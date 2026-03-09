उडे जब जब जुल्फे तेरी…! उझबेकिस्तानच्या चिमुरड्यांचा बॉलीवूड गाण्यावर भन्नाट डान्स, VIDEO पाहून व्हाल घायाळ

सध्या असेच एक बॉलीवूड चित्रपटातील गाणे थेट उझबेकिस्तानपर्यंत पोहोचले आहे. या गाण्यावर उझबेकिस्तानमधील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी भन्नाट डान्य केला आहे. एका टॅलेंट शोमध्ये या मुलांनी रंगी-बेरंगी कपडे परिधान केले आहेत. येथी मुले बॉलीवूडच्या लोकप्रिय गाण्यावर डान्स करत आहे. गाण्याला अनुसरुन असे कॉस्ट्यूम्स मुलांनी घातले आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेक भारतीय या मुलांच्या प्रेमात पडत आहे. भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर परदेशात बॉलीवूड गाण्यांचे सादरीकरणे लोकांना आनंदित करत आहे. मुलांनी क्लासिक बॉलीवूड गाण्यावर डान्स केला आहे. मुलांनी दिल लगा लिया मैं, उडे जब जब झुल्फेन तेरी, आणि मैं शायर तो नहीं यांसारख्या क्लासिक बॉलीवूड गाण्यांवर डान्स केला आहे.
व्हायरल व्हिडिओ
नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया
हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @indiawithbjp_ या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स मिळाले आहे. या चिमुकल्यांचे भारतीयांनी प्रचंड कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने हे भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक आहे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एकाने भारताच्या बॉलीवूडच्या क्लासिक गाण्यांना ट्रिबूट असल्याचे म्हटले आहे. अनेकांना हा व्हिडिओ पाहून त्यांच्या शाळेतील दिवस आठवले आहेत. हा व्हिडिओ सध्या भारतीयांच्या पसंतीस पडत आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.