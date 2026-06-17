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भारताचे महत्त्व कमी झाले? Trump-Modi भेटीपूर्वी अमेरिकेचा मोठा निर्णय; Indo-Pacific मधून हटवला Indo

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

Indo Pacific Command मधून इंडो शब्द हटवण्यात आला आहे. ट्रम्प-मोदी भेटीपूर्वी अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठ्या राजकीय बदलाचे संकेत व्यक्त केले जात आहे.

US drops 'Indo' from Pacific Command name

भारताचे महत्त्व कमी झाले? Trump-Modi भेटीपूर्वी अमेरिकेचा मोठा निर्णय; Indo-Pacific मधून हटवला Indo (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • G7 मध्ये मोदी-ट्रम्प भेटीपूर्वी अमेरिकेची मोठी खेळी
  •  Indo Pacific Command मधून हटवला Indo
  • मोठ्या भू-राजकीय बदलाचे संकेत
Indo Pacific Command News in Marathi : फ्रान्समध्ये G7 सुरु असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चेची अपेक्षा आहे. परंतु या भेटीपूर्वी अमेरिकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. अमेरिकेच्या लष्करी कमांडने इंडो-पॅसिफिक नावातून इंडो शब्द हटवत पॅसिफिक कमांड असे नाव दिले आहे.

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काय आहे इंडो-पॅसिफिक कमांड?

इंडो-पॅसिफिक कमांड ही संकल्पना भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या क्वाड गटाशी संबंधित आहे. हा क्वाड गट चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. हिंद महासागर आणि प्रशांत महासागर या दोन्ही क्षेत्रांच्या एकत्रित महत्त्व या नावामुळे मिळत होते. मात्र, यात बदल केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध चर्चांना उधाण आले आहे.

यापूर्वी २०१८ मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस यांनी यूएस पॅसिफिक कमांडचे नाव इंडो-पॅसिफिक केले होते. भारताचे वाढते सामरिक महत्त्व आणि हिंद महासागरातील भूमिका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला होता.

 

 

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credit – social media and @Instagram

मोठ्या भू-राजकीय बदलाचे संकेत

तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका सध्या प्रशांत महासागर, तैवान, जपान आणि फिलिपिन्स भागांकडे वळत आहे. भारताला आता धोरणात्मक महत्त्व कमी अमेरिकेच्या नजरेत कमी झाल्याचे दिसत आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. याशिवाय अमेरिका चीनला रोखण्यासाठी आता भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

आता काय करणार भारत?

काही तज्ज्ञांच्या मते, ही भारतासाठी चांगली संधी आहे. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करुन स्वत:ची आर्थिक आणि सामरिक ताकद मजबूत करण्याची संधी आहे. परंतु या निर्णायाचा क्वाड संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. भारत क्वाड मधून बाहेर पडेल का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष्य ट्रम्प-मोदी यांच्या भेटीकडे लागले आहे.


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Web Title: Us drops indo from pacific command name

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Published On: Jun 17, 2026 | 04:57 PM

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