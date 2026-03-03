रंगपंचमीचे रंग जणू…! रंगपंचमीनिमित्त लाडक्या प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यांमध्ये वाढेल रंगीबेरंगी प्रेम

राज्यभरात सगळीकडे रंगपंचमी उत्सव मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. रंगपंचमीच्या दिवशी एकमेकांना रंग लावून आनंदात दिवस साजरा केला जातो. एकमेकांवर प्रेमाचा आणि आनंदाचा वर्षाव करण्यासाठी विविध सण उत्सव साजरा केले जातात. हा केवळ सण नसून आनंद आणि प्रेम साजरा करण्याचा दिवस आहे. कुटुंबातील सदस्य, मित्रमैत्रिणींसोबत होळी सण साजरा केला जातो. त्यामुळे नातेवाईकांना तुम्ही रंगपंचमीनिमित्त मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा वाचून सगळ्यांचं आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – istock)
सुखाच्या रंगांनी जीवन रंगीबेरंगी होवो…! होळीनिमित्त कुटुंबाला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, उत्साहाने जीवन जाईल रंगून
रंगपंचमीचे रंग जणू, एकमेकांच्या रंगात रंगतात
असूनही रंग वेगळे, रंगाचे महत्व अधोरेखित करतात
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
रंग नात्याचा, रंग आनंदाचा
आला रंगाचा सण
साजरा करुया सण रंगपंचमीचा
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
एक रंग मैत्रीचा
एक रंग आनंदाचा
सण आला उत्सवाचा
साजरा करुया चला सण रंगाचा
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
लाल, हिरवा, पिवळा, निळा..
आला सण हा रंगाचा
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
रंगात रंगुनी जाऊ
सुखात चिंब न्हाऊ
जीवनात राहु दे रंग
सौख्याचे आनंद तरंग
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
चला यंदा साजर करु रंगपंचमीचा सण..
आणि आणू रंग नसलेल्यांचा आयुष्यात रंगाचे काही क्षण
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
रंगुया रंगात
रंगपंचमीच्या साजरा करु हा आनंद
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा
रंगूनी जाऊ रंगात आता
अखंड उठू दे मनी तरंग
तोडून सारे बंध सारे
असे उधळुया आज हे रंग
रंगपंचमीच्या शुभेच्छा
रंग येता हाती
झाला मला तुला रंग लावण्याचा मोह
चल ये ना साजरा करुया
रंगपंचमीचा सण हा सोबत दोघं
रंगपंचमीच्या शुभेच्छा
सण रंगाचा, सण आनंदाचा…
सण नव्या उत्साहाचा…
सण रंगपंचमीचा
रंगपंचमीच्या शुभेच्छा
‘रंगुनी रंगात सा-या, रंग माझा वेगळा..!’
गुंतूनी गुंत्यात सा-या पाय माझा मोकळा
धुलिवंदनच्या शुभेच्छा
रंगपंचमीचे रंग जणू,
एकमेकांच्या रंगात रंगतात…
असूनही वेगळे रंगांनी,
रंग स्वत:चा विसरुनी…
एकीचे महत्व सांगतात
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
नारिंगी रंग पळसाच्या फुलांचा
हिरवा, गुलाबी, गुलालाचा
पिचकारीत भरून सारे रंग
रंगवूया एकमेकांना
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!!
सप्तरंगांची उधळण
आपुलकीचा ओलावा
अखंड राहो नात्यांचा गोडवा
रंगपंचमीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!!
भिजू दे रंग आणि अंग स्वच्छंद,
अखंड उडू दे मनि रंगतरंग
व्हावे अवघे जीवन दंग
असे उधळू आज हे रंग
हॅपी रंगपंचमी !
रंग प्रेमाचा, रंग स्नेहाचा,
रंग नात्यांचा, रंग बंधाचा,
रंग हर्षाचा, रंग उल्हासाचा
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
रंगपंचमीचा सण रंगांचा…
आगळ्या-वेगळ्या ढंगाचा…
वर्षाव करी आनंदाचा…
रंगपंचमीच्या रंगीत शुभेच्छा!
रंग नाविण्याचा,रंग चैतन्याचा
रंग यशाचा,रंग समृध्दिचा
होळीच्या रंगात रंगून
जाओ तुमचे जीवन आनंदून
रंगपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा!