World War 3 : इराणच्या जखमेवर मीठ की मुत्सद्देगिरी? Iranच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला Chinaने म्हटले स्वतःसाठी ऐतिहासिक

Middle East War: मध्यपूर्वेत इराण अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यांना तोंड देत आहे. असे असूनही, चीन या वर्षाला अमेरिकेसोबतच्या संबंधांसाठी "ऐतिहासिक" वर्ष म्हणत आहे. जाणून घ्या यामागे नेमक कारण काय आहे ते?

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:20 AM
इराणच्या इतिहासातील सर्वात काळ्या पर्वाला चीन का म्हणत आहे स्वतःसाठी ऐतिहासिक? जाणून घ्या कारण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • चीनची मोठी खेळी
  • ट्रम्प यांचा बीजिंग दौरा
  • मध्यपूर्वेतील बदलतं समीकरण

Trump China Visit March 2026 : सध्या संपूर्ण मध्यपूर्व युद्धाच्या (US-Israel Iran War) ज्वाळांमध्ये होरपळून निघत आहे. हजारो निष्पाप लोकांचा बळी जात आहे आणि शांततेची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. इराणसाठी हा काळ त्यांच्या इतिहासातील सर्वात ‘काळा कालखंड’ मानला जात आहे, कारण अमेरिका आणि इस्रायलच्या भीषण हल्ल्यांमध्ये इराणने आपले सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांना गमावले आहे. इराण हा चीनचा अत्यंत जवळचा मित्र देश आहे, तरीही आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे चीन या वर्षाला स्वतःसाठी आणि अमेरिकेसोबतच्या संबंधांसाठी “ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचे वर्ष” म्हणून संबोधत आहे.

चीनचा बदललेला पवित्रा आणि अमेरिकेशी जवळीक

चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अत्यंत महत्त्वाची विधाने केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, जरी चीन आणि अमेरिका यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर गंभीर मतभेद असले, तरी दोन्ही देशांच्या प्रप्रमुखांनी वैयक्तिक पातळीवर संवाद सुरू ठेवला आहे. वांग यी यांच्या मते, ही ‘धोरणात्मक हमी’ आहे जी दोन्ही जागतिक महासत्तांना एकत्र ठेवण्यास मदत करत आहे. इराण संकटात असताना चीनने अमेरिकेशी हातमिळवणी करण्याचा हा प्रयत्न अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याची कबुली

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बीजिंग दौरा: चर्चा की समझोता?

सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे मार्च अखेरीस बीजिंगच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता आहे. तिथे ते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतील. वांग यी यांनी या भेटीची अधिकृत पुष्टी केली नसली तरी, त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की ‘उच्चस्तरीय चर्चेचा अजेंडा’ तयार आहे. चीनला आता अमेरिकेसोबतचा तणाव कमी करायचा आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू झालेले व्यापार युद्ध (Trade War) आणि लादलेले प्रचंड शुल्क यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे, हे यामागील प्रमुख कारण मानले जात आहे.

व्यापार युद्धाचा इतिहास आणि भविष्यातील आव्हाने

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यातील संबंध नेहमीच चढ-उतारांचे राहिले आहेत. ट्रम्प यांनी चीनसोबतच्या व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी गेल्या वर्षी जगातील सर्वात मोठे व्यापार शुल्क लादले होते. जरी ऑक्टोबरमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात युद्धबंदी झाली असली, तरी मूलभूत प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. आता जेव्हा मध्यपूर्वेमध्ये अस्थिरता आहे, तेव्हा चीनला वाटते की अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची हीच ती ‘ऐतिहासिक’ वेळ आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेतील आपले स्थान अबाधित राहू शकेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: आकाशात अग्निकहर! इराणच्या ड्रोन आर्मीला युएईने एका झटक्यात केलं उध्वस्त; पाहा ‘तो’ 40 सेकंदांचा थरारक VIDEO

इराणच्या ‘काळ्या पर्वा’चा चीनला फायदा?

इराण आज एका मोठ्या नेतृत्वाच्या पोकळीचा सामना करत आहे. चीन हा नेहमीच इराणचा आर्थिक भागीदार राहिला आहे, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत चीन ‘इराण कार्ड’ वापरून अमेरिकेकडून व्यापार सवलती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा जागतिक राजकारणात सुरू झाली आहे. इराणसाठी हे वर्ष विनाशाचे असले, तरी चीनसाठी ते ‘संधीचे वर्ष’ ठरत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: चीनने या वर्षाला 'ऐतिहासिक वर्ष' का म्हटले आहे?

    Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा संभाव्य चीन दौरा आणि दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे चीन या वर्षाला ऐतिहासिक मानत आहे.

  • Que: ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात कधी भेट होणार आहे?

    Ans: रिपोर्टनुसार, मार्च अखेरीस ही शिखर परिषद बीजिंगमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे.

  • Que: इराणच्या परिस्थितीचा या भेटीवर काय परिणाम होईल?

    Ans: इराण आणि इस्रायल संघर्षात चीन मध्यस्थीची भूमिका घेऊ शकतो, ज्यामुळे अमेरिकेसोबतच्या चर्चेत चीनचा हात वरचढ ठरेल.

Published On: Mar 09, 2026 | 11:20 AM

Mar 09, 2026 | 11:20 AM
मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

Mar 09, 2026 | 11:20 AM
कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

Mar 09, 2026 | 11:18 AM
उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

Mar 09, 2026 | 11:16 AM
Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Eknathshashti 2026: एकनाथषष्ठी म्हणजे काय? हा पवित्र उत्सव साजरा करण्यामागे काय आहे परंपरा

Mar 09, 2026 | 11:15 AM
IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

Mar 09, 2026 | 11:09 AM
Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Mar 09, 2026 | 11:06 AM

