घरी बनवा थंडगार पान शॉट्स, गारेगार ड्रिंक पिऊन व्हाल फ्रेश

थंडगार पदार्थ पिण्याची इच्छा झाल्यानंतर नेहमीच कोल्ड्रिंक पिण्याऐवजी घरी बनवलेले थंडगार पेय प्यावी. यामुळे शरीराला सुद्धा अनेक फायदे होतात. जाणून घ्या पान शॉट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 03, 2026 | 08:00 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळीकडे कडक ऊन पडते. कामानिमित्त किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी बाहेर जाऊन आल्यानंतर काहींना काही थंडगार पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. होळी सणाला रंगपंचमी खेळून थकल्यानंतर सगळ्यांचं थंड पदार्थ पिण्याची इच्छा होते. अशावेळी बाहेरून विकतचे कोल्ड्रिंक आणून प्यायले जातात. पण रासायनिक घटकांपासून बनवलेल्या पेयांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पेयांचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला फायदे होतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा कायम टिकवून ठेवण्यासाठी थंडगार पान शॉट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे पान शॉट्स घरातील प्रत्येक व्यक्तीला खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. रंगपंचमी सणाचा गोडवा आणि ताजेपणा वाढवण्यासाठी घरी बनवलेल्या पेयांचे सेवन करावे. पान शॉट्स बनवताना विड्याचे पान, गुलकंद आणि बडीशेप इत्यादी पदार्थांचा वापर केला जातो. हे पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरतात. चला तर जाणून घेऊया पान शॉट्स बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • विड्याची पाने
  • बडीशेप
  • वेलची पावडर
  • गुलकंद
  • काजू \बदाम
  • आईस्क्रीम
  • साखर
  • बर्फ
कृती:

  • पान शॉटर्स बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, विड्याची पाने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर कोरडी करून बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात गुलकंद, काजू, बदाम आणि आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.
  • पेस्ट तयार करताना त्यात बडीशेप सुद्धा टाकावी. यामुळे पदार्थाची चव अतिशय सुंदर लागते.
  • मिक्सरच्या भांड्यात दूध, तयार केलेली पेस्ट आणि व्हॉनिला आयस्क्रिम घालून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून फिरवून घ्या.
  • तयार केलेले पान शॉटर्स काचेच्या ग्लासात ओतून वरून सजावटीसाठी थोडासा गुलकंद टाकून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला थंडगार पान शॉर्ट्स.

Published On: Mar 03, 2026 | 08:00 AM

Mar 03, 2026 | 08:00 AM
