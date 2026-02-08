Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Family That Went To A Hotel For A Meal Was Subjected To Caste Based Abuse

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

फिर्यादी मंगेश खळसे हे आपल्या कुटुंबासह नाशिकरोड येथून जवळच असलेल्या शिंदेगाव टोलनाक्याजवळील हॉटेल वृंदावन येथे बहिणीच्या नातवाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:41 PM
हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्...

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्... (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नाशिक : नाशिकरोड परिसरातील एका हॉटेलमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला. वाढदिवसाचे जेवण करण्यासाठी गेलेल्या कुटुंबातील मुलीचे विनापरवाना फोटो काढून त्यांना जातिवाचक शिवीगाळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात संशयित स्वप्नील धात्रक, यश गायखे आणि त्यांच्या एका साथीदाराविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फिर्यादी मंगेश खळसे हे आपल्या कुटुंबासह नाशिकरोड येथून जवळच असलेल्या शिंदेगाव टोलनाक्याजवळील हॉटेल वृंदावन येथे बहिणीच्या नातवाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते. यावेळी संशयित स्वप्नील धात्रक याने फिर्यादीच्या मुलीच्या दिशेने मोबाईलचा कॅमेरा करून तिचे विनापरवाना फोटो काढले. या कृत्याबाबत कुटुंबाने जाब विचारला असता, संशयितांनी त्यांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.

हेदेखील : Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

तसेच संशयित स्वप्नील व यश गायखे यांनी फिर्यादीच्या पत्नीचा हात धरून तिला बळजबरीने गाडीत बसवण्याचा प्रयत्न केला. या वादादरम्यान संशयितांनी फिर्यादीच्या कुटुंबाला त्यांच्या जातीवरून अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन अपमानित केले. ‘तुम्ही खालच्या जातीचे आहात’ असे म्हणत जातिवाचक टिप्पणी करून सार्वजनिक ठिकाणी कुटुंबाचा मानसिक छळ केला. या गंभीर प्रकारानंतर पीडित कुटुंबाने पोलिसांत धाव घेतली.

पोलिसांनी तातडीने गुन्हा केला दाखल

सदर घटनेची दखल घेत उपनगर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयंत शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिकरोड पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत गुन्ह्याची नोंद केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ व त्यांचे कर्मचारी करत असून, संबंधित घटनेतील संशयित आरोपींचा कसून शोध सुरू आहे. या प्रकारामुळे महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अशा प्रवृत्तींविरुद्ध कडक पावले उचलली जातील, असे पोलिसांनी आश्वस्त केले आहे.

हेदेखील : Madhyapradesh Crime: संतापजनक! विवाहित महिला व अल्पवयीन बहिणीवर मावसभाऊ-मित्राकडून अत्याचार

Web Title: Family that went to a hotel for a meal was subjected to caste based abuse

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई
1

गुन्हेगारांमध्ये खळबळ! पिंपरी-चिंचवड पोलीस अ‍ॅक्शन मोडवर; 47 सराईतांवर थेट तडीपारीची कारवाई

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना
2

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…
3

लग्नाचे आमिष दाखवून अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार; पीडिता साडेतीन महिन्यांची गर्भवती राहिली अन्…

मदतीसाठी गेलेल्या ‘त्या’ नराधमानेच गर्भवतीची केली हत्या; लग्न करण्याचे आमिष दाखवत सातत्याने संबंध
4

मदतीसाठी गेलेल्या ‘त्या’ नराधमानेच गर्भवतीची केली हत्या; लग्न करण्याचे आमिष दाखवत सातत्याने संबंध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या कुटुंबाला जातिवाचक शिवीगाळ; न कळत तरुणीचे फोटो काढले अन्…

Feb 08, 2026 | 01:41 PM
पुस्तकांपलीकडचे जग, आदिवासी विद्यार्थ्यांना घडवली ‘कला घोडा’ मायानगरीची सफर

पुस्तकांपलीकडचे जग, आदिवासी विद्यार्थ्यांना घडवली ‘कला घोडा’ मायानगरीची सफर

Feb 08, 2026 | 01:36 PM
Pune News : एसओपीनुसार अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा; येत्या 3 दिवसात…

Pune News : एसओपीनुसार अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा; येत्या 3 दिवसात…

Feb 08, 2026 | 01:35 PM
IND vs USA : नाणेफेक सोडून कर्णधार सूर्या अचानक गेला कुठे? हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने होत आहे Viral

IND vs USA : नाणेफेक सोडून कर्णधार सूर्या अचानक गेला कुठे? हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने होत आहे Viral

Feb 08, 2026 | 01:25 PM
रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

रितेश देशमुखच्या धाकट्या मुलाचा Video Viral; लेकाची रडून रडून अवस्था खराब, जिनिलियाच्या कृतीचं कौतुक

Feb 08, 2026 | 01:24 PM
Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर

Epstein Files मध्ये नाव आल्यानंतर दलाई लामा यांनी सोडले मौन; धर्मशाळेने दिले कडक शब्दात उत्तर

Feb 08, 2026 | 01:22 PM
पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

पत्रकारितेच्या इतिहासातील ‘ब्लॅक वेनस्डे’! 300 पत्रकारांना घरचा रस्ता दाखवल्यानंतर CEOचा राजीनामा; Washington Postमध्ये धुमाकूळ

Feb 08, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM