Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Tarique Rahman To Take Oath As Bangladesh Prime Minister Ceremony Date And Time

बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

Tarique Rahman : बांगलादेशात संसदीय निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून बांगलादेश नॅशनल पार्टीने यामध्ये दणदणीत विजय मिळवला असून सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु झालीआहे. पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळा लवकरच होणार आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 01:52 PM
Tarique Rahman

बांगलादेशचे Tarique Rahman नवे पंतप्रधान होणार; जाणून घ्या कधी होणार शपथविधी समारंभ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत
  • देशाची धुरा आता Tarique Rahman कडे
  • जाणून घ्या कधी होणार शपथविधी समारंभ
Bangladesh Prime Minister Oath Ceremony Date and Time : ढाका : बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) अखेर दीड वर्षानंतर संसदीय निवडणुका पार पडल्या असून यामध्ये बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने दणदणीत विजय मिळवला आहे. बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत झाला असून तारिक रहमान (Tarique Rahman) नवे पंतप्रधान सत्तेवर येतील. BNP साठी हा ऐतिहासिक विजय मानला जात आहे. लंडममध्ये १७ वर्षांच्या निर्वासनातून परतलेल्या रहमान यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय विजय मानला जात आहे. खासदारांच्या शपथविधीनंतर अधिकृतपणे सत्ताहस्तांरणाची घोषणा केली जाईल आणि तारिक रहमान नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील.

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

BNP चा दणदणीत विजय

बांगलादेश नॅशनल पार्टीने आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी १३ व्या संसदीय निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुमत मिळवले आहे. BNP ने ३०० सदस्यांच्या संसदेत २१० जागा मिळवल्या आहेत. नवी संसदेत निवडणू आलेल्या खासदारांचा शपथविधी रविवारी (१५ फेब्रुवारी) पार पडणार आहे. तर १६ किंवा १७ तारखेला तारिक रहमान पंतप्रधान म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी शपथविधीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बांगलादेशच्या नव्या नेतृत्वाचे स्वागत

दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी तारिक रहमान यांचे निवडणुकीतील दणदणीत विजयांनतर शुभेछ्चा दिल्या आङेत. तसेच बांगलादेशात लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी भारताचा पाठिंबा दर्शवला आहे. याच वेळी पाकिस्तानने (Pakistan) देखील तारिक रहमान यांना विजयाबद्दल शुभेच्छा देत बांगलादेशसोबत द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

BNP ची भारताकडे मोठी मागणी

दरम्यान सत्तेत निवडून येताच बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने भारत सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. भारताला अधिकृत पत्र पाठवत BNP ने माजी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी तारिक रहमान यांच्या सत्तेत आलेल्या BNP पक्षाने केली आहे. शेख हसीना यांच्यावर बांगलादेशात गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यांच्यावरील न्यायालयीन कारवाई आवश्यक असल्याचे BNP ने म्हटले आहे.

कोण आहेत तारिक रहमान?

तारिक रहमान बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदाय जिया आणि त्यांचे पती झियाउर रहमान यांचे जेष्ठ पुत्र आहेत. खालिदा झिया यांचे ३० डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर BNP पक्षाचे नेतृत्व रहमान यांच्याकडे आणि ते पंतप्रधान पदासाठी निवडणुकीत उतरले.

तारिक रहमान गेल्या १७ वर्षांपासून बांगलादेशाबाहेर होते, परंतु एकेकाळी ते ढाक्यामध्ये खूप प्रसिद्ध होते. २००१ ते २००६ या काळात त्यांच्या आई खालिदा झिया यांच्या राजवटीत त्यांना “डार्क प्रिन्स” म्हटले जात असे. त्यावेळी खालिदा झिया पंतप्रधान असल्या तरी, रहमान यांच्याकडे खरी सत्ता होती. या काळात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते.

Tarique Rahman: बांगलादेशाचा ‘Dark Prince’ ते सत्तेपर्यंतचा प्रवास, 17 वर्षांचा वनवास; 2 महिन्यात फासे पलटले

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान कोण होणार आहेत?

