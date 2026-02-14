बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
बांगलादेश नॅशनल पार्टीने आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी १३ व्या संसदीय निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. BNP ने ३०० सदस्यांच्या संसदेत २१० जागा मिळवल्या आहेत. नवी संसदेत निवडणू आलेल्या खासदारांचा शपथविधी रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. तर १६ किंवा १७ तारखेला तारिक रहमान पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी शपथविधीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे.
दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी तारिक रहमान यांचे निवडणुकीतील दणदणीत विजयांनतर शुभेछ्चा दिल्या आङेत. तसेच बांगलादेशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी भारताचा पाठिंबा दर्शवला आहे. याच वेळी पाकिस्तानने (Pakistan) देखील तारिक रहमान यांना विजयाबद्दल शुभेच्छा देत बांगलादेशसोबत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची आशा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान सत्तेत निवडून येताच बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने भारत सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. भारताला अधिकृत पत्र पाठवत BNP ने माजी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी तारिक रहमान यांच्या सत्तेत आलेल्या BNP पक्षाने केली आहे. शेख हसीना यांच्यावर बांगलादेशात गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यांच्यावरील न्यायालयीन कारवाई आवश्यक असल्याचे BNP ने म्हटले आहे.
तारिक रहमान बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदाय जिया आणि त्यांचे पती झियाउर रहमान यांचे जेष्ठ पुत्र आहेत. खालिदा झिया यांचे ३० डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर BNP पक्षाचे नेतृत्व रहमान यांच्याकडे आणि ते पंतप्रधान पदासाठी निवडणुकीत उतरले.
तारिक रहमान गेल्या १७ वर्षांपासून बांगलादेशाबाहेर होते, परंतु एकेकाळी ते ढाक्यामध्ये खूप प्रसिद्ध होते. २००१ ते २००६ या काळात त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या राजवटीत त्यांना “डार्क प्रिन्स” म्हटले जात असे. त्यावेळी खालिदा झिया पंतप्रधान असल्या तरी, रहमान यांच्याकडे खरी सत्ता होती. या काळात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते.
