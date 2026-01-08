Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shrabanti Ghosh: ‘बेडवर टेकलेले पाय अन् मानेवर जखम’ बांगलादेशात 12 वर्षीय हिंदू मुलीचा संशयास्पद मृत्यू; दोन संशयित ताब्यात

Bangladeshi Hindu Girl Dead : गेल्या रविवारी, बांगलादेशात एका हिंदू मुलीचा मृतदेह तिच्या घरात लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. पोलिसांनी या प्रकरणात दोन संशयितांना अटक केली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:08 PM
bangladeshi hindu girl shrabanti ghosh found dead in chittagong two suspects detained 2026

बांगलादेशमध्ये एका १२ वर्षीय हिंदू विद्यार्थिनीचा मृतदेह तिच्या घरात लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; दोन संशयित ताब्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • चितगावमधील १२ वर्षीय श्रावंती घोष या हिंदू विद्यार्थिनीचा मृतदेह तिच्याच घरात लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याने संपूर्ण बांगलादेशात संतापाची लाट उसळली आहे.
  • रॅपिड ॲक्शन बटालियन (RAB) ने या प्रकरणात पीडितेच्या दोन शेजाऱ्यांना (प्रदीप आणि अजय) संशयावरून ताब्यात घेतले असून त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे.
  •  श्रावंतीचे पाय बेडवर टेकलेले असल्याने आणि तिच्या मानेवर काळे डाग आढळल्याने तिच्या आईने ही आत्महत्या नसून पूर्वनियोजित हत्या असल्याचा आरोप केला आहे.

Shrabanti Ghosh death case Bangladesh :  बांगलादेशातील (Bangladesh) अल्पसंख्याक हिंदू समुदायावरील अत्याचाराच्या बातम्या सातत्याने समोर येत असतानाच, आता चितगावमधून एक हृदयद्रावक घटना उघडकीस आली आहे. लालखान बाजार परिसरात राहणाऱ्या श्रावंती घोष या अवघ्या १२ वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह तिच्या घरात संशयास्पद स्थितीत लटकलेला आढळला. ४ जानेवारी २०२६ रोजी घडलेल्या या घटनेमुळे स्थानिक हिंदू समुदायात दहशतीचे आणि संतापाचे वातावरण आहे. प्राथमिक तपासाअंती पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरू आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

श्रावंती घोष ही लालखान बाजार सरकारी प्राथमिक शाळेत चौथी इयत्तेत शिकत होती. तिचे वडील तपन घोष हे नोकरीनिमित्त घराबाहेर असतात, तर आई रोझी घोष एका कपड्याच्या कारखान्यात काम करतात. घटनेच्या दिवशी श्रावंती रात्री १० वाजेच्या सुमारास आपल्या आजोबांच्या घरून एकटीच राहत्या घरी आली होती. अर्ध्या तासानंतर जेव्हा तिचे आजोबा धाकट्या नातवाला घेऊन घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांना घराचे दार उघडे दिसले. आत गेल्यावर श्रावंती छताला लटकलेल्या अवस्थेत आढळली.

आईचे गंभीर आरोप: “पाय बेडवर होते!”

श्रावंतीची आई रोझी घोष यांनी या मृत्यूवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “माझ्या मुलीचे पाय बेडवर टेकलेले होते. जर तिने गळफास लावून आत्महत्या केली असती, तर पाय अधांतरी असायला हवे होते. ती केवळ १२ वर्षांची निरागस मुलगी होती, तिला आत्महत्येचा अर्थही माहीत नव्हता,” असे त्यांनी रडत रडत सांगितले. आईच्या या विधानामुळे या प्रकरणाला हत्येचे वळण मिळाले आहे. श्रावंतीच्या मानेवर काळपट डाग आढळले असून शरीरावर इतर कुठेही जखमा नाहीत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

credit : social media and Twitter

दोन संशयित ताब्यात; चौकशी सुरू

रॅपिड ॲक्शन बटालियन (RAB-7) चे कमांडर लेफ्टनंट कर्नल मोहम्मद तौहिद यांनी सांगितले की, पीडितेच्या आईच्या तक्रारीनंतर प्रदीप आणि अजय नावाच्या दोन शेजाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. घटनेच्या वेळी हे दोघेही इमारतीत उपस्थित होते. त्यापैकी एक संशयित पीडितेच्या शेजारील खोलीत तर दुसरा दुसऱ्या मजल्यावर राहतो. हे केवळ शेजारील भांडण होते की यामागे काही गंभीर गुन्हेगारी कृत्य आहे, याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.

सोशल मीडियावर न्यायाची मागणी

या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर जगभरातील मानवाधिकार संघटनांनी आणि हिंदू संघटनांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही नेटकऱ्यांनी हा बलात्कार आणि हत्येचा प्रकार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, पोलिसांनी “आम्ही अद्याप शवविच्छेदन (Post-mortem) अहवालाची वाट पाहत आहोत,” असे सांगून अधिक भाष्य करणे टाळले आहे. शवविच्छेदनानंतरच श्रावंतीवर अत्याचार झाला होता का आणि तिचा मृत्यू गळा दाबल्यामुळे झाला की लटकल्यामुळे, हे स्पष्ट होईल.

Frequently Asked Questions

  • Que: श्रावंती घोष कोण होती आणि तिच्यासोबत काय झाले?

    Ans: श्रावंती चितगावमधील एका प्राथमिक शाळेत ४ थीत शिकणारी १२ वर्षीय हिंदू मुलगी होती. ४ जानेवारी २०२६ रोजी ती तिच्या घरात लटकलेल्या अवस्थेत मृतावस्थेत आढळली.

  • Que: या प्रकरणात कोणाला अटक करण्यात आली आहे?

    Ans: पोलिसांनी प्रदीप आणि अजय नावाच्या दोन शेजाऱ्यांना संशयावरून ताब्यात घेतले असून त्यांची रॅपिड ॲक्शन बटालियनकडून चौकशी सुरू आहे.

  • Que: हत्येचा संशय का व्यक्त केला जात आहे?

    Ans: श्रावंतीचे पाय बेडवर टेकलेले होते आणि तिच्या मानेवर काळे डाग होते. आईच्या मते ही आत्महत्या नसून गळा दाबून केलेली हत्या आहे.

