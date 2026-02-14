Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; भारतीय नागरिक Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली

Nikhil Gupta : खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याची कबुली भारतीय नागरिक निखील गुप्ताने दिली आहे. त्याने गुन्हा मान्य केल्यानंतर अमेरिकन कोर्टाने त्याना २४ वर्षांच्या तुरुगंवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

Updated On: Feb 14, 2026 | 10:15 AM
Khalistani terrorist Pannu murder Case

खलिस्तानी दहशतवादी पन्नू हत्येचा कट उघड; Nikhil Gupta ने दिली गुन्ह्याची कबुली (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • दहशतवादी पन्नू हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट
  • Nikhil Gupta गुप्ता दोषी
  • अमेरिकन कोर्टाने सुनावली २४ वर्षांची शिक्षा
Khalistani terrorist Pannu murder Case : खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्ये प्रकरणात एक मोठी माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात भारतीय नागरिका निखिल गुप्ताला संशयाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. दरम्यान निखिल गुप्ताने पन्नूच्या हत्येचा कट रचला असल्याचे मान्य केले आहे. त्याच्या या कबुलीनंतर निखिल गुप्ताला २४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा अमेरिकन कोर्टाने सुनावली आहे. २९ मे रोजी औपचारिकपणे त्याची शिक्षा जाहीर केली जाणार आहे.

दहशतवादी ‘पन्नू’ प्रकरणाचा होणार पर्दाफाश; पुरावे घेऊन भारतीय पथक अमेरिकेला रवाना

काय आहे नेमकं प्रकरण?

शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) भारतीय नागरिक निखिल गुप्ताने न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात आपला गुन्हा मान्य केला आहे. यामुळे पन्न गुरपतवंत सिंग याच्या हत्या प्रकरणाला एक निर्णायक वळण मिळाले आहे. गुरपतवंत सिंग हा एक अमेरिकन-कॅनेडियन नागरिक आहे. भारत सरकारने त्याला २०२० मध्ये दहशतवादी म्हणून घोषित केले होते. अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाच्या वकिलांनी २०२३ मध्ये भारतीय नागरिक निखिल गुप्तावर शीख फुटीरतावादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्येच्या आरोपीखाली अटक केली होती.

अमेरिकेची तपास संस्था FBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, निखिल गुप्ताने आपला गुन्हा मान्य केला असून त्याने पन्नूच्या हत्येसाठी  एका सुपारी घेऊन काम करणाऱ्या गुन्हेगाराला १ लाख डॉलर्स देण्याचे मान्य केले होते. पण हा व्यक्ती अमेरिकन एजन्सीचा अंडकव्हर ऑफिसर निघाला आणि पन्नूच्या हत्येचा कट फसला.

न्यायालयात गुन्ह्याची कबुली

दरम्यान निखिल गुप्ताने आपला गुन्हा मान्य केल्यानंतर अमेरिकन न्यायालयाने त्याच्यावर गंभीर आरोप दाखल केले आहेत. मर्डर-ऑफ-हायर, हत्येचा कट रचण आणि मनी लॉंड्रिंग सारखे आरोप त्याच्यावर दाखल करण्यात आले आहेत. सुरुवातील निखिलने हे आरोप फेटाळून लावले होते. परंतु शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) झालेल्या सुनावणीत त्याने पन्नूच्या हत्येचा आरोप मान्य केला आहे.

त्याने न्यायालयासमोर कबुल केले आहे की, पन्नू च्या हत्येसाठी त्याने एक व्यक्तीला १ लाख डॉलर्स देण्याचे मान्य केले होते. यात त्याने १५,००० डॉलर्सचा अॅडव्हान्स देखील दिली होती. निखिल गुप्ताला २४ वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची अधिकृत घोषणा २९ मे रोजी केली जाणार आहे.

या भारतीय अधिकाऱ्यावर पन्नूच्या हत्येचा आरोप

याच वेळी अमेरिकेच्या एजन्सीने माजी भारतीय अधिकारी विकास यादवर यांच्यावरही पन्नूच्या हत्येचा आरोप केला आहे. विकास यादव यांनी पन्नूच्या हत्येचा कट रचण्यासाठी निखिल गुप्ताला प्रवृत्त केले असल्याचे म्हटले आहे. परंतु भारताने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भारतीय उच्चआयुक्त संजय वर्मा यांच्या पत्त्यासाठी 5 लाखांचे बक्षीस; गुरपतवंत सिंह पन्नू याची भारताला धमकी

Published On: Feb 14, 2026 | 10:10 AM

