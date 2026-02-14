शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले
BNP ने भारत सरकारडे अधिकृतपणे पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांना लवकरात लवकर बांगलादेशात पाठवण्याची मागणी केली आहे. हसीना यांच्यावर बांगलादेशात गंभीर गुन्हे हसीना यांच्यावर दाखल आहेत. यामुळे त्यांच्यावरील न्यायालयीन कारवाईसाठी त्यांना देशात परतत आणणे गरजेचे असल्याचे बांगलादेश नॅशनल पार्टीने म्हटले आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वी देखील हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि BNP ने याला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. BNP ने म्हटले आहे की, भारतासह शेजारी देशांशी समानतेच्या आधारावर चांगले संबंध ठेवण्याचे इच्छा आहे, मात्र न्यायालयालीन प्रक्रियेवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीना सरकारविरोधा देशव्यापी विद्यार्थी आंदोलन झाले होते. या आंदोलनामुळे हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यांना भारतात आश्रय घेतला असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान बांगलादेश न्यायाधिकरणाने त्यांच्यावर मानवतेविरुद्धचा गुन्हा दाखल केला करून मृत्यूदंडाचीशिक्षा सुनावली आहे.
Bangladesh Election Results : बांगलादेशात बीएनपीला मोठं यश; तारिक रहमान होणार पंतप्रधान
Ans: बांगलादेश नॅशनल पार्टीने (BNP) शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची केली आहे.
Ans: बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने म्हटले आहे की, बांगलादेशात गंभीर गुन्हे हसीना यांच्यावर दाखल आहे आणि त्यांच्यावरील न्यायालयीन कारवाई होण्यासाठी त्यांना देशात परतत आणणे गरजेचे आहे. यामुळे BNP ने भारताकडे हसीनांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे.
Ans: शेख हसीना यांनी सध्या भारतात आश्रयित असून दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत त्यांना ठेवण्यात आले आहे.
Ans: BNP ची हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारतासाठी संवेदनशील ठरु शकते. प्रत्यार्पण मान्य केल्यास किंवा नाकारल्यास राजकीय आणि कुटनीतिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.