    Ans: बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे चेअरमॅन आणि माजी पंतप्रधान खालिदा जिया यांचे पुत्र तारिक रहमान बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान होणार आहेत.

  • Que: तारिक रहमान यांचा पंतप्रधान पदाचा शपथविधी कधी होणार आहे?

    Ans: खासदारांच्या शपथविधीनंतर १६ किंवा १९ फेब्रुवारीला तारिक रहमान पंतप्रधान पदाची शपथ घेतील.

  • Que: बांगलादेशच्या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने किती जागा जिंकल्या आहेत?

    Ans: बांगलादेशच्या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) ने ३०० सदस्यीय संसदेत २१० जगांवर विजय मिळवला आहे.

Web Title: Tarique rahman to take oath as bangladesh prime minister ceremony date and time

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 14, 2026 | 01:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर
1

दुबईच्या दिग्गज उद्योगपतीला Epsteinशी मैत्री नडली; एक ईमेलनं ‘ते’ काळे सत्य आले बाहेर

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी
2

शेख हसीनाच्या अडचणी वाढल्या! विजयानंतर BNP चा डाव; भारताकडे केली ‘ही’ मोठी मागणी

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली
3

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
4

Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

बांगलादेशात हसीना युगाचा अंत…! नवे पंतप्रधान होणार Tarique Rahman; ‘या’ दिवशी होणार शपविधी सोहळा

Feb 14, 2026 | 01:52 PM
Akshaya-Vishal Wedding : ७ वर्षांच्या नात्याला आले यश! सुखी संसाराला झाली सुरुवात; अक्षया-विशालने पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Akshaya-Vishal Wedding : ७ वर्षांच्या नात्याला आले यश! सुखी संसाराला झाली सुरुवात; अक्षया-विशालने पोस्ट करत व्यक्त केल्या भावना

Feb 14, 2026 | 01:26 PM
Purandar Airport : मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवले; ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचा प्रयत्न हाणून पाडला

Purandar Airport : मोजणी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवले; ड्रोनच्या माध्यमातून मोजणीचा प्रयत्न हाणून पाडला

Feb 14, 2026 | 01:24 PM
नागरगावात कार-ट्रकचा भीषण अपघात; बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू

नागरगावात कार-ट्रकचा भीषण अपघात; बाप-लेकींसह मामाचा जागीच मृत्यू

Feb 14, 2026 | 01:18 PM
Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, काय म्हणाले डॉ परवेझ ग्रँट?

Sharad Pawar Health Update: ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, काय म्हणाले डॉ परवेझ ग्रँट?

Feb 14, 2026 | 01:10 PM
Ch. Sambhajinagar : मराठवाड्यात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण; शेती व्यवस्थेला मिळणार नवी दिशा

Ch. Sambhajinagar : मराठवाड्यात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण; शेती व्यवस्थेला मिळणार नवी दिशा

Feb 14, 2026 | 01:09 PM
फुप्फुसात कफ वाढल्यास धोका जास्त! औषधनिर्मिती आणि उपचार पद्धतींना मिळणार नवी दिशा

फुप्फुसात कफ वाढल्यास धोका जास्त! औषधनिर्मिती आणि उपचार पद्धतींना मिळणार नवी दिशा

Feb 14, 2026 | 01:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Thane News : पुनर्विकासात रहिवाशांची फसवणूक? संजय केळकर पुन्हा आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:15 PM
Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Akola News : अकोल्यात उड्डाणपुलावर स्पाइक स्पीड ब्रेकर सिस्टीम, विरुद्ध दिशेने येणाऱ्याला बसेल आळा!

Feb 13, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Ahilyanagar : धर्मांतर विरोधी कायद्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक

Feb 13, 2026 | 08:02 PM
Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Jayant Patil On Chandrakant Patil : “त्यांच्यावर काय बोलणार?” जयंत पाटलांचा हात जोडून खोचक टोला

Feb 13, 2026 | 07:53 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 07:38 PM
Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Latur News : सोयाबीनचे भाव गडगडले शेतकऱ्यांपुढे संकट

Feb 13, 2026 | 05:42 PM
Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Thane News : ठाण्यातील वृक्षतोडीविरोधात राष्ट्रवादी आक्रमक

Feb 12, 2026 | 07:57 PM