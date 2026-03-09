World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

Trump China Visit March 2026 : सध्या संपूर्ण मध्यपूर्व युद्धाच्या (US-Israel Iran War) ज्वाळांमध्ये होरपळून निघत आहे. हजारो निष्पाप लोकांचा बळी जात आहे आणि शांततेची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. इराणसाठी हा काळ त्यांच्या इतिहासातील सर्वात ‘काळा कालखंड’ मानला जात आहे, कारण अमेरिका आणि इस्रायलच्या भीषण हल्ल्यांमध्ये इराणने आपले सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांना गमावले आहे. इराण हा चीनचा अत्यंत जवळचा मित्र देश आहे, तरीही आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे चीन या वर्षाला स्वतःसाठी आणि अमेरिकेसोबतच्या संबंधांसाठी “ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे वर्ष” म्हणून संबोधत आहे.
चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अत्यंत महत्त्वाची विधाने केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जरी चीन आणि अमेरिका यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर गंभीर मतभेद असले, तरी दोन्ही देशांच्या प्रप्रमुखांनी वैयक्तिक पातळीवर संवाद सुरू ठेवला आहे. वांग यी यांच्या मते, ही ‘धोरणात्मक हमी’ आहे जी दोन्ही जागतिक महासत्तांना एकत्र ठेवण्यास मदत करत आहे. इराण संकटात असताना चीनने अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचा हा प्रयत्न अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरला आहे.
सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मार्च अखेरीस बीजिंगच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. तिथे ते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. वांग यी यांनी या भेटीची अधिकृत पुष्टी केली नसली तरी, त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ‘उच्चस्तरीय चर्चेचा अजेंडा’ तयार आहे. चीनला आता अमेरिकेसोबतचा तणाव कमी करायचा आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू झालेले व्यापार युद्ध (Trade War) आणि लादलेले प्रचंड शुल्क यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे, हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.
ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील संबंध नेहमीच चढ-उतारांचे राहिले आहेत. ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षी जगातील सर्वात मोठे व्यापार शुल्क लादले होते. जरी ऑक्टोबरमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात युद्धबंदी झाली असली, तरी मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. आता जेव्हा मध्यपूर्वेमध्ये अस्थिरता आहे, तेव्हा चीनला वाटते की अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची हीच ती ‘ऐतिहासिक’ वेळ आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेतील आपले स्थान अबाधित राहू शकेल.
इराण आज एका मोठ्या नेतृत्वाच्या पोकळीचा सामना करत आहे. चीन हा नेहमीच इराणचा आर्थिक भागीदार राहिला आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत चीन ‘इराण कार्ड’ वापरून अमेरिकेकडून व्यापार सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा जागतिक राजकारणात सुरू झाली आहे. इराणसाठी हे वर्ष विनाशाचे असले, तरी चीनसाठी ते ‘संधीचे वर्ष’ ठरत आहे.
