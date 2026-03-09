Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कचरा वजन काट्यात घोटाळा! सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी, स्थायी समितीमध्ये मुद्दा उपस्थित

कचरा घेऊन येणाऱ्या गाड्यांची इंट्री आणि गाडी खाली करून बाहेर पडण्याची रेकॉर्डिंग होते, मात्र जेथे कचऱ्याचे वजन केले जाते, तेथे कोणत्याही प्रकारची सॉफ्टवेअर रिकॉर्डिंग अथवा डिजिटल तपासणी होत नाही.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:18 AM
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये कचऱ्याच्या वजनाशी संबंधित मुद्यावर नुकतीच चर्चा केली गेली. यावेळी कचरा वजनकाट्यात घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला असून सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंगची मागणी करण्यात आली आहे. एआयएमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी देवनार आणि कांजूर मार्ग डंपिंग ग्राउंडवर लावण्यात आलेल्या वजन काट्याच्या देखभालीबाबतच्या प्रस्तावावर प्रश्न उपस्थित केले. वजन प्रक्रियेमध्ये सॉफ्टवेअर रेकॉर्डिंग आवश्यक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

प्रस्तावानुसार, शहरभरातून येणाऱ्या कचऱ्याचे वजन करण्यासाठी देवनार डंपिंग ग्राउंडवर दोन वजन काटे लावण्यात आले आहेत, तर कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडवर चार वजन काटे आहेत. या वजन काट्यांच्या मेंटेनेन्सशी संबंधित प्रस्तावावर कुरेशी यांनी पारदर्शक कारभाराच्या आवश्यकतेवर जोर दिला.

वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी

कचरा घेऊन येणाऱ्या गाड्यांची इंट्री आणि गाडी खाली करून बाहेर पडण्याची रेकॉर्डिंग होते, मात्र जेथे कचऱ्याचे वजन केले जाते, तेथे कोणत्याही प्रकारची सॉफ्टवेअर रिकॉर्डिंग अथवा डिजिटल तपासणी होत नाही. त्यामुळे येथे वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहण्यासाठी सॉफ्टवेयर रेकॉर्डिंग होणे गरजेचे आहे, असे कुरेशी यांनी सांगितले. कुरेशी यांनी सांगितले की, कचऱ्याच्या वजनाच्या प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार होत असून याची सुरुवात वजन काट्यांपासूनच होत आहे.

देवनार डंपिंग ग्राउंड माझ्या वॉर्डमध्ये येते. येथे वजन काट्याबाबत अनेक वेळा अनियमिततेच्या तक्रारी आलेल्या आहेत.देवनार डंपिंग ग्राउंड माझ्या वॉर्डमध्ये येते. येथे वजन काट्याबाबत अनेक वेळा अनियमिततेच्या तक्रारी आलेल्या आहेत.तर कचऱ्याच्या वजनात हेराफेरी करून भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढते आहे.

