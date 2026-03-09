धक्कादायक! इराणमध्ये पडतोय ‘काळा विषारी पाऊस’? एका थेंबानेही शरीर होऊ शकते जळून खाक, थरारक VIDEO VIRAL

आधी सिगारेटने फोटो जाळला अन् आता असुरी आनंद; खामेनेईच्या मृत्यूनंतर तरुणींचा जल्लोष, Video Viral
या व्हिडिओनुसार, तेहरानमधझ्ये काळा विषारी पाऊस पडत आहे. यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी शनिवारी (०७ मार्च २०२६) लोक झोपेत असताना अचाक इस्रायल आणि अमेरिकेने अनेक प्रमुख ठिकाणी हल्ला केला होता. यामध्ये तेहरानमधील तेल कारखाने, इंधन डेपो आणि अल्बोर्झ तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना लक्ष्य करण्यात आले होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आग लागली होती. आकाशात काळ्या धुरांचे लोट पसरले होते. अगदी पावऊ पडू लागल्यासारखे जाणवत होते.
शिवाय हे पाण्याचे थेंब काळ्या रंगाचे होते आणि त्याला तेलाचा तीव्र वास येत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यात नष्ट झालेल्या तेल डेपो आणि रिफायनरीजमधून बाहेर पडणार तेल आणि रसायने हवेत मिसळली गेली असून विषारी पाऊस पडत आहे. इराणी रेड क्रेसेंटने आणीबाणीचा इशाराही जारी केला असून पावसात सल्फर, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि हायड्रोकार्बनसारखे घातक पदार्थ असल्याचे भीती व्यक्त केली आहे. यामुळे लोकांच्या त्वचेला त्रास होऊ शकतो, लोकांना श्वसनासात्र त्रास होऊन फुफ्फुसांचे गंभीर नुकसान होऊ शकते असे म्हटले जात आहे. सध्या लोकांना घरात राहण्याचा आणि खबरदारीचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या या व्हिडिओतील घटनेची पुष्टी इराणकडून अधिकृतपणे करण्यात आलेले नाही. परंतु हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे.
It rain oil in Iran pic.twitter.com/8lztV6KrEY — Daily Knowledge (@elieser20043821) March 9, 2026
