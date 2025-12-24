Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

युनूस सरकारचा दुटप्पी चेहरा! एकीकडे व्हिसा सेवा स्थगित, तर दुसरीकडे भारताशी मैत्रीचे सुरु

India Bnagladesh Relations : भारत-बांगलादेशमधील तणावात प्रचंड वाढ झाली आहे. एकीकडे दोन्ही देशात राजकीय तणाव आहे, तसेच बांगलादेशाने भारतासाठी सेवा स्थगित केल्या आहे, मात्र दुसरीकडे भारतासोबत व्यापार सुरुच ठेवायचा आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 10:12 AM
Muhammad Yunus

  • युनूस सरकारचा दुटप्पी चेहरा
  • एकीकडे भारतासोबत संबंध सुधारण्याचे युनूस सरकारचे दावे
  • दुसरीकडे व्हिसा सेवा मात्र स्थगित
  • राजकीय तणावही कायम
Bangaldesh News in Marathi : ढाका : बांगलादेश (Bangaldesh) आणि भारतामध्ये सध्या प्रचंड तणावाचे वातावरण आहे. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे हा तणावा वाढला असून याच पार्श्वभूमीवर मोहम्मद युनूस (Muhmmad Yunus) सरकारने आपलेले सूरच बदलेल आहे. एकीकडे भारतासोत व्हिसा सेवा स्थगित केली आहे, तर दुसरीकडे भारताशी संबंध सुधारण्याचे दावे करत आहेत. दोन्ही देशांतील राजकीय तणाव देखील अजून कमी झालेला नाही. यामुळे युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली अंतरिम सरकारच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

बांगलादेशात हिंदूवरील हिंसाचारावर संयुक्त राष्ट्राची प्रतिक्रिया ; ढाकातील अल्पसंख्यांकाबाबत केली चिंता व्यक्त

भारत बांगलादेशमधील राजकीय तणाव

बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये शेख हसीना सरकार कोसळले. यानंतर युनूस यांच्या नेतृत्त्वाखाली अंतरिम सरकारची स्थापना झाली. मात्र या सरकारने भारतविरोेधी धोरण स्वीकारले होते. युनूस सरकार सत्तेत आल्यापासून दोन्ही देशांचे संबंध अधिक बिघडत गेले. भारतावर अनेक गंभीर आरोपही बांगलादेशने केले. शिवाय बांगलादेशमधील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यामुळे देखील दोन्ही देशांतील वातावरण तापले होते. यामुळे बांगलदेशने आणि भारताने देखील व्हिसा सेवा एकमेकांसाठी स्थगित केल्या होत्या.

युनूस  यांचा मवाळ सुरु

दरम्यान आता युनूस सरकारने आपली चाल बदलली असून अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार सालेहुद्दीन अहमद यांनी भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी बांगलादेश प्रयत्नशील असल्याचे म्हटले आहे.  त्यांनी सांगितले की, युनूस भारतातील विविध घटकांशी संवाद साधत आहेत. तसेच भारतासोबत पुन्हा एकदा राजनैतिक संबंध सुधारण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे. परंतु सध्या भारताच्या अधिकृत प्रतिनिधींशी कोणताही संपर्क झाला नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

भारतासोबत व्यापार सुरुच ठेवण्याचा बांगलादेशचा प्रयत्न

सध्या बांगलादेश भारत आणि पाकिस्तानकडून एकणू १ लाख टन तांदूळ खरेदी करणार आहे. भारताकडून नृन-बासमती तांदूळ कमी किमतीत मिळत असल्याने याचा बांगलादेशला मोठा फायदा होत आहे. यातून युनूस यांचे दुटप्पी निकष स्पष्ट होतात.  कारण एकीकडे बांगलादेशने व्हिसा सेवा स्थगित केल्या असून दुसरीकडे व्यापाराच्या माध्यमातून संबंध सुधारण्याची भाषा युनूस सरकार करत आहे.  युनूस सरकारच्या या दुटप्पी चेहऱ्याकडे धोका म्हणून पाहिले जात आहे.

गेल्या काही काळात बांगलादेशने भारतविरोधी अनेक वादग्रस्त राजकीय विधाने केली आहे. मात्र ही विधाने आर्थिक धोरणांपेक्षा पूर्णपमे वेगळी असवल्याचे स्पष्ट होते. भारताशी व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य हे राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे बांगलादेश सरकारचे मत आहे.  यावरुन बांगलादेश भारताशी पूर्णपणे संबंध तोडणार नाही, हे दिसून येते.

Bangladesh Election: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेदरम्यान युनूस यांची मोठी घोषणा; ‘या’ तारखेला होणार निवडणुका

Published On: Dec 24, 2025 | 10:11 AM

