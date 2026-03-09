IND vs NZ : ‘महिका आल्यापासून फक्त विजयाबद्दल विचार…’, विश्वविजेता झाल्यानंतर हार्दिक पांड्याने दिली मोठी कबुली

भारतीय संघाने आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला आणि या विजयासह, विक्रमी तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला. ‘हार आणि इतिहासाची पुनरावृत्ती करा’ या घोषणेसह सामना खेळण्यासाठी आलेल्या टीम इंडियाने या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत ५ गडी गमावून २५५ धावा केल्या आणि किवी संघाला विजयासाठी २५६ धावांचे लक्ष्य दिले, परंतु १९ षटकांत केवळ १५९ धावा करून ते सर्वबाद झाले.
अशाप्रकारे, सूर्याच्या नेतृत्वाखाली, टीम इंडिया यजमान म्हणून टी-२० विश्वचषक जिंकणारा आणि तीनदा ट्रॉफी जिंकणारा पहिला संघ बनला. या विजयानंतर स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्याने त्याच्या यशाचे श्रेय त्याची मैत्रीण महिका शर्माला दिले. हार्दिक आता प्रत्येक क्रिकेटपटूच्या स्वप्नातील एलिट क्लबमध्ये सामील झाला आहे. २०२४ आणि २०२६ टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर, हार्दिक दोन वेळा विश्वविजेता बनला आहे. पण या ऐतिहासिक विजयानंतर, हार्दिकने त्याच्या यशाचे सर्व श्रेय त्याची लेडी लक महिका शर्माला दिले आहे.
संपूर्ण स्पर्धेत, महिका शर्मा (हार्दिक पंड्याची मैत्रीण) प्रत्येक टप्प्यावर हार्दिकला प्रोत्साहन देताना दिसली. विजेतेपद जिंकल्यानंतर हार्दिकने उघडपणे मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली आणि म्हटले, “माहिका माझ्या आयुष्यात आल्यापासून मला विजयाशिवाय दुसरे काहीही दिसत नाही. ती माझी लकी चार्म असल्याचे सिद्ध झाले आहे.” विजयाच्या जल्लोषात, हार्दिकने त्याच्या भविष्यातील योजनांनी जगाला चकित केले आहे. त्याने स्पष्ट केले की तो आता थांबणार नाही.
पंड्या म्हणाला, माझ्यात अजून १० वर्षे क्रिकेट खेळणे बाकी आहे. पुढच्या दशकात भारताला आणखी १० आयसीसी जेतेपदे जिंकण्यास मदत करणे हे माझे ध्येय आहे. घरच्या मैदानावर विश्वचषक जिंकणे खूप भावनिक आहे. मला कालच माहित होते की आपण चॅम्पियन होणार आहोत. हार्दिकने इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात १९ वे षटक टाकताना २०२४ च्या विश्वचषक फायनलच्या आठवणी त्याच्या मनात ताज्या असल्याचे सांगितले. त्याने तरुण खेळाडू इशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांना दबावाच्या वेळी नेहमी चांगल्या आठवणी लक्षात ठेवण्याचा सल्ला दिला.