Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला असे वाटेल की तुम्ही नेटवर्क समस्येमुळे त्यांच्या कॉलला उत्तर देऊ शकत नाही. दुसरीकडे, तुमचा फोन वाजणार नाही आणि तुम्हाला त्या नंबरवरून येणाऱ्या कॉलच्या सूचना दिसणार नाहीत. ही सेटिंग बहुतेक अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहे. ही टेक्नॉलॉजी तुम्हाला नक्कीच चांगली वाटेल
व्हॉइसमेल म्हणजे काय?
व्हॉइसमेल हे एक वैशिष्ट्य आहे जे तुम्ही फोनला उत्तर देऊ शकत नसताना उपयुक्त ठरते. त्याद्वारे, कॉलर त्यांच्या स्वतःच्या आवाजात संदेश रेकॉर्ड करू शकतो आणि तुमच्यासाठी संदेश सोडू शकतो. त्यामध्ये, लोक ते का कॉल करत आहेत हे स्पष्ट करू शकतात.
व्हॉइसमेल तुम्हाला अनावश्यक कॉल्सपासून मुक्त होण्यास कशी मदत करू शकते?
व्हॉइसमेल वैशिष्ट्य तुम्हाला अशा लोकांचे कॉल टाळण्यास अनुमती देते ज्यांना तुम्ही प्राप्त करू इच्छित नाही. तुम्ही या उद्देशासाठी नंबर ब्लॉक देखील करू शकता, परंतु असे केल्याने दुसऱ्या पक्षाला तुम्ही ब्लॉक केल्याचे कळू शकते.
म्हणून, जर तुम्ही ज्या व्यक्तीचा नंबर तुम्हाला व्हॉइसमेलवर नको आहे त्याचा नंबर फॉरवर्ड केला तर तुम्हाला त्यांचे कॉल येणार नाहीत आणि दुसऱ्या पक्षालाही तुम्हाला ब्लॉक केले आहे हे कळणार नाही.
कॉल करणाऱ्याला कसे वाटेल?
जर तुम्ही एखाद्याचा नंबर थेट व्हॉइसमेलवर फॉरवर्ड केला तर जेव्हा ते तुम्हाला कॉल करतील तेव्हा कॉल डिस्कनेक्ट होणार नाही. हे सहसा एखाद्याचा नंबर ब्लॉक असताना घडते. म्हणूनच लोक त्यांचा नंबर ब्लॉक केला आहे हे सहजपणे ओळखतात.
व्हॉइसमेलवर नंबर फॉरवर्ड केल्याने कॉलरला त्यांच्या व्हॉइसमेलवर त्यांचा संदेश रेकॉर्ड करण्यास सांगितले जाईल. याचा अर्थ असा की दुसरी व्यक्ती असे गृहीत धरेल की तुम्ही कॉल प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध नाही किंवा नेटवर्क समस्येमुळे त्यांचा कॉल कनेक्ट झाला नाही.
Secret Settings कशी चालू करावी
टीप: हे फीचर बहुतेक अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहे, परंतु तुम्ही ते iPhone वर वापरू शकणार नाही. आयफोन वापरकर्ते सायलेन्स अननोन कॉलर्स पर्याय चालू करून अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल टाळू शकतात.