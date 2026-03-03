कार खराब झाली? मेकॅनिककडे जाण्याअगोदर करा ही 4 कामं; पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आपली कार योग्यरीत्या मेंटेन ठेवणे देखील फार महत्वाचे असते. अशावेळी काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला ठाऊक असणे फार महत्वाचे आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 03, 2026 | 06:15 AM
  • उत्तम परफॉर्मन्ससाठी कारला मेंटेन ठेवणे फार महत्वाचे
  • इंजिन ओव्हरहीटिंगबद्दल जाणून घ्या
  • कारमधील छोट्या समस्या दुरुस्त करणे शिका
कार खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. मात्र, जेव्हा हे स्वप्न सत्यात उतरते तेव्हा समजतं की कार खरेदी करण्यापेक्षा तिला मेंटेन ठेवणे कठीण. त्यातही अनेक जण छोट्या समस्या दुरुस्त करण्यासाठी सारखे मेकॅनिककडे जात असतात. मात्र, याच समस्या तुम्ही स्वतः देखील दुरुस्त करू शकतात.

कारचे इंजिन हे तिचे सर्वात महत्त्वाचे घटक मानले जाते. इंजिनमध्ये अगदी छोटासा बिघाड झाला तरी अनेकजण लगेच मेकॅनिककडे धाव घेतात आणि त्यावर बरेच पैसे खर्च करावे लागतात. मात्र जर तुम्हाला कारमधील काही लहानसहान समस्या स्वतः ओळखता आल्या, तर अनावश्यक खर्च टाळता येऊ शकतो. अनेकदा समस्या खूपच छोटी असते आणि ती थोड्या माहितीतून स्वतःही दुरुस्त करता येते.

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

इंजिन ओव्हरहिट होण्याची समस्या

कारचे इंजिन गरम होणे ही नेहमीच मोठी समस्या असते असे नाही, पण त्याबद्दल माहिती नसल्यास ती गंभीर ठरू शकते. जर तुम्हाला लक्षात आले की इंजिन जास्त गरम होत आहे, तर वेळेत उपाय करून परिस्थिती नियंत्रणात आणता येते. अशा वेळी मेकॅनिक शोधण्यात वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात, पण योग्य माहिती असल्यास लगेच आवश्यक पावले उचलता येतात.

कारची बॅटरी कशी तपासाल?

बॅटरी डिस्चार्ज झाल्यास कारमधील लाईट, हॉर्न आणि म्युझिक सिस्टम काम करणे बंद करतात. बॅटरीमध्ये बिघाड कधीही होऊ शकतो, पण थंडी आणि पावसाळ्यात अशा समस्या अधिक दिसून येतात. त्यामुळे बॅटरी कुठे बसवलेली आहे हे आधी ओळखून ठेवणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी बॅटरीचे वायर तपासा. त्यावर धूळ किंवा कचरा साचलेला नाही ना, किंवा कुठला वायर सैल झाला नाही ना याची खात्री करा.

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

कारचे ब्रेकिंग सिस्टम

कारची आणि प्रवाशांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रेक व्यवस्थित काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः पावसाळा आणि हिवाळ्यात ब्रेकमध्ये छोट्या समस्या उद्भवू शकतात. अनेकदा वारंवार ब्रेक लावताना ब्रेक पेडलमधून विचित्र आवाज येऊ लागतो. जर तुम्हाला ब्रेक कसे काम करतात आणि त्यामध्ये ब्रेक फ्लुइड कुठे टाकायचे याची माहिती असेल, तर अशा काही किरकोळ समस्या तुम्ही स्वतःही सोडवू शकता.

याचे फायदे काय?

या मूलभूत गोष्टींची माहिती असल्यास तुम्ही मेकॅनिकवर होणारा अनावश्यक खर्च टाळू शकता आणि तुमचा मौल्यवान वेळही वाचवू शकता. कारबाबतची अशी बेसिक माहिती असल्यास तुम्ही आणि तुमचे कुटुंब अधिक सुरक्षित आणि निश्चिंतपणे प्रवास करू शकता.

Published On: Mar 03, 2026 | 06:15 AM

