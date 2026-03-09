Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

तुमच्या फोनवर Secret सेटिंग चालू करून तुम्ही एखाद्याचा नंबर ब्लॉक न करताही त्यांचे कॉल काढून टाकू शकता हे तुम्हाला माहिती आहे का? नंबर ब्लॉक करण्याऐवजी, तुम्ही येणारे कॉल व्हॉइसमेलवर फॉरवर्ड करू शकता.

Updated On: Mar 09, 2026 | 11:06 AM
नको असलेले कॉल्स कसे कराल ब्लॉक (फोटो सौजन्य - iStock)

  • नको असलेले कॉल्स कसे ब्लॉक कराल 
  • सिक्रेट फोन सेटिंग्ज कसे करावे 
  • नेटवर्क प्रॉब्लेम वाटेल असे ब्लॉकिंग कसे करावे 
तुमच्यासोबत असे घडते का की तुम्हाला एखाद्याचा नंबर ब्लॉक करायचा आहे पण दुसऱ्या व्यक्तीला कळेल या भीतीने तुम्ही ते करू शकत नाही? तथापि, स्मार्टफोनवरील एका गुप्त सेटिंगबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे जी तुम्हाला नंबर ब्लॉक न करता अनावश्यक कॉल्सपासून मुक्तता मिळवू देते. हे करण्यासाठी, तुम्हाला तो नंबर व्हॉइसमेलवर पाठवण्यासाठी गुप्त सेटिंग चालू करावी लागेल.

यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला असे वाटेल की तुम्ही नेटवर्क समस्येमुळे त्यांच्या कॉलला उत्तर देऊ शकत नाही. दुसरीकडे, तुमचा फोन वाजणार नाही आणि तुम्हाला त्या नंबरवरून येणाऱ्या कॉलच्या सूचना दिसणार नाहीत. ही सेटिंग बहुतेक अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहे. ही टेक्नॉलॉजी तुम्हाला नक्कीच चांगली वाटेल

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

व्हॉइसमेल म्हणजे काय?

व्हॉइसमेल हे एक वैशिष्ट्य आहे जे तुम्ही फोनला उत्तर देऊ शकत नसताना उपयुक्त ठरते. त्याद्वारे, कॉलर त्यांच्या स्वतःच्या आवाजात संदेश रेकॉर्ड करू शकतो आणि तुमच्यासाठी संदेश सोडू शकतो. त्यामध्ये, लोक ते का कॉल करत आहेत हे स्पष्ट करू शकतात.

व्हॉइसमेल तुम्हाला अनावश्यक कॉल्सपासून मुक्त होण्यास कशी मदत करू शकते?

व्हॉइसमेल वैशिष्ट्य तुम्हाला अशा लोकांचे कॉल टाळण्यास अनुमती देते ज्यांना तुम्ही प्राप्त करू इच्छित नाही. तुम्ही या उद्देशासाठी नंबर ब्लॉक देखील करू शकता, परंतु असे केल्याने दुसऱ्या पक्षाला तुम्ही ब्लॉक केल्याचे कळू शकते.

म्हणून, जर तुम्ही ज्या व्यक्तीचा नंबर तुम्हाला व्हॉइसमेलवर नको आहे त्याचा नंबर फॉरवर्ड केला तर तुम्हाला त्यांचे कॉल येणार नाहीत आणि दुसऱ्या पक्षालाही तुम्हाला ब्लॉक केले आहे हे कळणार नाही.

कॉल करणाऱ्याला कसे वाटेल?

जर तुम्ही एखाद्याचा नंबर थेट व्हॉइसमेलवर फॉरवर्ड केला तर जेव्हा ते तुम्हाला कॉल करतील तेव्हा कॉल डिस्कनेक्ट होणार नाही. हे सहसा एखाद्याचा नंबर ब्लॉक असताना घडते. म्हणूनच लोक त्यांचा नंबर ब्लॉक केला आहे हे सहजपणे ओळखतात.

व्हॉइसमेलवर नंबर फॉरवर्ड केल्याने कॉलरला त्यांच्या व्हॉइसमेलवर त्यांचा संदेश रेकॉर्ड करण्यास सांगितले जाईल. याचा अर्थ असा की दुसरी व्यक्ती असे गृहीत धरेल की तुम्ही कॉल प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध नाही किंवा नेटवर्क समस्येमुळे त्यांचा कॉल कनेक्ट झाला नाही.

नवा Galaxy S26 Ultra खरेदी करताय? थांबा… प्रायव्हसी डिस्प्ले यूजर्ससाठी ठरलाय डोकेदुखी, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Secret Settings कशी चालू करावी

  • ब्लॉक न करता नंबरवरून येणारे कॉल काढून टाकण्यासाठी, प्रथम संपर्कांमध्ये नंबर उघडा
  • स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला असलेल्या तीन बिंदूंवर (⋮) क्लिक करा
  • व्हॉइसमेलवर पाठवा पर्याय चालू करा
  • विचारल्यावर ओके वर क्लिक करा
यानंतर, तुम्हाला त्या नंबरवरून येणाऱ्या कॉलसाठी सूचना दिसणार नाहीत आणि तुमचा फोनही वाजणार नाही. या फीचरचा आणखी एक फायदा म्हणजे तुम्ही तुमचा व्हॉइसमेल तपासू शकता की दुसऱ्या व्यक्तीने तुम्हाला महत्त्वाचा संदेश दिला आहे का.

टीप: हे फीचर बहुतेक अँड्रॉइड स्मार्टफोनवर उपलब्ध आहे, परंतु तुम्ही ते iPhone वर वापरू शकणार नाही. आयफोन वापरकर्ते सायलेन्स अननोन कॉलर्स पर्याय चालू करून अनोळखी नंबरवरून येणारे कॉल टाळू शकतात.

Published On: Mar 09, 2026 | 11:06 AM

Block केल्याशिवाय फाल्तू कॉल्सपासून मिळवा सुटका, समोरच्याला वाटेल ‘नेटवर्क’ प्रॉब्लेम; जाणून घ्या Settings

Mar 09, 2026 | 11:06 AM
