मी कोणालाही भीती दाखवली नाही; फक्त कायदा समजावून सांगितला; Chandrakant Patil

सांगलीत मुलींना सक्षम करण्यासाठी आयोजित कराटे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वाटप कार्यक्रमानंतर रविवारी ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद राजकारणातील घडामोडी, ‘व्हीप’ आणि निलंबनाच्या नियमांबाबत त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नेत्यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, संबंधित नेते हे आपले जुने मित्र आहेत. “मी कोणालाही भीती दाखवलेली नाही. केवळ कायद्याची माहिती दिली,” असे त्यांनी सांगितले.
‘व्हीप’ लागू होण्याच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, तांत्रिक कारणांमुळे भाजपचा ‘व्हीप’ संबंधित सदस्यांना लागू होऊ शकत नाही, कारण एकत्रित गट स्थापन करणे शक्य नाही.
सभागृहातील शिस्तीबाबत त्यांनी एका नवीन नियमाचा उल्लेख केला. पक्षाच्या गटनेत्याने काढलेला ‘व्हीप’ मोडल्यास संबंधित सदस्याला सभागृहातच निलंबित करण्याचा नवीन क्लॉज लागू झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“हा कायदा मी फक्त समजावून सांगितला आहे. जर कोणाला तो सांगणे आवडत नसेल तर मी ते सांगणेही बंद करतो,” असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच निलंबनाची कारवाई संबंधित पक्षाचा गटनेताच करणार असून त्या प्रक्रियेशी आपला थेट संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.